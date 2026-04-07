California en llamas: Bianco reacciona al apoyo de Trump a Hilton como candidato a gobernador

La carrera por la gobernación de California sumó un nuevo capítulo de tensión interna dentro del Partido Republicano luego de que Donald Trump decidiera respaldar públicamente a Steve Hilton. La reacción no tardó en llegar: Chad Bianco, uno de los principales aspirantes conservadores, cuestionó la decisión y abrió un frente de disputa.

La crítica directa de Bianco al respaldo de Trump

Según lo expresado por el propio Chad Bianco en redes sociales, su rechazo al apoyo presidencial fue inmediato y contundente. El sheriff del condado de Riverside apuntó contra lo que considera una práctica habitual de las élites políticas, al denunciar una imposición desde los centros de poder.

El sheriff del condado de Riverside utilizó sus plataformas digitales para rechazar el apoyo presidencial a Hilton Instagram/@nevadacountygop

En su publicación, Bianco sostuvo: “Durante demasiado tiempo, políticos y personas influyentes, desde Sacramento hasta Washington, han intentado elegir a nuestros líderes”. En la misma línea, agregó: “Eso no es liderazgo. Eso es una coronación”.

El enfrentamiento entre los principales republicanos en California

La disputa adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que Bianco y Hilton son los dos republicanos mejor posicionados en la contienda. Ambos aparecen como los principales referentes del partido en una elección marcada por una fuerte fragmentación de candidatos.

Una encuesta reciente de la Universidad de California en Berkeley refleja este escenario competitivo:

Steve Hilton cuenta con un 17% de intención de voto

Chad Bianco registra un 16%

Los demócratas Eric Swalwell y Katie Porter alcanzan el 13% cada uno

Según la encuesta de la Universidad de California en Berkeley, Steve Hilton lidera la intención de voto con un 17% Instagram/@calvarychapelchinohills

Estos números evidencian una carrera ajustada, donde cualquier movimiento puede inclinar la balanza. En este contexto, la intervención de Trump no solo reconfigura la dinámica interna republicana, sino que también impacta en las posibilidades generales del partido.

El respaldo de Trump y sus implicancias políticas

De acuerdo con un análisis publicado por Politico, el apoyo de Trump a Hilton podría tener consecuencias en la estrategia republicana. El expresidente elogió al exconductor de Fox News en su red social, al destacar su trayectoria y su visión para revertir el rumbo del estado.

En su mensaje, Trump afirmó que Hilton es “un hombre verdaderamente excepcional” y sostuvo que California necesita un cambio urgente tras años de gestión demócrata. Además, aseguró que, en caso de ser elegido, contará con su ayuda desde el plano federal.

Sin embargo, el artículo de Politico advierte que esta intervención podría resultar contraproducente. Algunos sectores del Partido Republicano consideraban que la mejor oportunidad para competir en un estado dominado por los demócratas era evitar la polarización nacional y apostar a una estrategia más local.

Analistas de Politico advierten que la intervención de Trump podría concentrar el voto en un solo candidato Collage realizado con imágenes de archivo

Riesgos para la estrategia republicana

El respaldo a Hilton podría alterar uno de los planes más ambiciosos de los republicanos: lograr que dos candidatos del partido lleguen a la elección general, al dejar fuera a los demócratas.

El sistema electoral de California establece que los dos postulantes más votados en las primarias avanzan a la instancia final, sin importar su afiliación partidaria. En ese marco, la fragmentación del voto demócrata era vista como una oportunidad para que dos republicanos se colaran en la definición.

No obstante, según Politico, la intervención de Trump complica ese escenario por varios motivos:

Podría concentrar el voto republicano en Hilton, debilitando a Bianco

Reduce las chances de que ambos candidatos del partido avancen juntos

Disminuye la necesidad de que los demócratas intervengan estratégicamente en la primaria

Incluso expertos en datos políticos señalaron que este movimiento podría liberar importantes recursos económicos para los demócratas, que ya no tendrían que invertir en influir en la interna republicana.