Para evitar multas en California: señales de carril que priorizan el carpool y qué hay que entender antes de usar la autopista
Estas son las normativas actuales que los conductores del Estado Dorado deben conocer acerca de los corredores especiales
- 3 minutos de lectura'
California cuenta con un sistema de señales de tránsito y reglas de carriles sobre la práctica del carpool. Estos corredores especiales se crearon para priorizar los viajes compartidos entre varias personas y, en efecto, con el objetivo de reducir la congestión.
Carriles HOV en California: cómo identificarlos y evitar multas
Se trata de los carriles para vehículos de alta ocupación (HOV, por sus siglas en inglés), reservados para los automóviles donde viajen más de un solo pasajero, de acuerdo con Departamento de Transporte de California (Caltrans, por sus siglas en inglés).
Ignorar las señalizaciones o malinterpretar uno de estos símbolos puede derivar en multas significativas. Por eso, comprender cada señal y cada regla será determinante para manejar por las autopistas de California con seguridad y sin sanciones.
Los carriles HOV se identifican por rombos blancos pintados en el pavimento y por carteles como “HOV 2+”, “HOV 3+” o “HOV lane entrance”. Estos números marcan la cantidad mínima de ocupantes requerida, con el conductor en consideración.
Por lo general, están ubicados en el extremo izquierdo de la autopista. Además, en el sur de California, suelen operar las 24 horas, mientras que en el norte, la regla habitual es un esquema parcial, activo solo en horas punta como de 15 a 19 hs (PT).
Qué exige California para usar los carriles de carpool en 2026
La regla general sobre el uso de los HOV exige dos o más personas a bordo, aunque ciertos corredores se pueden usar a partir de tres. Los bebés y niños cuentan como ocupantes, pero las mascotas no.
Según la normativa, un pasajero debe ocupar un asiento con cinturón o dispositivo de retención homologado, lo que excluye a algunos autobuses cuyos ocupantes no utilizan estos sistemas.
También existen estas excepciones:
- Autobuses de transporte público que sí cuentan con cinturones de seguridad
- Motos
- Vehículos de emergencia
- Vehículos de transporte de sangre
Autos eléctricos y carriles HOV: qué cambió tras el fin del programa en 2025
En lo que respecta a los vehículos híbridos enchufables, de cero emisiones y de combustibles alternativos como los eléctricos, es importante mencionar que hasta octubre de 2025 tenían permitido usar los carriles HOV a pesar de que llevasen únicamente al conductor.
Con esta normativa, los dueños de alguno de estos automóviles especiales podían tramitar una calcomanía que les daba el derecho de usar los corredores exclusivos.
Pero al no extenderse la normativa, que venció a finales de septiembre de 2025, los autos eléctricos perdieron su derecho a circular solos por los carriles HOV. A partir de ahora, pueden circular por ellos siempre y cuando cumplan con las exigencias regulares.
Reglas de circulación: horarios, accesos y lo que exige la ley de California
El uso de los carriles HOV está vigilado por la Patrulla de Carreteras de California, que busca mantener los niveles de infracción por debajo del 10%, destacó Best Online Traffic School. Las normas clave que debe tener presente cualquier conductor incluyen:
- Respetar el requisito de ocupación indicado en la señalización.
- Revisar los horarios: algunos carriles funcionan todo el día, otros solo en franjas específicas.
- Obedecer la señalización y las marcas viales: la entrada y salida únicamente están permitidas en zonas designadas o donde la línea es blanca discontinua.
- No cruzar líneas dobles continuas, independientemente del color.
Otras noticias de Agenda EEUU
- 1
¿Lo que no pudo Macri, podrá hacerlo Milei?
- 2
El Gobierno oficializó la convocatoria a sesiones extraordinarias y definió los asuntos que se tratarán
- 3
Carmen de Areco: un instructor de boxeo fue atacado por la espalda, recibió una brutal golpiza y quedó inconsciente
- 4
Córdoba: tres chicas que volvían de bailar entraron a una panadería, golpearon a una empleada y le robaron el celular