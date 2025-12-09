Para evitar multas en California: señales de carril que priorizan el carpool y qué hay que entender antes de usar la autopista

California cuenta con un sistema de señales de tránsito y reglas de carriles sobre la práctica del carpool. Estos corredores especiales se crearon para priorizar los viajes compartidos entre varias personas y, en efecto, con el objetivo de reducir la congestión.

Carriles HOV en California: cómo identificarlos y evitar multas

Se trata de los carriles para vehículos de alta ocupación (HOV, por sus siglas en inglés), reservados para los automóviles donde viajen más de un solo pasajero, de acuerdo con Departamento de Transporte de California (Caltrans, por sus siglas en inglés).

Los conductores de California deben saber esto sobre los carriles especiales HOV Stella Kalinina - NYTNS

Ignorar las señalizaciones o malinterpretar uno de estos símbolos puede derivar en multas significativas. Por eso, comprender cada señal y cada regla será determinante para manejar por las autopistas de California con seguridad y sin sanciones.

Los carriles HOV se identifican por rombos blancos pintados en el pavimento y por carteles como “HOV 2+”, “HOV 3+” o “HOV lane entrance”. Estos números marcan la cantidad mínima de ocupantes requerida, con el conductor en consideración.

Por lo general, están ubicados en el extremo izquierdo de la autopista. Además, en el sur de California, suelen operar las 24 horas, mientras que en el norte, la regla habitual es un esquema parcial, activo solo en horas punta como de 15 a 19 hs (PT).

Qué exige California para usar los carriles de carpool en 2026

La regla general sobre el uso de los HOV exige dos o más personas a bordo, aunque ciertos corredores se pueden usar a partir de tres. Los bebés y niños cuentan como ocupantes, pero las mascotas no.

Según la normativa, un pasajero debe ocupar un asiento con cinturón o dispositivo de retención homologado, lo que excluye a algunos autobuses cuyos ocupantes no utilizan estos sistemas.

En California es importante saber el uso de los carriles HOV ozkan ulucam - Shutterstock

También existen estas excepciones:

Autobuses de transporte público que sí cuentan con cinturones de seguridad

Motos

Vehículos de emergencia

Vehículos de transporte de sangre

Autos eléctricos y carriles HOV: qué cambió tras el fin del programa en 2025

En lo que respecta a los vehículos híbridos enchufables, de cero emisiones y de combustibles alternativos como los eléctricos, es importante mencionar que hasta octubre de 2025 tenían permitido usar los carriles HOV a pesar de que llevasen únicamente al conductor.

Antes los autos eléctricos podían usar los carriles HOV sin restricciones

Con esta normativa, los dueños de alguno de estos automóviles especiales podían tramitar una calcomanía que les daba el derecho de usar los corredores exclusivos.

Pero al no extenderse la normativa, que venció a finales de septiembre de 2025, los autos eléctricos perdieron su derecho a circular solos por los carriles HOV. A partir de ahora, pueden circular por ellos siempre y cuando cumplan con las exigencias regulares.

Es importante saber las reglas para no recibir multas por el mal uso de los carriles Freepik

Reglas de circulación: horarios, accesos y lo que exige la ley de California

El uso de los carriles HOV está vigilado por la Patrulla de Carreteras de California, que busca mantener los niveles de infracción por debajo del 10%, destacó Best Online Traffic School. Las normas clave que debe tener presente cualquier conductor incluyen: