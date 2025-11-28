Qué significa la señal de tránsito amarilla con una “T” negra en el centro en Estados Unidos

Todo conductor sabe que las señales de tránsito son uno de los elementos más importantes para mantener la seguridad vial. Sin embargo, algunas de ellas son más difíciles de reconocer que otras. Es el caso del cartel amarillo con una “T” negra en el centro que se puede ver en las rutas de Estados Unidos.

Qué significa la señal de tránsito con la “T” en EE.UU. y cuándo aparece

Una señal de intersección en “T” alerta a los automovilistas de que el tramo por el que avanzan está próximo a finalizar, detalló DMV Permit Test. Este tipo de cruce, donde convergen tres caminos, exige anticipación por parte de los conductores de Estados Unidos.

Los automovilistas deben conocer las señales de tránsito para evitar situaciones peligrosas Freepik - Freepik

Al encontrarse con este cartel, quien maneja debe reducir la velocidad y prepararse para doblar hacia la izquierda o hacia la derecha. En la mayoría de los casos, la presencia de un cartel de “ceda el paso” o de “pare” (“STOP”, en inglés) refuerza la necesidad de detenerse y otorgar prioridad antes de completar la maniobra.

Las señales que advierten la presencia de una intersección en “T” mantienen un diseño uniforme en todos los casos: fondo amarillo y gráficos en negro. Se presentan en forma de rombo, con una “T” negra claramente visible en el centro, lo que permite identificarlas a simple vista.

Qué quiere decir la señal “DIP” en las rutas de Estados Unidos

Pero la señal “T” no es la única poco conocida de las rutas y caminos de EE.UU. El cartel amarillo con la inscripción “DIP” también puede resultar extraño para algunos conductores que no estén familiarizados.

Su objetivo, según destaca Legal Clarity, es simple, pero crucial: alertar sobre un pozo, un bache o una depresión en la calzada que puede comprometer la estabilidad del vehículo.

Es crucial conocer qué significa el cartel "DIP" de las rutas de EE.UU. mikkeell - Shutterstock

Este aviso suele colocarse en zonas donde el camino presenta un descenso brusco que, de no reducir la velocidad, puede provocar maniobras peligrosas. En situaciones extremas, el impacto puede hacer que un auto se desvíe, vuelque o se salga de la ruta, en escenarios más leves, puede causar daños como la pinchadura de una rueda.

Frente a esta señal, la recomendación básica es disminuir la velocidad de manera gradual y sostener el volante con firmeza para evitar que el vehículo se desestabilice o modifique su trayectoria.

Qué significa la señal “10 t” en EE.UU. y qué vehículos pueden circular

Los avisos de tránsito se dividen en categorías como prohibición, restricción, prioridad, advertencia (como las “T” y “DIP”) o prevención, entre otras. Su correcta interpretación no solo facilita la circulación, sino que también ayuda a reducir siniestros viales y evitar infracciones.

"10 t", otro de los carteles que es crucial conocer para evitar indicentes sylv1rob1 - Shutterstock

Dentro del grupo de señales de restricción, existe una que suele pasar inadvertida para muchos automovilistas: la que exhibe la leyenda “10 t”. Este cartel indica el límite de peso permitido para circular por esa vía.

De acuerdo al Departamento de Transporte de EE.UU. (DOT, por sus siglas en inglés), este cartel está tipificado bajo el código R12-1, y es clave para saber si un vehículo puede o no circular por cierto camino.

Cuando aparece este aviso, significa que solo pueden transitar vehículos cuyo peso no supere las diez toneladas. Cualquier unidad que exceda ese límite podría comprometer la integridad de la calzada y aumentar el riesgo de incidentes, por lo que debe desviarse y optar por un recorrido alternativo.