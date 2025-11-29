Doble línea amarilla en carreteras de EE.UU.: cuándo es ilegal cruzarla y qué multas aplican

Para mantener la seguridad en las carreteras de EE.UU. existen reglas de tráfico que se deben seguir, como las relacionadas con las marcas de carril. Una doble línea amarilla puede estar marcada en el camino y el cruzarla puede traer multas y sanciones al conductor.

¿Qué significa la doble línea amarilla en las carreteras de EE.UU.?

Una doble línea amarilla continua marca el centro de una vía de dos carriles donde el tráfico circula en ambos sentidos. De acuerdo con el despacho de abogados Phillips Law Offices, de Illinois, consiste en dos franjas paralelas y su continuidad indica que no se permite cruzarlas en circunstancias normales.

Las líneas amarillas dobles desempeñan un papel importante en el control del tráfico Freepik - Freepik

Los especialistas en leyes agregan que visualmente la marca sirve como una clara separación entre los carriles, lo que advierte a los conductores que no es seguro rebasar o cruzar. “Esta señalización se utiliza en zonas con visibilidad limitada, como en curvas o cuestas, o donde cruzar al carril contrario sería peligroso”.

Por su parte, el Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV, por sus siglas en inglés) explica que dos líneas amarillas dobles y continuas, separadas por unos centímetros, se consideran una barrera.

¿Cuándo es ilegal cruzar una doble línea amarilla?

Generalmente, es ilegal cruzar estas líneas para rebasar a otro vehículo, ya que hacerlo puede resultar en una situación peligrosa.

Estas líneas dobles se colocan en zonas donde adelantar sería peligroso, como en carreteras estrechas, curvas o zonas con visibilidad limitada Freepik - Freepik

En la mayoría de los estados está estrictamente prohibido cruzar la marca en situaciones como: adelantar a otros vehículos, girar a la izquierda y pasar la línea en condiciones inseguras o dar la vuelta en U.

Al impedir que los conductores se crucen en dirección contraria, estas líneas reducen el riesgo de colisiones frontales y rozamientos.

¿Qué multas puede traer cruzar estas marcas en la carretera?

Infringir las normas puede resultar en sanciones como multas, puntos en el historial de conducción o incluso consecuencias legales más graves en caso de accidente. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las regulaciones específicas pueden variar según el estado.

“Si bien el concepto general de estas líneas es el mismo, es fundamental familiarizarse con las leyes de su jurisdicción para garantizar el cumplimiento y la seguridad vial”, aconsejan los abogados de Amicus Legal Group, un bufete con servicio en California.

Por su parte, los profesionales del despacho Simmons y Fletcher, de Texas, señalan que si se sorprende a alguien al cruzar las líneas dobles amarillas, podría recibir una multa de tránsito que puede variar según las circunstancias y podría llegar hasta los 200 dólares.

Los legistas de diversos despachos coinciden en que cuando se decide cruzar estas marcas no solo se infringe la ley, sino que se ponen en peligro a sí mismo y a los demás en la carretera.

Al conducir en carreteras con líneas amarillas dobles continuas es fundamental estar atento y seguir las normas Freepik - Freepik

En algunos casos, los conductores también pueden verse obligados a asistir a una escuela de tránsito o incluso a la suspensión de la licencia, especialmente si la infracción es grave.

Excepciones a las reglas de las líneas amarillas dobles

Existen algunas excepciones a las reglas sobre las líneas amarillas dobles continuas. En ciertas situaciones, se permite cruzarlas. Sin embargo, incluso en estos casos, los conductores deben tener precaución y asegurarse de que la maniobra sea segura.

El DMV de California indica que quien conduce se debe mantener a la derecha de estas líneas a menos que: