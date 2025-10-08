Cambia la hora en Los Ángeles: cuándo hay que ajustar los relojes en 2025

El cambio de hora para los residentes de Los Ángeles ya tiene una fecha confirmada: los habitantes deberán atrasar sus relojes el primer domingo de noviembre. La modificación se debe al fin del horario de verano (Daylight Saving Time, DST) en Estados Unidos.

Esta es la fecha exacta en la que cambia la hora en Los Ángeles

Los residentes angelinos y todo el estado de California deberán realizar el cambio de horario el próximo domingo 2 de noviembre. Las agujas se atrasarán 60 minutos a las 2 hs y volverán a ser la una de la madrugada.

Los residentes de Los Ángeles deberán atrasar sus relojes el próximo domingo 2 de noviembre Pexels

¿Por qué cambia la hora en California?

Se trata de una regulación que rige para gran parte de Estados Unidos y busca aprovechar al máximo la luz solar y disminuir el consumo de energía. La modificación durará hasta el 8 de marzo de 2026, cuando termine la temporada de invierno boreal y vuelvan a cambiar la hora.

La mayoría de habitantes no deberán preocuparse por modificar sus relojes, ya que los dispositivos electrónicos, como smartphones, computadoras y smartwatches, se sincronizan de manera automática al conectarse a internet o redes móviles. Solo deben asegurarse de contar con la opción de “actualización automática” en la configuración.

Sin embargo, se debe recordar que los relojes analógicos, como los de mesa, de pared o de los tableros de los autos, se ajustan manualmente.

Los territorios de Estados Unidos que no aplican el horario de verano

La norma del DTS se aplica en gran parte de Estados Unidos desde 1966. Sin embargo, hay ciertos territorios que no cumplen con la legislación, de acuerdo a Timeanddate.

Así, los lugares que se mantienen dentro del horario estándar son:

Hawái

Samoa Americana

Guam

Islas Marianas del Norte

Puerto Rico

Islas Vírgenes

La mayor parte de Arizona (solo la Nación Navajo, al noreste del estado, lo modifica).

Gran parte de EE.UU. se une a la medida del cambio de horario, excepto algunos territorios y estados como Hawái y la mayor parte de Arizona Freepik

California intentó mantener el horario de verano todo el año

En noviembre de 2018, los votantes de California aprobaron la Proposición 7, una medida que autorizaba a la Legislatura estatal volver a permanente el horario de verano durante todo el año. Sin embargo, no obtuvieron la aprobación del Congreso de EE.UU. necesaria para hacerlo realidad.

Con el mismo objetivo, en 2024 el senador estatal Roger Niello presentó el proyecto de ley SB 1413, junto a legisladores de Oregon y Washington. Sin embargo, los asambleístas no se pusieron de acuerdo y la iniciativa todavía continúa en discusión.

Incluso Donald Trump ha señalado que cambiar la hora es un "evento muy costoso" para el gobierno estadounidense

Qué otros estados buscan implementar el DST todo el año

En los últimos años, 18 estados han promulgado leyes para implementar el DST durante todo el año, pero no han recibido el aval del Congreso federal. Entre ellos se encuentran Texas, Florida, Mississippi, Oklahoma y Alabama.

De acuerdo con la National Conference of State Legislatures (NCSL) las legislaturas estatales han analizado más de 750 proyectos de ley y resoluciones para hacer la modificación. Incluso el propio presidente Donald Trump se ha manifestado en contra en diferentes ocasiones.

El mandatario consideró que la práctica se vuelve “un gran inconveniente” y representa “un evento muy costoso para el gobierno” en un posteo en sus redes sociales el pasado abril de este año.

“La Cámara de Representantes y el Senado deberían presionar con fuerza para que haya más Daylight Saving Time”, consideró y señaló que es una iniciativa que resulta “muy popular” entre los ciudadanos.