Cambia la hora en Los Ángeles: la fecha oficial en la que entra en vigor la medida para ajustar los relojes

En Los Ángeles, el horario de verano entrará en vigor el domingo 8 de marzo de 2026. El controvertido ajuste se aplicará durante la madrugada y marcará el inicio del esquema estacional que extiende la luz natural por la tarde y reduce la claridad a la mañana.

¿Cuándo entra en vigor el horario de verano en Los Ángeles?

El inicio del Daylight Saving Time se producirá a las 2 hs (hora local) del domingo 8 de marzo de 2026. En ese momento exacto, los relojes se adelantarán y pasarán directamente a marcar las 3 hs, según detalló Time and Date.

Los esquemas de horario fijo mostraron mejores resultados para la salud, con ventaja para el horario estándar Freepick

El ajuste busca un mayor aprovechamiento de la iluminación solar durante la primavera y el verano. El domingo 1° de noviembre de 2026, los relojes se atrasarán 60 minutos y volverán al uso estándar.

Por qué California debate eliminar el cambio de horario

Este régimen aún genera un fuerte debate en Estados Unidos y también en California. Según NBC San Diego, en 2018 los votantes del estado aprobaron con cerca del 60% de los votos la Proposición 7, que habilitó a la Legislatura de California a definir una modificación del esquema vigente para mantener un mismo horario durante todo el año.

Sin embargo, la iniciativa no tuvo efecto inmediato, ya que para avanzar requiere una mayoría especial en ambas cámaras estatales y la autorización del gobierno federal, que hasta el momento no se concretó.

El ajuste adelantará una hora los relojes a las 2 hs y marcará el inicio del esquema estacional Freepick

En ese marco, en diciembre de 2024 el senador estatal Roger Niello presentó el proyecto SB-51, orientado a establecer la modalidad estándar de manera permanente. La propuesta quedó estancada en comisión y la sesión legislativa de 2025 finalizó sin avances. Según NBC San Diego, no se sabe si se piensa retomar esta propuesta en el futuro.

En el escenario nacional, en 2024, Donald Trump publicó en X que el Partido Republicano utilizaría “sus mayores esfuerzos para eliminar el horario de verano”, al que describió como una medida con “un apoyo pequeño pero ruidoso”. En el mismo mensaje, calificó el sistema como “incómodo y muy costoso” para los Estados Unidos.

La presión legislativa también se intensificó desde los estados. De acuerdo con la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL, por sus siglas en inglés), en los últimos años se presentaron más de 750 proyectos de ley y resoluciones para modificar o eliminar el actual régimen, pero todavía ninguno obtuvo la aprobación del Congreso de EE.UU.

Un estudio de Stanford vincula el sistema actual con mayor riesgo de ACV y obesidad

Un análisis publicado en septiembre de 2025 por investigadores de la Universidad de Stanford vinculó el cambio estacional del reloj con impactos negativos en la salud. El análisis señaló una asociación entre el horario de verano y mayores tasas de accidente cerebrovascular (ACV) y obesidad en Estados Unidos.

El cambio busca extender la luz natural por la tarde Freepick

La investigación analizó tres configuraciones horarias:

El régimen estándar vigente todo el año.

El ajuste de verano aplicado de forma continua.

El modelo actual de ajustes bianuales.

Los resultados señalaron que la opción utilizada actualmente es la más perjudicial, mientras que cualquier alternativa fija presenta mejores resultados en términos de salud.

De acuerdo con las proyecciones del estudio, la implementación del horario estándar sin modificaciones podría evitar cerca de 300.000 casos anuales de accidente cerebrovascular y reducir en 2,6 millones la cantidad de personas con obesidad.

La permanencia de la variante de verano también implicaría efectos positivos, aunque de menor magnitud.

Los autores explicaron que la exposición a la luz matinal facilita la sincronización del reloj biológico con el ciclo de un día. Por el contrario, la luz vespertina prolongada tiende a desajustarlo.