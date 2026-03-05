Cambio de horario en Los Ángeles 2026: día y hora exacta para hacer el ajuste de verano en California

Los habitantes de Los Ángeles y la mayoría de los estados de Estados Unidos se preparan para la implementación del horario de verano (DST). La normativa federal indica que la modificación oficial será el domingo 8 de marzo de 2026.

¿Cuándo y a qué hora será el cambio de horario en EE.UU. en 2026?

La transición hacia el horario de verano en la Gran Naranja está prevista para el domingo 8 de marzo de 2026.

El ajuste técnico se efectuará de manera formal a las 2.00 hs, instante en el que la hora se desplazará de forma inmediata hacia las 3.00 hs, para consolidar así el inicio del ciclo estival, según consignó CNN.

El ajuste técnico se efectuará de manera formal a las 2.00 hs Freepik

El horario de verano dura casi ocho meses y tendrá un nuevo cambio el primer domingo de noviembre. Es decir, el 1° de noviembre de 2026 habrá que ajustar de nuevo los relojes y atrasarlos una hora.

Antecedentes del cambio de horario en EE.UU.

La práctica del horario de verano tiene una historia que se remonta a la Primera Guerra Mundial, cuando Estados Unidos la implementó de forma temporal como “tiempo de guerra” para conservar energía.

La Ley de Horario Uniforme de 1966 estandarizó su observancia y en 2005, el expresidente George W. Bush extendió su duración. Actualmente, inicia el segundo domingo de marzo y finaliza el primer domingo de noviembre.

Bush firmó firmó la Ley de Política Energética, que extendió la duración del horario de verano en cuatro semanas Matt Rourke� - AP�

El debate sobre la permanencia del horario de verano es constante. La “Ley de Protección del Sol” (Sunshine Protection Act), propuesta por legisladores como el senador Marco Rubio en 2018 y nuevamente propuesta el año pasado, busca hacerlo permanente en todo el país.

Aunque fue aprobada por unanimidad en el Senado en marzo de 2022, se estancó en la Cámara de Representantes y no ha logrado convertirse en ley.

Incluso se presentó en febrero de 2026 el proyecto HR 7378 que sugiere adelantar los relojes 30 minutos del estándar y mantenerlo fijo.

Impacto y preparación para el ajuste horario en EE.UU.

El cambio implica la pérdida inmediata de una hora de sueño para la población.

Sin embargo, trae consigo el beneficio de jornadas con mayor luminosidad hacia el final del día, lo que se traduce en más tiempo para actividades recreativas, compras y ejercicio al aire libre.

Para mitigar el impacto en el organismo, expertos en sueño como Alicia Roth, psicóloga de Cleveland Clinic, y el Dr. Chris Winter, autor de The Sleep Solution, recomiendan una preparación escalonada.

Sugieren dormir al menos siete horas las noches previas, evitar cafeína y alcohol antes de acostarse y exponerse a la luz solar matutina para sincronizar el reloj biológico.

Expertos sugieren dormir al menos siete horas las noches previas al cambio de horario Freepik

El doctor Chris Winter, en diálogo con The New York Times, aconseja adelantar en intervalos de 15 minutos la hora de irse a la cama y de despertarse, así como las comidas, finalizando la cena al menos dos horas antes de dormir para asegurar un descanso reparador.

En cuanto a la tecnología, la mayoría de los aparatos modernos como teléfonos móviles, tabletas y computadoras realizarán el ajuste de manera automática, siempre que estén conectados a internet y con sistemas operativos actualizados, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST).

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.