Cientos de dólares: cuánto costará el estacionamiento para el Mundial 2026 en Los Ángeles

A poco menos de seis meses para que se lleve a cabo el Mundial 2026, la FIFA comenzó con la venta de boletos para los espacios de estacionamiento cerca de los estadios donde se realizarán los partidos. En el caso de Los Ángeles, dejar el auto cerca del SoFi Stadium será mucho más caro que comprar una entrada para alguno de los ocho enfrentamientos que se llevarán a cabo en la ciudad.

El precio del estacionamiento para el Mundial 2026 en Los Ángeles

La ciudad de Los Ángeles iniciará sus actividades mundialistas el viernes 12 de junio, como parte de la Fase de Grupos, por lo que los boletos de estacionamiento se pueden comprar en la plataforma oficial Just Park. Los costos para dejar el auto varían de acuerdo a qué tan atractivo sea el enfrentamiento para los aficionados, señaló The Athletic.

El estacionamiento en el SoFi Stadium es el más caro que habrá en el Mundial 2026 (Instagram/Sofi stadium parking)

LA tendrá el debut de la Selección de Estados Unidos que enfrentará a Paraguay en la Fase de Grupos, por lo que el precio para poder estacionar en el estadio será de US$300. A la fecha, conseguir un boleto para este partido tiene un costo aproximado de US$1400 en las categorías 3 y 4, las más alejadas al campo de juego.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) cuenta con una opción de estacionamiento más económica por US$250. Esta tarifa está aplicada a los partidos de menor afluencia, como el Irán vs. Nueva Zelanda que se realizará el 15 de junio, y cuyo costo de entrada es de US$280 en la categoría 3.

Los precios por un boleto de estacionamiento cerca del SoFi Stadium se encuentran entre los US$250 y US$300 (JustPark)

Más allá del precio, los aficionados se tendrán que enfrentar a otra dificultad: la distancia. El estacionamiento que ofrece la Federación está en Century Blvd, Inglewood, a una milla (1.61 kilómetros) del SoFi Stadium, de acuerdo con JusPark.

Los asistentes tendrán que caminar por más de 20 minutos para llegar al estadio, sin contar las filas de accesos y el tipo de puerta por la que deban acceder, según el tipo de entrada que hayan elegido.

Cuánto cuesta el estacionamiento para el Mundial 2026 en EE.UU.

A través de la plataforma JustPark de la FIFA, se informaron los costos por el estacionamiento en los 11 estadios donde se llevarán a cabo los juegos. Los precios aumentan según la ciudad o si se trata de un partido más atractivo para los aficionados.

El precio para obtener un boleto en alguno de los estadios del Mundial en EE.UU. aumenta de acuerdo al partido (JustPark)

Hay que tomar en cuenta que algunas ciudades aún no ofrecen posibilidades de estacionamiento, por lo que solo se muestra un mensaje que advierte que próximamente estarán disponibles. Por el contrario, hay algunos partidos que ya han vendido todos sus espacios de aparcamiento.

Entre los costos de estacionamiento por ciudad se encuentran:

Atlanta, con costos que van desde los US$75 a los US$224,99.

Boston, los boletos de estacionamiento están agotados.

Dallas, con precios entre los US$75 y los US$175.

Houston, costos por anunciar.

Kansas, con precios entre los US$125 y los US$225.

Miami, los boletos de estacionamiento están entre los US$100 y los US$175. Algunos partidos ya han agotado sus pases.

Nueva York / Nueva Jersey, los boletos de estacionamiento están agotados.

Philadelphia, con precios para estacionamiento entre los US$125 y los US$155.

Área de la bahía, San Francisco, costos por anunciar.

Seattle, costos por anunciar.

Fechas clave para el inicio de la Copa del Mundo

El Mundial 2026 será el primero en la historia en ser organizado de forma conjunta por tres países: Estados Unidos, México y Canadá. Este contará con un formato ampliado para permitir la participación de 48 selecciones, con un total de 104 partidos divididos en 16 sedes.

Será el primer mundial en disputarse en tres sedes diferentes con un formato de 48 selecciones (Archivo/AFP) FABRICE COFFRINI AFP