Créditos para negocios sin ciudadanía en 2026: alternativas a la SBA para inmigrantes latinos en EE.UU.

A partir de los cambios sobre la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos (SBA, por sus siglas en inglés) que dejan afuera a inmigrantes, existen otras opciones de crédito para negocios de latinos. Dentro de ese universo, hay tres alternativas que cubren a buena parte de los emprendimientos y trabajos más frecuentes

El bloqueo de la SBA para migrantes y otras opciones de créditos para negocios

La complicación para migrantes llegó a partir de una nueva directriz en la que se estableció que el 100% de los propietarios directos e indirectos de una empresa solicitante tienen que ser ciudadanos estadounidenses.

Para los migrantes con green card que buscan abrir o expandir un negocio, el escenario cambió: la SBA ya no es una opción Imagen compuesta

La normativa dejó afuera incluso a migrantes con green card. Si un extranjero sin ciudadanía, sin importar su estatus legal, tiene alguna participación en la empresa solicitante, la SBA negará el préstamo.

En ese sentido, la organización Accion Opportunity Fund cuenta con tres grandes categorías de crédito que pueden significar una alternativa viable para los negocios de muchos latinos en EE.UU.

Préstamo a plazo para pequeñas empresas: una opción de crédito ideal para migrantes

Dentro de las opciones de créditos, la organización destaca este tipo de préstamos, denominados en inglés como Small Business Term Loan.

La categoría se presenta como ideal para quienes buscan pagos mensuales predecibles.

Estos son algunos puntos clave:

Tienen tasas de financiamiento de entre el 9,99% y el 28,99% , según características particulares de cada acuerdo.

, según características particulares de cada acuerdo. No se requiere una garantía específica , pero se establece un gravamen general en préstamos de US$50.000 o más.

, pero se establece un en préstamos de US$50.000 o más. No hay penalizaciones por liquidar el préstamo anticipadamente para ahorrar en intereses.

para ahorrar en intereses. Los interesados pueden comenzar la solicitud en línea y obtener ofertas potenciales en minutos.

en minutos. La documentación necesaria incluye estados de cuenta bancarios, declaraciones de impuestos comerciales y un cheque anulado .

incluye . Usualmente, el préstamo tendrá un monto máximo que no superará el rango de entre el 10 y el 20% de los ingresos anuales del negocio.

La organización también ofrece créditos dirigidos al financiamiento de camiones

Los créditos de Truck Financing están destinados a conductores y dueños de pequeñas flotas que en general tienen problemas con el financiamiento en bancos tradicionales. Algunos puntos clave son:

Requiere una experiencia mínima de seis meses o un año según el tipo de camión por el que se solicita el préstamo.

por el que se solicita el préstamo. Exige un puntaje crediticio mínimo de 620 , a excepción de solicitantes en California, donde el piso es de 590.

, a excepción de solicitantes en California, donde el piso es de 590. Este crédito en particular solo puede obtenerse en alguno de los siguientes estados elegibles: Arizona, California, Florida, Georgia, Indiana, Maryland, Nueva York, Texas y Utah.

Entre las opciones de crédito, existe un préstamo dirigido al financiamiento de camiones en EE.UU. Imagen de Freepik

Créditos para food trucks: la opción ideal para latinos que buscan emprender

La Acción Opportunity Fund destaca sobre este tipo de créditos que es uno de los pocos que acepta a emprendedores en etapa inicial. En este caso, el programa cubre desde la compra de la unidad hasta construcciones personalizadas.

Estas son algunas de las características principales de los créditos: