¿Adiós Gavin Newsom? Los aliados en California que se unen a la carrera por la gobernación este 2026

De cara a las elecciones primarias para gobernador de California que se celebrarán el próximo 2 de junio, la interna demócrata ya tiene a varios candidatos de peso. En este contexto, ya se postularon diversas figuras que buscarán suceder a Gavin Newsom, que no podrá presentarse en los comicios debido a los límites legales.

Matt Mahan y Antonio Villaraigosa, los candidatos demócratas más críticos de Newsom

La lista de candidatos para la primaria del Partido Republicano en California es amplia. Entre los aspirantes, los nombres que más se destacan son Matt Mahan, Antonio Villaraigosa, Katie Porter y Tony Thurmond, según un análisis de Los Angeles Times.

Matt Mahan, el alcalde de San José y candidato a gobernador de California, tuvo una fuerte oposición pública a Gavin Newsom Facebook Mayor Matt Mahan

Todos ellos mostraron disidencia con Newsom, aunque cada uno en distintos niveles de disidencia. El caso más resonante es el de Matt Mahan, alcalde de San José, que recientemente anunció su candidatura a través de un posteo de X.

De acuerdo a Los Angeles Times, Mahan fue quien criticó a Newsom de manera más frontal dentro de la interna demócrata.

La tensión entre ambos creció especialmente antes de la votación de la Proposición 36, la cual exigía penas más duras para criminales reincidentes en temas relacionados con drogas y robos. Mientras que Mahan impulsaba su aprobación, Newsom la rechazaba. Luego de que obtuvo el visto bueno de los votantes, el gobernador se negó a darle financiamiento, según Grow SF.

Por su parte, Antonio Villaraigosa, exalcalde de Los Ángeles, tuvo enfrentamientos pasados con Newsom, aunque durante el último tiempo mantuvieron una buena relación.

Antonio Villaraigosa se postula para gobernador de California en 2026. En las elecciones de 2018, tuvo cruces públicos con Gavin Newsom Facebook/Antonio R. Villaraigosa

Tras ser mandatario de la ciudad, Villaraigosa se enfrentó a Newsom en las elecciones a gobernador de 2018, cuando trató a su rival de “elitista”, según Associated Press. Sin embargo, las tensiones se suavizaron tiempo después e incluso Newsom lo nombró como asesor de su gobierno.

Katie Porter y Tony Thurmond también marcaron sus diferencias con Newsom

La excongresista Katie Porter no tuvo grandes enfrentamientos públicos con Newsom. Sin embargo, en ocasiones sí mostró su desacuerdo con ciertas medidas con el gobernador californiano.

En octubre pasado, declaró que no respaldaba la decisión del mandatario estatal demócrata de firmar una ley que permitía el desarrollo de 2000 nuevos pozos petroleros en el Estado Dorado. Para sostener su postura, manifestó su preocupación por la situación ambiental.

Katie Porter expresó su desacuerdo con la promulgación de Newsom a una ley sobre pozos de petróleo X (@WashTimes)

Por su parte, Tony Thurmond, superintendente de Instrucción Pública de California, se mostró a favor de una propuesta que Newsom quiere bloquear: el impuesto del 5% a multimillonarios.

A pesar de la salida de empresas que se habría potenciado debido a la aprobación de este gravamen, Thurmond aseguró que impulsaría una medida similar si resulta elegido como gobernador.

Newsom deja el mando: quiénes son los candidatos a gobernador de California

Junto con las figuras demócratas más fuertes, otros nombres ya confirmaron su postulación para suceder en la gobernación de California a Newsom, que no podrá ir en busca de la reelección debido al límite de dos mandatos que impone la ley estatal. Según la recopilación de Ballotpedia, esta es la lista completa:

Partido Demócrata

Matt Mahan

Antonio Villaraigosa

Katie Porter

Tony Thurmond

Ethan Agarwal

Xavier Becerra

Ian Charles Calderon

Raji Rab

Thomas Steyer

Eric Swalwell

Betty Yee

Michael Younger

Tony Thurmond, superintendente de Instrucción Pública y candidato a gobernador de California, apoya un impuesto a multimillonarios que Newsom quiere bloquear Facebook Tony Thurmond

Partido Republicano

Chad Bianco

Sharifah Hardie

Steve Hilton

Brandon Jones

Kyle Langford

Daniel Mercuri

Jon Slavet

Leo Zacky

Independientes y otros partidos