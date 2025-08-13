Adiós a una emblemática tienda especializada en California: cierra sus puertas este domingo 17 de agosto tras 24 años
Las causas principales de su cierre están relacionadas con el aumento de los costos, la disminución de sus ingresos y los aranceles impuestos por la administración Trump
The Spanish Table, una tienda de vinos y comestibles españoles, cierra su local ubicado en Berkeley, California, después de 24 años. La despedida será este domingo 17 de agosto a las 15 (hora local).
Qué se sabe del cierre de The Spanish Table
Según consignó San Francisco Chronicle, Bastian Schoell, propietario de la compañía, esperaba mantener el local (ubicado en 1814 San Pablo Avenue Berkeley, CA 94702) al menos un año más para celebrar su 25º aniversario. Sin embargo, el negocio se volvió perjudicial para sus ingresos personales.
“Es emocionalmente desgarrador porque me considero a mí mismo un empresario exitoso. The Spanish Table ha estado presente, es como una institución”, aseveró Schoell.
Los factores principales detrás del cierre están relacionados con el aumento de los costos laborales, la caída de sus ingresos desde 2019 y el fortalecimiento de empresas como Amazon, además de los aranceles a productos europeos.
“El mundo está cambiando, y con él la disponibilidad de todos estos productos”, sostuvo Bastian, de acuerdo a los reportes de Sfgate. “Creo que, a la larga, todas las tiendas de alimentos especializados se verán perjudicadas porque ya no son tan especiales. Están disponibles en muchos lugares diferentes”, agregó.
Cómo afectaron los aranceles en el cierre de la tienda
Bastian Schoell aseguró que otro motivo que afectó el cierre del local en Berkeley tuvo que ver con los aranceles implementados por la administración Trump a los productos europeos a principios de abril.
Schoell afirmó que le era imposible saber qué productos podía importar dada las constantes fluctuaciones en la tarifa. En ese sentido, explicó que los importadores estadounidenses pagaban los aranceles cuando un producto llega a Estados Unidos, no cuando se envía, por lo que el precio puede variar al momento de su llegada.
“Con ese nivel de incertidumbre es imposible tomar una decisión de compra, así que no lo hemos hecho. Y como resultado, si entras en cualquiera de nuestras tiendas, la paellera es uno de los artículos esenciales de la identidad de Spanish Table, y no tenemos ninguna”, sostuvo el director de la tienda.
El 2 de abril, Trump impuso un arancel general del 20% a todos los productos provenientes de la UE, con niveles más altos (25%) para automóviles, acero y aluminio. Tras meses de negociación, ambas partes alcanzaron un acuerdo para reducir los aranceles al 15%.
Cómo será la despedida de The Spanish Table
El local abrirá sus puertas una última vez este domingo 17 de agosto a partir de las 15 hs. Para conmemorar sus 24 años, harán una fiesta de cierre con entradas tanto gratuitas como pagas, con un precio estándar de US$28 y US$55. Para más información, se puede ingresar a su invitación en Eventbrite.
“¡Únanse a nosotros para la Fiesta de Clausura de Berkeley, The Spanish Table Store! Es hora de despedirnos de su querida tienda de comida y vino español del Este de la Bahía, pero hagamos de ella una celebración inolvidable", detalla la descripción del programa.
La historia de The Spanish Table
La idea del local comenzó en 1985, cuando el matrimonio formado por Steve Winston y Sharon Baden viajó a España de vacaciones junto a un grupo de amigos. Una vez en el país europeo, se enamoraron de su cultura, por lo que decidieron fundar diez años después su primera tienda de productos españoles en Seattle.
En 2001, Sharon y Steve expandieron su negocio con una tienda en Berkeley, California. En 2016, les siguió el local ubicado en Inner Richmond, San Francisco.
