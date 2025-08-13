Comida gratis en California: dónde conseguir alimentos frescos y saludables en agosto 2025

El estado de California continúa con la distribución de alimentos gratuitos para personas de bajos recursos. Diversas organizaciones harán la entrega de productos de primera necesidad durante la segunda mitad del mes de agosto y podrán ser adquiridos en puntos específicos. El estado también ofrece la posibilidad de acceder a bancos de alimentos y programas durante todo el año.

Dónde conseguir comida gratis en California en el mes de agosto

Desde el pasado día 9 y hasta el próximo 30 de agosto, diversas organizaciones entregarán productos saludables como frutas frescas y carne a las personas que más lo necesiten.

Angeles Neighborhood Land Trust comenzó con la entrega de comida gratis desde el pasado 9 de agosto (Instagram/@neighborhoodlandtrust/@feast_for_all) (Capturalla de pantalla Instagram/ neighborhoodlandtrust y feast_for_all)

Los Angeles Neighborhood Land Trust en colaboración con la organización sin fines de lucro Food, Education, Access, Support, Together (Alimentación, Educación, Acceso, Apoyo, Juntos; FEAST, por sus siglas en inglés) llevarán a cabo jornadas de entrega de verduras frescas y otro tipo de comestibles.

Los próximos eventos se realizarán en Estrella Park, 1968 Estrella Ave, LA9007 en las siguientes fechas:

16 de agosto

23 de agosto

30 de agosto

La organización sin fines de lucro FIND Food Bank logra distribuir alimentos en 155 sitios de Estados Unidos a través de su Mercado Móvil. En California entregarán apoyos alimenticios en las siguientes direcciones y horarios, de acuerdo con su sitio web:

West Shores, 2381, Shores Hawk, Salton City: 13 de agosto de 7.00 hs a 9.00 hs

P.S James O. Jessie Desert Higland 480 W. Tram View, Palm Springs: 14 de agosto de 15.00 hs a 19.00 hs

Palm Desert HS, 74910 Aztec Rd, Palm Desert: 15 de agosto de 15.00 hs a 19.00 hs

Mathis Bros, 81410 Hwy, 111 Indio: 16 de agosto de 18.30 hs a 20.30 hs

Sky Valley, 20905 Hot Spribgs Rd, Desert Hot Springs: 19 de agosto de 17.00 hs a 18.00 hs

Desert Mirage HS, 86150 Ave 66th Thermal: 20 de agosto de 17.00 hs a 18.00 hs

Las Flores Park, 48400 Van Buren St., Coachella: 22 de agosto de 7.00 hs a 9.00 hs

Oasis Elementary, 88175 74th Ave, Thermal: 22 de agosto de 16.00 hs a 18.00 hs

La Quinta Library, 78275 Calle Tampico, La Quinta: 23 de agosto de 7.00 hs a 9.00 hs

Cabot Yerxa Elementary, 67076 Desert View Ave Desert, Hot Springs: 25 de agosto de 9.00 hs a 11.00 hs

North Shore Community Park, 99480 7oth Ave, Mecca: 26 de agosto de 17.00 hs a 19.00 hs

Cabazon Community Center, 50390 Carmen Ave, Cabazon: 27 de agosto de 10.00 hs a 11.00 hs

P. S James O. Jessie Deset Hilgland, 480 W. Tram View, Palm Springs: 28 de agosto de 17.00 hs a 19.00 h

Entrega de comida gratuita realizada por Food Bank se realizará en diversos puntos del estado en lo que resta de agosto (X/@foodbankccs) (X/@foodbankccs)

Cómo encontrar un banco de alimentos en California

Una de las mayores organizaciones es la Asociación de Bancos de Alimentos de California (CAFB, por sus siglas en inglés). Dicha organización agrupa a 42 bancos de alimentos distribuidos por todo el estado.

Para las personas que buscan tener una alimentación saludable, podrán llamar al 2-1-1 para recibir atención inmediata. La línea gratuita se encuentra disponible las 24 horas del día con el objetivo de ofrecer información personalizada sobre todos los servicios, de acuerdo con el CAFB.

Entre las opciones se encuentran:

Banco Regional de Alimentos de Los Ángeles

Banco de Alimentos Westside

Banco de alimentos SF-Marin

Servicios para familias y banco de alimentos de Sacramento

Second Harvest Food Bank del Condado de Orange

OC Food Bank

Feeding San Diego

Jacobs & Cushman San Diego Food Bank

Second Harvest de Silicon Valley

Banco de Alimentos de California Central

Food Share del Condado de Ventura

Food Bank of Contra Costa and Solano

Todas estas organizaciones también realizan diversas campañas para la entrega de alimentos, las cuales pueden consultarse mes a mes en sus redes sociales o páginas web correspondientes.