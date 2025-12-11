Cómo comprar entradas para ver los partidos del Mundial en California

El Mundial 2026 se jugará en México, Canadá y Estados Unidos. El país norteamericano contará con 11 sedes de los 16 estadios elegidos por la FIFA para recibir a las 48 selecciones que participarán en el torneo más grande en la historia de la Copa del Mundo.

Cuándo inicia la venta de boletos para el Mundial 2026 en California

Tras agotarse las dos primeras instancias de venta de entradas, la federación informó que el 11 de diciembre reabrirá el proceso de registro del sorteo para poder acceder a los eventos mundialistas ya definidos en el calendario de la fase de grupos.

El Mundial 2026 de la FIFA será el más grande de la historia, con 48 selecciones participantes (Archivo-fifa.com)

Para poder acceder a la compra de boletos, los aficionados deberán ser mayores de 18 años de edad y crear un FIFA ID en la plataforma oficial de la organización, así podrán participar en los diferentes procesos de compra luego de habilitar su tarjeta de prepago, débito o crédito en el sistema 3D Secure.

La próxima oportunidad para solicitar entradas a las justas mundialistas programadas en California y en cualquiera de las ciudades sedes tendrá lugar en un sorteo de selección aleatoria que se llevará a cabo del jueves 11 de diciembre al martes 13 de enero de 2026.

De acuerdo con la federación, el periodo de registro dará inicio a las 11.00 hs (tiempo del Este de EE.UU.) y finalizará en el mismo horario.

Mientras tanto, el FIFA Marketplace permanecerá inhabilitado y no se permitirán transacciones, publicaciones, retiros, compras o revender entradas, ya que estos servicios se reanudarán hasta después del día 15 del presente mes.

Paso a paso para registrarse en FIFA ID

El proceso de registro para obtener un ID debe realizarse exclusivamente en el sitio oficial de la federación. De acuerdo con la FIFA, los pasos a seguir son:

Visitar el sitio web FIFA.com/tickets.

Hacer clic en el ícono de perfil, ubicado en la parte superior derecha de la página.

Seleccionar la opción que indica inscribirse.

Llenar los apartados correspondientes con los datos personales solicitados.

Crear una contraseña segura.

Aceptar los términos de servicio.

FIFA enviará un correo electrónico para confirmar y verificar la cuenta al finalizar el proceso.

Partidos del Mundial 2026 que se jugarán en California

California tiene dos estadios seleccionados como sedes del Mundial 2026, el SoFi Stadium, en Inglewood, Los Ángeles; y el Levi’s Stadium en Santa Clara, ubicado en el Área de la Bahía de San Francisco.

En el SoFi Stadium de Los Ángeles se jugarán los siguientes partidos:

Fase de Grupos

Viernes 12 de junio de 2026: Estados Unidos vs. Paraguay (Grupo D)

Lunes 15 de junio de 2026: Irán vs. Nueva Zelanda (Grupo G)

Jueves 18 de junio de 2026: Suiza vs. B2 / ganador Ruta A UEFA (Grupo B)

Domingo 21 de junio de 2026: Bélgica vs. Irán (Grupo G)

Jueves 25 de junio de 2026: Estados Unidos vs. ganador de la Ruta C UEFA (Grupo D)

Dieciseisavos de final

Domingo 28 de junio de 2026: Partido 73 (Dieciseisavos de Final: 2A vs. 2B)

Jueves 2 de julio de 2026: Partido 84 (Dieciseisavos de Final: 1H vs. 2J)

Cuartos de final

Viernes 10 de julio de 2026: Partido 98 (Cuartos de Final: ganador Partido 93 vs. ganador Partido 94)

El SoFi Stadium de Los Ángeles será sede de partidos del Mundial 2026 en diferentes fases (copaamerica.com)

Los encuentros programados en el Levi’s Stadium en Santa Clara son:

Fase de grupos

Sábado 13 de junio de 2026: Qatar vs. Suiza (Grupo B)

Martes 16 de junio de 2026: Austria vs. Jordania (Grupo J)

Viernes 19 de junio de 2026: D4 vs. Paraguay (Grupo D)

Lunes 22 de junio de 2026: Jordania vs. Argelia (Grupo J)

Jueves 25 de junio de 2026: Paraguay vs. Australia (Grupo D)

Dieciseisavos de final

Miércoles 1° de julio de 2026: 1D vs. 3B/E/F/I/J (Partido 81)

El Levi’s Stadium será una de las dos sedes en California que recibirá el Mundial 2026 de la FIFA (copaamerica.com)

Calendario completo del Mundial 2026

El jueves 11 de junio dará inicio la Copa del Mundo 2026 y el calendario de la FIFA indica que las diferentes fases del torneo internacional se celebrarán de la siguiente manera: