Qué dicen los expertos sobre el aumento de alquileres en Los Ángeles antes de que Newsom se vaya

Un reporte de expertos explicó cuál será el futuro de los aumentos de los alquileres en Los Ángeles en 2026. Durante el último año de mandato de Gavin Newsom como gobernador de California, se esperan subas menores a las que se vivieron en otros años. Además de una mayor oferta en el mercado inmobiliario, también rigen normativas locales que limitan los porcentajes.

Los alquileres de Los Ángeles aumentarían menos que en años anteriores por mayor oferta

De acuerdo con un informe de Apartment News Publication difundido a principios de 2026, la situación parece ser más favorable para los inquilinos en comparación con otros años. Para los meses siguientes se espera un crecimiento moderado en los costos, lejos de los valores de dos dígitos que la ciudad de California vivió en el pasado.

Los alquileres en Los Ángeles tendrían aumentos menores en 2026 comparado con años recientes Freepik

Según los expertos, la razón principal detrás de esto es la aparición de nuevas vacantes, facilitada por la finalización de proyectos de construcción. A partir de que estas iniciativas se concretan, aumenta la disponibilidad de unidades, lo cual sube la oferta y reduce la presión en los precios.

En esa misma línea, las regulaciones de Los Ángeles tienen un rol fundamental. Por las restricciones municipales, desde 2026 quedaron limitados los porcentajes de suba que se pueden aplicar a muchas unidades en el territorio.

Una suma de las regulaciones y el aumento de las unidades disponibles modifican el panorama del mercado inmobiliario de los alquileres en la ciudad. Estas dos grandes aristas funcionan en el mismo sentido.

Mientras que las normativas locales limitan los aumentos de manera explícita, la suba de la oferta da como resultado inquilinos más selectivos, que se toman su tiempo para evaluar ciertas cuestiones antes de decidirse por una unidad.

El aumento de la oferta ayudaría a frenar las subas del alquiler en Los Ángeles durante 2026 Shutterstock

De cualquier manera, la situación puede variar entre las distintas áreas de Los Ángeles. A pesar de la tendencia general, el reporte destacó que cada subdivisión de la ciudad puede presentar condiciones diversas según sus propias características de mercado.

Cuáles son las unidades que priorizarán los inquilinos de Los Ángeles

A partir del nuevo panorama de mayor oferta de alquileres para 2026, los expertos señalan que los arrendatarios de la ciudad de California son más selectivos. En ese sentido, las unidades bien mantenidas, con acabados modernos y áreas comunes limpias son las que se alquilan casi de inmediato, según el informe.

Además, las renovaciones de interiores y áreas comunes, junto con la construcción de unidades de vivienda accesorias en espacios subutilizados aún se muestran como las estrategias más eficaces para atraer a inquilinos.

Las nuevas regulaciones sobre el alquiler en Los Ángeles: protecciones para inquilinos

A través del sitio web oficial, la ciudad recordó cuáles son las nuevas normas para alquileres que ya comenzaron a regir en los primeros meses de 2026.

Concretamente, desde el 2 de febrero se hicieron efectivas las siguientes modificaciones a partir de la Ordenanza sobre Estabilización de la Renta: