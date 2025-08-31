De vender tostilocos a conquistar Texas: la taquería mexicana que ganó el premio más importante

En Mission, Texas, Ana Liz Taquería logró capturar la esencia de la cocina mexicana auténtica en Estados Unidos. La chef Ana Liz Pulido, galardonada con el premio James Beard, convirtió un pequeño local en un referente gastronómico, donde los tacos, tostadas y frijoles se preparan de forma casera.

Ana Liz Taquería: la esencia de la comida mexicana en EE.UU.

Ana Liz Taquería, ubicada en 215 N. Conway Ave., es reconocida por las creaciones culinarias de la chef premiada Ana Liz Pulido. Los frijoles se ofrecen de dos maneras: normales y “especiales”, calientes en un pequeño tazón de papel con revestimiento de cera, según detalló My Sanantonio. Los porotos pintos se presentan en un caldo, no demasiado picante, acompañado de jalapeños, cebolla y trozos de hot dog.

Ana Liz Taqueria se destaca por preparar sus platillos de forma casera (Facebook: Ana Liz Taquería)

La versión especial convierte este acompañamiento en una comida completa gracias a la adición de queso blanco derretido y fajitas picadas, aunque también es posible disfrutarla con carnitas, nopales o carne de res desmenuzada. Ambas se coronan con crujientes chicharrones y cilantro fresco.

Toda la comida se prepara de forma casera, y se utilizan tortillas de maíz azul y amarillo que sirven como base de cada taco y tostada. La taquería utiliza tanta masa cada semana que grandes sacos de grano seco se apilan junto a la puerta, listos para ser molidos.

El lugar, acogedor y pequeño, cuenta con menos de diez mesas agrupadas en su interior, además de algunas sillas disponibles en la barra frente a la pared principal, junto a una gran ventana que da al estacionamiento. Al finalizar la comida, el pago se realiza en un pequeño mostrador con ventanilla, desde donde se observa al personal preparar cada platillo desde cero.

Ana Liz Pulido: de emprendedora a chef reconocida con su propia taquería en Mission

Durante su adolescencia, la chef Ana Liz Pulido inició su propio negocio de tostilocos, una mezcla de totopos, frutos secos, dulces y salsa picante. Su pasión, según detalló la cocinera en una publicación en sus redes sociales, siempre estuvo en la comida mexicana, pero decidió perfeccionar su técnica y se inscribió al Culinary Institute of America en San Antonio.

La chef Ana Liz Pulido inauguró su restaurante en 2021 Facebook: Ana Liz Taqueria

Tras adquirir experiencia en diversos establecimientos de gama media y alta, Pulido decidió regresar a Mission para abrir su propio local: Ana Liz Taquería, inaugurada en 2021.

Menú de Ana Liz Taquería: tacos, fajitas, flautas y otros clásicos mexicanos

En el menú se destacan los tacos, quesadillas, espadas, empanadas, flautas y tortas. Los frijoles se ofrecen a 2,75 dólares por tazón, con un adicional de US$1,50 para la versión “especiales”. El resto de los platillos se sirve a la carta, con precios que oscilan entre US$3 y US$9,50.

Entre las recomendaciones se encuentra la fajita Vampiro, una pequeña tostada de maíz azul cubierta con queso derretido, guacamole, pico de gallo y tiernos trozos de fajita picada, con precios de US$4,20 a US$5 según la proteína elegida. La diversidad de salsas que acompaña cada preparación permite descubrir combinaciones de sabor, y las costillas de maíz representan un aperitivo agradable y fácil de degustar con las manos.

En el menú de Ana Liz Taquería se destacan los tacos, quesadillas, espadas, empanadas, flautas y tortas Facebook: Ana Liz Taqueria

Entre los platillos favoritos también se destacan el Taco de Discada, preparado con fajita, salchicha polaca, cebolla y pimiento morrón, así como las Papas Picosas. Entre otros clásicos destacados se encuentran:

Taco de Chile Relleno: tortilla de maíz con chile jalapeño relleno de queso y carne al gusto.

tortilla de maíz con chile jalapeño relleno de queso y carne al gusto. Taco Tijuana: con frijoles enteros, guacamole, cebolla, cilantro y res a elección.

con frijoles enteros, guacamole, cebolla, cilantro y res a elección. Taco Costra : hecho con tortilla de harina cubierta con costra de queso y rellena de fajita. Acompañado de cebolla, cilantro y limón.

: hecho con tortilla de harina cubierta con costra de queso y rellena de fajita. Acompañado de cebolla, cilantro y limón. Flautas: preparados con carne deshebrada con repollo, crema, tomate, queso fresco y salsa de aguacate.