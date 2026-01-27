Cuál es el salario mínimo de médicos, enfermeros y profesionales de la salud en California

El salario mínimo en el sector de la salud de California, de 24 dólares por hora, se convirtió en noticia luego del inicio de una huelga de más de 31.000 enfermeros y profesionales de la salud en hospitales y clínicas de Kaiser Permanente. Los protestantes reclaman ante lo que consideran sueldos y compensaciones injustas, falta de personal y agotamiento laboral.

Cómo funciona el salario mínimo para trabajadores de la salud en California

El salario mínimo de médicos, enfermeros y profesionales de la salud en California está regulado por una legislación específica que entró en vigor a partir del 16 de octubre de 2024. De acuerdo con la información oficial del Departamento de Relaciones Industriales, las leyes SB 525, SB 828 y SB 159 incorporaron nuevas secciones al Código Laboral y establecieron un sueldo base diferenciado para trabajadores del sector sanitario, superior al piso estatal general.

Las leyes SB 525, SB 828 y SB 159, integradas al Código Laboral de California, establecen desde octubre de 2024 un salario mínimo específico para el sector salud que es superior al piso estatal general facebook.com/unacuhcp

Para acceder a este salario mínimo especial, los trabajadores deben cumplir dos condiciones: desempeñarse en establecimientos de salud cubiertos por la ley y brindar servicios de atención médica directa o tareas que apoyen la prestación de esos servicios.

La normativa abarca no solo a enfermeros y médicos, sino también a una amplia gama de personal, desde técnicos y residentes hasta trabajadores de limpieza, administrativos, personal de cocina, lavandería y call centers, siempre que su labor esté vinculada a la atención sanitaria.

Cuál es el salario mínimo para médicos y enfermeros en California

El monto del salario mínimo varía según el tipo de establecimiento y su tamaño. En hospitales o sistemas de salud integrados con 10.000 o más empleados de tiempo completo, el sueldo base se fijó, a partir del 1° de julio de 2025, en 24 dólares por hora, y desde el 1° de julio de 2026 alcanzará los US$25 por hora. A partir de 2028, se ajustará anualmente por inflación.

En las clínicas de diálisis se aplica el mismo esquema, con un aumento progresivo que lleva la remuneración mínima a US$25 por hora hacia fines de 2027.

La legislación protege no solo a médicos y enfermeros, sino también a personal de apoyo como técnicos, residentes, empleados de limpieza, administrativos y trabajadores de lavandería o call centers vinculados a la atención facebook.com/unacuhcp

En el caso de los denominados “safety net hospitals”, que atienden a una alta proporción de pacientes cubiertos por Medicare o Medi-Cal, el cronograma es más gradual, comienza en US$18,63 por hora y alcanzará los US$25 recién entre 2033 y 2034.

Para clínicas comunitarias, rurales, intermitentes y centros de urgencias asociados a ellas, el salario mínimo se fijó en US$21 por hora hasta mediados de 2026, con subas escalonadas hasta llegar a los US$25 por hora en 2027.

El conflicto que expuso el reclamo salarial en la salud de California

Según informó ABC News, decenas de miles de enfermeros y empleados sanitarios afiliados a United Nurses Associations of California y Union of Health Care Professionals iniciaron una huelga simultánea en al menos dos docenas de hospitales y cientos de clínicas operadas por Kaiser Permanente en California y Hawái.

La medida de fuerza fue presentada por el sindicato como una respuesta a la falta de personal, el agotamiento laboral y, de manera central, a lo que consideran salarios y compensaciones injustas frente al tamaño y los ingresos del sistema de salud.

Desde el sindicato sostuvieron que la escasez de personal provoca demoras en la atención, incrementa el riesgo de errores y acelera la rotación de trabajadores. En ese marco, la cuestión salarial apareció como un punto clave para retener profesionales y garantizar condiciones de trabajo seguras.

La presidenta de UNAC/UHCP, Charmaine Morales, afirmó que “Kaiser no está falto de recursos, está tomando decisiones”, según citó ABC News. Además, cuestionó que la empresa busque reducir remuneraciones y beneficios mientras mantiene excedentes económicos.

Kaiser, por su parte, respondió en un comunicado que la huelga es “innecesaria” y que su propuesta salarial es competitiva, aunque reconoció que el conflicto gira en torno a los salarios.