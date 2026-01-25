Las ciudades y los condados de California con los salarios mínimos más altos en enero 2026
El monto fijado a nivel estatal incrementó a principios de este año a US$16,90 por hora para la mayoría de los trabajadores
A partir del 1° de enero de 2026, el salario mínimo en California aumentó a 16,90 dólares por hora, aunque no aplica para todos los trabajadores. Dentro del territorio, existen varias ciudades y condados que cuentan con un monto superior al establecido a nivel estatal. El más elevado se encuentra en West Hollywood, con US$20,25 por hora.
En California: las ciudades y condados con los salarios mínimos más altos en enero 2026
La ley estatal establece que en enero de cada año aumenta el monto mínimo que cobran los trabajadores por hora. Las ciudades no pueden ofrecer un salario por debajo de esa cifra, pero sí una superior. En California, 40 jurisdicciones tienen un sueldo superior al fijado por el gobierno del Estado Dorado.
La página web del Centro Laboral de la Universidad de California en Berkeley detalles cuáles son los condados y ciudades que tienen las remuneraciones mínimas más elevadas del área en enero de 2026:
- West Hollywood: salario mínimo de US$20,25 por hora.
- Emeryville: US$19,90 por hora.
- Mountain View: US$19,70 por hora.
- Sunnyvale: US$19,50 por hora.
- San Francisco: US$19,18 por hora.
- Richmond: US$19,18 por hora.
- Berkeley: US$19,18 por hora.
- Belmont: US$18,95 por hora.
- El Cerrito: US$18,82 por hora.
- Santa Clara: US$18,70 por hora.
De acuerdo con la UC de Berkeley, antes de 2012, solo cinco localidades contaban con leyes de salario mínimo. Actualmente, 69 condados y ciudades las tienen.
Salario mínimo en California en enero 2026: detalles y excepciones a la ley
El esquema de actualización anual en el Estado Dorado se ajusta en función de la inflación. Para eso, se analiza el índice nacional de precios al consumidor para asalariados urbanos y empleados administrativos (IPC-W).
En enero, el monto mínimo que perciben los empleados aumentó a US$16,90 por hora, según el Departamento de Relaciones Industriales (DIR, por sus siglas en inglés).
Además, la ley establece que el salario mínimo no puede reducirse, incluso si el IPC es negativo, mientras que el incremento máximo permitido en un año es del 3.5%.
En tanto, el gobernador no tiene la facultad para pausar un aumento programado. Los primeros incrementos ajustados pueden acelerarse si el IPC-W supera el 7% en ese primer año.
No obstante, es importante aclarar que no todos los trabajadores se rigen por la norma del ingreso mínimo. Los empleados de restaurantes de comida rápida y los de centros de salud en California están sujetos a una cantidad más alta. De acuerdo con el DIR:
- Trabajadores de restaurantes de comida rápida: el salario mínimo actual que perciben es de US$20 por hora (vigente desde el 1º de abril de 2024).
- Empleados de los centros de salud: según el centro médico, con variaciones que van desde US$18 hasta US$24 por hora.
Qué hacer si un empleador no paga el salario mínimo en California en enero 2026
El DIR señala que los trabajadores en California tienen el derecho de presentar un reclamo de sueldo cuando sus empleadores no les pagan el dinero o los beneficios que se les deben.
Las leyes laborales del estado protegen a todos los trabajadores, independientemente de su estado migratorio.
El empleado puede presentar un reclamo en línea, por correo electrónico, correo o en persona. Para hacerlo, debe descargar el formulario correspondiente, completarlo, imprimirlo, adjuntar los documentos pertinentes y presentarlos a la Oficina del Comisionado Laboral.
En la mayoría de los casos, se programa una conferencia de resolución entre el empleado y el empleador para resolver las cuestiones. Si no se llega a un acuerdo, se avanza con una audiencia para que un oficial pueda revisar las pruebas y tomar una decisión. El proceso se debe realizar en los plazos determinados:
- En el plazo de un año para sanciones con respecto a un cheque devuelto o por no proporcionar acceso a, o una copia de, los registros de nómina o de personal.
- En el plazo de dos años por una promesa oral de pagar más que el sueldo mínimo.
- En el plazo de tres años para violaciones de sueldo mínimo, horas extras, impago de periodos de descanso y para comer, ausencia por enfermedad, deducciones ilegales del pago o reembolsos impagos.
- En el plazo de cuatro años por un contrato escrito.
Además, el empleado afectado debe:
- Reunir todos los documentos: anotar la dirección y el nombre de la compañía o persona para la cual trabaja para ayudarlo en su reclamo. El nombre debe aparecer en los talones de pago, etiquetas postales, etiquetas de los productos. Si la persona no puede encontrar esa información, puede proporcionar el número de matrícula del vehículo de quien le paga. Si tiene más de un empleador o supervisor, es posible que deba escribir cada uno de sus nombres y los números de placa de sus autos.
- Registrar las horas trabajadas: anotar el momento en que comienza y termina el trabajo todos los días, cuándo toma los periodos de comida y de descanso o para recuperarse del calor, y el total de horas que dura su jornada laboral.
- Conservar los talones de pago: cada vez que una persona recibe el salario, su empleador le debe entregar un talón de pago o una declaración detallada. Esta tiene que contener el nombre, los sueldos ganados, las fechas del periodo pagado, el nombre del empleador, la dirección y el número de teléfono, así como todas las deducciones y horas de enfermedad acumuladas.
