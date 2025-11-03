Cuál es el salario mínimo en San Francisco, California, en noviembre 2025
Los trabajadores de la ciudad están sujetos a aumentos anuales bajo una ordenanza local
- 3 minutos de lectura'
El salario mínimo en San Francisco se sitúa en 19,18 dólares por hora y continuará con la misma tasa en noviembre de 2025. Esta cifra tiene un ajuste anual para los trabajadores de la ciudad de California, regulada por una ordenanza local.
Cuándo será el próximo aumento del salario mínimo en San Francisco, California
- Actualmente, los trabajadores de San Francisco perciben un salario mínimo de US$19,18 la hora, un incremento que se estableció el 1º de julio de 2025 y que permanecerá vigente hasta el 30 de junio de 2026.
- Este ajuste afecta a los empleados del estado sin tener en cuenta si se desempeñan a tiempo parcial o completo en sus puestos.
El sueldo base se ajusta de forma anual y se basa en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), regulado por el artículo 1.4 del código laboral y de empleo de San Francisco.
La ordenanza local señaló que el aumento del salario mínimo se aplicó a los trabajadores que realicen su desempeño profesional un mínimo de dos horas por semana dentro del territorio californiano.
Esta regla está vigente desde 2003, cuando San Francisco aprobó un salario mínimo local y se convirtió en pionera en implementar una tasa superior a la federal o estatal. En California, se ubica actualmente en US$16,50, desde su actualización el 1º de enero de este año.
En 2014, los votantes de la localidad aprobaron una iniciativa que establece un incremento del salario mínimo del territorio cada 1º de julio.
Quiénes perciben un salario mínimo inferior a US$19,18 en San Francisco
La ordenanza local advirtió que "un pequeño número de empleados con apoyo gubernamental" están sujetos a un salario mínimo diferente, de US$16,97 establecido en la misma fecha, en lugar de US$19,18. Así lo definió el artículo 1.3 del código laboral y de empleo de San Francisco.
Esta norma contempla a los empleados que:
- Son menores de 18 años, que trabajan después del horario escolar o durante la temporada de verano en un programa legítimo de capacitación o aprendizaje. Estos puestos están subsidiados por el gobierno federal, estatal o local.
- Son mayores de 55 años, que trabajan en una corporación sin fines de lucro que brinda servicios de bienestar social como su misión principal. Estos puestos están subsidiados por el gobierno federal, estatal o local.
El salario mínimo en San Francisco para estas categorías se fijó en US$16,97 por hora el 1º de julio de 2025, frente a US$16,51 por hora del año anterior.
Cuáles son las ciudades de California con salarios mínimos más altos que el estatal
San Francisco se sitúa entre los territorios que presentan un sueldo base más alto que el establecido a nivel estatal. La localidad supera en US$2,68 al que rige en 2025 en California. Además, otras ocho ciudades conforman el listado:
- Emeryville: de US$19,90 por hora.
- Berkeley: de US$19,18 por hora.
- Milpitas: de US$18,20 por hora.
- Pasadena: de US$18,04 por hora.
- Los Ángeles: de US$17,87 por hora.
- Santa Mónica: de US$17,81 por hora.
- Alameda: de US$17,46 por hora.
- Fremont: de US$17,75 por hora.
Otras noticias de Agenda EEUU
“El barrio más olvidado”. La cruda realidad del Bronx, el bastión latino de Nueva York donde la renta también es una pesadilla
Un freno. Documentos válidos y qué hacer si el ICE te detiene en una parada de auto en Nueva York
Personalizable. Amazon tiene la "mini mansión" por menos de US$50 mil: así es la casa prefabricada de dos pisos y con terraza
- 1
Juana Tinelli pidió un botón antipánico, denunció que fue amenazada y cuestionó a su padre
- 2
Mejora el colesterol: continúa una campaña nacional por un potente alimento
- 3
El plan de Milei y Caputo. Cuáles son las predicciones para la Argentina del “Doctor Catástrofe”
- 4
Fuerte controversia en París por la llegada de un gigante de moda chino a la tienda departamental BHV Marais