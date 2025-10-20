California “minimum wage” en 2026: Gavin Newsom firmó una ley que impacta en el salario mínimo de algunos trabajadores

El gobernador Gavin Newsom aprobó una normativa una ley que establece un minium wage (salario mínimo) en 2026 de un grupo de trabajadores en California. Se trata del Proyecto de Ley de la Asamblea 247 (AB 247), que fue creado con el objetivo de brindar una compensación a las personas encarceladas que forman parte de los equipos de extinción de incendios y brindan servicios de apoyo en esos desastres naturales.

A cuánto asciende el salario mínimo para presos que brindan servicios en incendios de California

Producto de los incendios que sacudieron al condado de Los Ángeles en enero de 2025, Gavin Newsom aprobó estableció por primera vez un salario mínimo para reconocer el desempeño de los reclusos del sistema penitenciario de California que trabajan junto a bomberos profesionales.

Los presos del sistema carcelario californiano recibirán un incremento en sus salarios cdcr.ca.gov

Impulsada por el asambleísta demócrata Isaac Bryan, en su versión inicial, la propuesta contemplaba un pago por hora de 19 dólares. Sin embargo, finalmente se acordó una estimación de acuerdo al mínimo federal de US$7,25. Al ser una medida calificada como “urgente”, entró en vigor inmediatamente después de la firma el gobernador, el 13 de octubre.

El proyecto de ley exige que los reclusos de cárceles estatales o de un condado que formen parte del equipo de bomberos reciban un pago acorde al sueldo base de EE.UU., con el financiamiento del presupuesto de California. Esta cifra será sometida a revisión anualmente.

En diálogo con CalMatters, Isaac Bryan enfatizó: “Este es un día histórico y trascendental. La promulgación de la ley por parte del gobernador es un poderoso recordatorio de que todo trabajo es digno y que cualquiera que esté dispuesto a arriesgar su vida merece nuestra gratitud”.

¿Qué labor llevan a cabo los reclusos que brindan asistencia a los bomberos de California?

Los reclusos que trabajan junto a los bomberos de California de manera voluntaria han sido durante años un apoyo crucial a las agencias gubernamentales estatales, locales y federales. Su presencia es importante para la respuesta a diversas emergencias, como incendios forestales e inundaciones.

Los reclusos que trabajan junto a los bomberos son claves para dar una rápida respuesta a las necesidades estatales Noah Berger - FR34727 AP

Bajo supervisión, realizan diferentes tareas:

Despejar vegetación.

Cavar líneas cortafuegos.

Cargar herramientas o mangueras.

Asistir a los bomberos profesionales en zonas de difícil acceso.

De acuerdo a las cifras compartidas por el Departamento de Correccionales (CDCR, por sus siglas en inglés) a CallMatters, más de 1800 trabajadores encarcelados viven todo el año en campamentos de conservación de mínima seguridad, también conocidos como “campamentos de bomberos”, ubicados en 25 condados de California.

¿Cuál es el minium wage estipulado en California para 2026?

El gobierno estatal también anunció el aumento del minium wage para todos los trabajadores de California. El incremento anual será de US$0,40, por lo que el salario base por hora pasa de US$16,50 a US$16,90 desde el próximo 1° de enero de 2026. Sin embargo, muchas ciudades y condados aplican ordenanzas propias que establecen sueldos bases más elevados

Año a año el minium wage en California aumenta por el CPI

El nuevo monto refleja una suba del 2,49% en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (CPI-W, por sus siglas en inglés), que mide los gastos de los trabajadores asalariados urbanos y administrativos.

De acuerdo con la Asociación de Empleados de California, el salario mínimo estatal se ajusta cada año según este índice, con un tope máximo de 3,5%.