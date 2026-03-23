Vendedores con carritos ambulantes y la ola de calor en California: “Es horrible”

Las altas temperaturas registradas en California durante los últimos días alteraron la actividad de quienes desarrollan tareas en espacios abiertos. Entre los sectores más expuestos, aparecen los vendedores con carritos ambulantes, que continuaron con sus jornadas aun cuando el calor se volvió un factor de riesgo para la salud.

Ola de calor en California: el impacto sobre los vendedores ambulantes

La situación fue especialmente visible entre quienes venden alimentos, frutas u otros productos en la vía pública .

. Al estar varias horas bajo el sol, su exposición es constante y las pausas suelen depender de las condiciones del lugar donde instalaron su puesto.

En ciudades como Los Ángeles se emitieron alertas por calor extremo y condiciones peligrosas para la salud durante la semana del 16 de marzo NWS

“Está terrible estar afuera de la casa en el mediodía”, aseguró a Telemundo 52 Guadalupe Romero, quien vende jugos exprimidos de naranjas.

Romero debió continuar con su jornada pese a las altas temperaturas. Para sobrellevar el calor, explicó que recurrió a un sombrero, hielo y una sombrilla ubicada en la parte trasera de su vehículo, aunque remarcó que esas medidas no eliminan el malestar.

“Tenemos que salir a trabajar y ganarnos el pan. Pues a mí me toca estar en el sol”, señaló.

El problema no se limita a un caso puntual. Miles de personas en el sur de California trabajan al aire libre y afrontan el mismo escenario cuando se presentan episodios de calor intenso.

Una de las trabajadoras consultadas relató que debió continuar con su jornada pese a las altas temperaturas Captura de pantalla Telemundo 52

Trabajar bajo el sol para sostener el ingreso diario

Los testimonios recogidos por Telemundo 52 mostraron un punto en común: la necesidad económica pesa más que la posibilidad de detener la actividad. Quienes dependen de las ventas del día no suelen contar con margen para suspender la jornada.

“Es horrible y muy sofocante. Uno se desespera mucho. “Pues porque tenemos que salir, porque tenemos que sobrevivir de algo”, dijo Catalina Armenta, otra vendedora ambulante del sur de California.

Esta escena se repitió en esquinas, avenidas y zonas de circulación donde operan puestos móviles a pesar de la ola de calor.

La combinación entre altas temperaturas y trabajo informal o independiente deja a estos sectores en una posición de mayor vulnerabilidad, ya que muchas veces no tienen acceso a espacios de descanso o ambientes con aire acondicionado.

“Nos sentimos un poco afectados por el calor, pero hay que tomar mucha agua para sobrevivir”, señaló José Recinos, un repartidor.

Miles de personas en el sur de California trabajan al aire libre y afrontan el mismo escenario cuando se presentan episodios de calor intenso Captura de pantalla Telemundo 52

Qué dijeron las autoridades ante las temperaturas extremas

Frente a este panorama, las autoridades emitieron una alerta por calor extremo que permaneció vigente hasta las 20 hs del viernes 20 de marzo. El aviso buscó advertir sobre los riesgos asociados a la exposición prolongada al sol en una etapa del año en la que estos registros no son habituales.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) informó que varias áreas del sur de California, entre ellas valles, sectores montañosos y zonas costeras, registraron marcas de hasta 104°F (40°C). Estos niveles elevaron la preocupación por posibles cuadros vinculados al calor.

Entre las recomendaciones oficiales, se incluyeron pautas concretas:

Tomar agua de manera frecuente.

Permanecer en lugares con aire acondicionado siempre que sea posible.

Evitar la exposición directa al sol.

Revisar el estado de familiares o personas cercanas que integran grupos de riesgo.

Los organismos públicos señalaron que los niños pequeños, los adultos mayores, las personas sin acceso a aire acondicionado y quienes realizan actividades al aire libre forman parte de la población con mayores probabilidades de sufrir complicaciones.

Qué pasó con el clima después del pico de calor

Tras los días de mayor temperatura, el inicio de la semana del lunes 23 de marzo mostró un descenso leve en los registros. Esa variación representó un alivio para quienes trabajan al aire libre y ven condicionada su rutina por el estado del tiempo.

De acuerdo con el pronóstico, para este lunes la máxima se ubicará en 86°F (30°C). Además, no se emitieron alertas por calor extremo para el resto de la semana.