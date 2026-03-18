El fenómeno que atraviesa EE.UU. con un vórtice polar que se extiende en el norte y una ola de calor en el sur

Un fenómeno meteorológico de características históricas se consolidará este miércoles sobre el oeste de Estados Unidos. La región enfrentará una ola de calor prematura que amenaza con pulverizar cientos de registros estadísticos. Al mismo tiempo, el Noroeste del Pacífico se prepara para el embate de un río atmosférico cargado de humedad tropical.

El asedio del calor en el suroeste de Estados Unidos

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), un sistema de alta presión en niveles superiores se expandirá hoy sobre el Desierto del Suroeste. Este patrón, más propio del verano que de la primavera, intensificará una ola de calor inusual en gran parte del oeste.

En el centro de Los Ángeles, los termómetros podrían alcanzar los 38°C (100°F), lo que pulverizaría el récord histórico de 37°C (99°F) establecido en 1879 MARIO TAMA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El NWS pronostica que este miércoles las marcas térmicas se elevarán de forma drástica en California y la Gran Cuenca. Se espera que los termómetros alcancen valores de 80°F (27°C), 90°F (32°C) e incluso superen los 100°F (38°C) en las áreas desérticas.

Muchas localidades del suroeste podrían registrar hoy su primer día de 100°F (38°C) antes que cualquier otro año en la historia. Según el NWS, existen advertencias y avisos por calor vigentes para las costas del centro y sur de California.

Impacto del calor en las costas y áreas urbanas

Según Fox Weather, las advertencias por calor extremo se extienden desde California hasta los desiertos de Nuevo México y Arizona. Ciudades principales como Phoenix, Las Vegas y Los Ángeles se encuentran bajo vigilancia estricta debido a estas condiciones climáticas.

Si el centro de Los Ángeles llega a los 100°F (38°C) esta semana, se rompería un registro histórico de 99°F (37°C) que data de 1879. La Oficina de Gestión de Emergencias del Condado de Los Ángeles ya comenzó a difundir consejos de seguridad y recursos para la población local. Fox Weather destacó que el calor podría persistir de tal forma que se rompan récords durante siete días consecutivos.

Deshielo y riesgos en la montaña

El NWS expresó una seria preocupación por el derretimiento acelerado de la nieve en las zonas montañosas del oeste. Este fenómeno provocará un aumento repentino en los caudales de los ríos regionales y generará corrientes veloces.

Según Fox Weather, el bajo nivel de nieve acumulada en California y Nevada ya provocó el cierre temprano de varios centros de esquí. El calor extremo actual derrite la reserva natural de agua que normalmente debería durar hasta el mes de julio. Esta pérdida prematura de humedad afectará el suministro hídrico de la región durante los meses de verano.

Lluvias torrenciales en el noroeste de Estados Unidos

Mientras el sur padece el calor, la agencia AccuWeather informó sobre la llegada de un río atmosférico denominado “Pineapple Express”. Este sistema transporta humedad desde Hawái hasta Washington y la Columbia Británica, para llevar consigo lluvias torrenciales. Se espera que el fenómeno meteorológico se mantenga activo sobre la región noroeste hasta el próximo viernes.

AccuWeather pronostica acumulaciones de lluvia de entre una pulgada (2,5 centímetros) y cuatro pulgadas (diez centímetros) en las zonas bajas de Washington. En las laderas de las montañas Olympic y las Cascades, los registros podrían ser mucho mayores. Existe un riesgo latente de inundaciones urbanas y crecidas de arroyos.

Wyoming: Se ha identificado un nivel de peligro extremo de incendios debido a los vientos de ladera (vientos catabáticos) cálidos y secos que descienden de las montañas, NWS

Condiciones críticas de incendios

El NWS identificó hoy un riesgo crítico de incendios en sectores del estado de Wyoming. Esta situación se debe a la presencia de vientos cálidos y secos que descienden de las montañas, conocidos como vientos de ladera. Se espera que estas condiciones de alta peligrosidad se mantengan vigentes hasta las primeras horas de la mañana del viernes.

Asimismo, el NWS pronostica ráfagas de viento intensas sobre el estado de Montana debido a un sistema de baja presión. Los vientos de ladera descendentes serán especialmente intensos en el sector sur de este fenómeno meteorológico. La combinación de baja humedad y vientos racheados crea un entorno propicio para la propagación rápida de incendios forestales.

Transición térmica en el Este

En contraste con el calor del oeste, el este de Estados Unidos despertará hoy con temperaturas gélidas. El NWS informó sobre registros bajo cero que alcanzarán incluso la costa este del golfo de México. No obstante, se prevé que estas condiciones de frío extremo comiencen a moderarse paulatinamente a lo largo de este miércoles.

El NWS señala que una cresta de alta presión se desplazará hacia la costa atlántica, lo que permitirá la entrada de vientos del sur. Las temperaturas máximas rebotarán rápidamente hacia los promedios normales, superándolos incluso esta tarde en el valle del Mississippi. Para el jueves y viernes, este alivio térmico se extenderá hacia todos los estados de la costa este.

Un sistema de movimiento rápido conocido como Alberta clipper llevará una nueva ronda de clima invernal al Alto Medio Oeste y los Grandes Lagos entre la noche del jueves y el viernes NWS

Precipitaciones y nieve en el norte de Estados Unidos

El NWS indica que hoy se registrará una franja de nieve ligera en el Alto Medio Oeste. Este sistema avanzará hacia la región de los Grandes Lagos durante la tarde de este miércoles. Para el jueves, se espera que las precipitaciones sólidas alcancen sectores de los Apalaches y el noreste interior.

El NWS prevé que una mezcla de lluvia y nieve afecte a los Grandes Lagos el jueves por la tarde. Posteriormente, un sistema conocido como “Alberta clipper” llevará otra ronda de clima invernal entre la noche del jueves y la mañana del viernes.