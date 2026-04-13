Dónde entregan comida gratis en California en la semana del 13 al 19 de abril
Bancos de alimentos como Central California Food Bank y FIND coordinan operativos con cronogramas por ciudad, horarios y requisitos para acceder a asistencia
- 6 minutos de lectura'
Distintas organizaciones de asistencia alimentaria confirmaron operativos de entrega de comida gratis en California entre el 13 y el 19 de abril. El cronograma incluye puntos en Fresno, Los Ángeles, Long Beach, San Fernando y otras ciudades.
Mapa de puntos con alimentos gratuitos en California: ciudades, direcciones y horarios
La asistencia estará impulsada por bancos de alimentos regionales y organizaciones asociadas que sostienen programas para familias, adultos mayores y personas con ingresos limitados. En varios casos, la modalidad será por orden de llegada y hasta agotar existencias.
Los calendarios del Central California Food Bank (CCFB), FIND Food Bank y de las agencias asociadas en el condado de Los Ángeles muestran que las entregas serán:
Lunes 13 de abril
- Fresno: Catholic Charities (149 N Fulton St) de 8.30 a 10.30 hs.
- Del Rey: Del Rey Community Center (10649 E Morro Ave) de 8.30 a 10.30 hs.
- Sanger: EOC - Sanger (Faller Ave & North Ave) de 9 a 11 hs.
- San Joaquin: The Salvation Army (21962 W Railroad Ave) de 9 a 11 hs.
- Huron: John Palacios Community Center (16856 4th St) de 10 a 13 hs.
- Orange Cove: Iglesia El Buen Pastor (863 11th St) de 10.30 a 12.30 hs.
- Thermal: Coachella Valley High School (83800 Airport Blvd) de 11 a 12 hs.
Martes 14 de abril
- Fresno: Hope Lutheran Church (364 E Barstow Ave) de 6.30 a 8.30 hs. Saints Community Church (3740 E Ashlan Ave) de 9 a 11 hs. North Assembly of God (2707 W Dakota Ave) de 10 a 12 hs.
- Five Points: Westside Elementary School (19191 W Excelsior Ave) de 9.30 a 11:30 hs.
- Riverdale: Lanare Community Center (20620 S Grantland Ave) de 10 a 12 hs.
- Tulare: St. John’s Missionary Baptist Church (310 S. Blackstone Ave.) de 10 a 12 hs.
- Woodlake: Iglesia Adventista del Séptimo Día (230 N Acacia St) de 11 a 13 hs.
- Dunlap: Zion Mt. Christian Center (39712 Dunlap Rd) de 11 a 13 hs.
- Joshua Tree: Copper Mountain College (6162 Rotary Way) de 9 a 10 hs.
- Palmdale: The Sycamores (861 Auto Center Drive) de 9 a 12 hs.
- Wilmington: ORALE (515 W Anaheim St) de 11 a 12 hs.
- Long Beach: ORALE (434 Olive Ave y 5314 Lime Ave) de 11 a 12 hs.
Miércoles 15 de abril
- Coalinga: Chapel Grace (120 E Hawthorne St) de 9 a 12 hs.
- Fresno: Malaga Community Center (3582 S Winery Ave) de 9 a 12 hs. Peanut Butter & Jelly Ministries (3585 N Blythe Ave) de 9 a 11 hs. Fresno United (2940 S M.L.K. Jr Blvd) de 14 a 16 hs.
- Visalia: Family Health Care Network-Goshen (7210 Avenue 308) de 10 a 12 hs.
- San Joaquin: Veterans Memorial Hall (22001 W Manning Ave) de 10 a 12 hs.
- Kerman: Westside Family Services (15101 W Kearney Blvd) de 10 a 12 hs.
- Thermal: Desert Mirage High School (86150 Ave 66th) de 16 a 18 hs.
- Downey: Desert Reign (11610 Lakewood Blvd) de 9 a 11 hs.
- Woodland Hills: Pierce College (6201 Winnetka Ave) de 11 a 15 hs.
- Los Ángeles: Mid City Spanish SDA Church (330 W. 61st St.) de 12 a 15 hs.
Jueves 16 de abril
- Fresno: California Hotel (851 Van Ness Ave) de 8.30 a 10.30 hs. EOC Fresno - LLC (1805 E California Ave) de 9 a 11 hs. Clovis Community College (10309 N Willow Ave) de 10 a 12 hs. West Fresno Family Resource Center (1825 S Delno Ave) de 12.30 a 14.30 hs.
- Squaw Valley: Mountain Valley Church (30598 E Kings Canyon Rd) de 9 a 11 hs.
- Visalia: The Salvation Army (1501 W Main St) de 9 a 12 hs.
- Mendota: Westside Youth Center (1709 7th St) de 9 a 14 hs.
- Auberry: Big Sandy Rancheria (37387 Auberry Mission Rd) de 10 a 12 hs.
- Palm Springs: James O. Jessie Desert Highlands Unity Center (480 W Tramview Rd) de 16 a 18 hs.
- La Puente: II Adam Ministries (15849 E. Main St) de 17 a 19 hs.
Viernes 17 de abril
- Fresno: Rapto Divino (3707 E Laurite Ave) de 8 a 11 hs. Mt. Olive Baptist Church (101 W Clinton Ave) de 13 a 15 hs. Central Valley SDA Church (3901 E Clinton Ave) de 14 a 16 hs.
- Coachella: Rancho Las Flores Park (48400 Van Buren St) de 7 a 9 hs.
- Thermal: Oasis Elementary School (88175 74th Ave) de 16 a 18 hs.
- Los Ángeles: Build Plus Community Marketplace (1686 E. 103rd St) de 10 a 13 hs.
Sábado 18 de abril
- Indio: Mathis Brothers (81410 Hwy. 111) de 6.30 a 8.30 hs.
- Los Ángeles: All Saints Conference (3431 Portola Ave) de 9 a 11 hs. Focus SoCal (2300 W. 3rd St) de 10 a 11.30 hs.
Domingo 19 de abril
- San Fernando: Jeremiah 1:10 Corporation (13333 Vaughn St) de 15 a 16 hs.
Estas organizaciones mantienen entregas continuas en distintos puntos del estado.
Qué incluye la asistencia alimentaria en California: productos, programas y requisitos de acceso
Los programas de comida gratis en California suelen incluir productos envasados, frutas, verduras, lácteos, carnes, huevos y, en algunos casos, comidas listas o artículos de apoyo para el hogar. Algunas agencias también conectan a los beneficiarios con programas como CalFresh o WIC.
El alcance de esta red se sostiene con donaciones, trabajo voluntario y convenios con entidades locales. De acuerdo con los registros de impacto del Central California Food Bank, sus programas permiten ayudar a más de 320 mil personas mensualmente.
Este alcance se logra a través de diversas modalidades, como distribuciones directas de alimentos, programas de recuperación de comidas, entrega de cajas de comestibles y sitios de distribución en escuelas.
Además, varias entidades reorganizan su logística para implementar el modelo de “Supersitios”, un esquema pensado para concentrar grandes entregas, reducir filas y ordenar mejor la circulación durante los meses de mayor demanda.
En muchas entregas, el acceso es abierto, pero algunos sitios pueden solicitar identificación, registro como nuevo usuario, prueba de domicilio, comprobantes de ingresos o documentación sobre la composición del hogar.
Otras noticias de Agenda EEUU
Reflexiones. Stephen Hawking: “Por difícil que sea la vida, siempre hay algo que puedes hacer y en lo que puedes triunfar”
House File 2513. Avanza el proyecto de ley que busca limitar la visa H-1B en universidades desde el 1 de julio
En EE.UU. Ley de Dignidad de María Elvira Salazar: qué propone para regularizar a migrantes de larga data
- 1
Hugo Moyano giró $900 millones en 12 días a fideicomisos vinculados a su esposa
- 2
Este detox puede borrar 10 años de daño cerebral por redes sociales, dicen los investigadores
- 3
Un informe médico reveló que Ángel sufrió un golpe en la cabeza antes de morir
- 4
El golazo de rabona de un defensor marroquí que será candidato al Premio Puskás