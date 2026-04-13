Dónde entregan comida gratis en California en la semana del 13 al 19 de abril

Distintas organizaciones de asistencia alimentaria confirmaron operativos de entrega de comida gratis en California entre el 13 y el 19 de abril. El cronograma incluye puntos en Fresno, Los Ángeles, Long Beach, San Fernando y otras ciudades.

Mapa de puntos con alimentos gratuitos en California: ciudades, direcciones y horarios

La asistencia estará impulsada por bancos de alimentos regionales y organizaciones asociadas que sostienen programas para familias, adultos mayores y personas con ingresos limitados. En varios casos, la modalidad será por orden de llegada y hasta agotar existencias.

Las organizaciones reportan un alcance mensual de 320 mil personas y destacan la eficiencia de sus servicios y la labor fundamental de sus voluntarios Facebook Central California Food Bank

Los calendarios del Central California Food Bank (CCFB), FIND Food Bank y de las agencias asociadas en el condado de Los Ángeles muestran que las entregas serán:

Lunes 13 de abril

Fresno : Catholic Charities (149 N Fulton St) de 8.30 a 10.30 hs.

: Catholic Charities (149 N Fulton St) de 8.30 a 10.30 hs. Del Rey : Del Rey Community Center (10649 E Morro Ave) de 8.30 a 10.30 hs.

: Del Rey Community Center (10649 E Morro Ave) de 8.30 a 10.30 hs. Sanger : EOC - Sanger (Faller Ave & North Ave) de 9 a 11 hs.

: EOC - Sanger (Faller Ave & North Ave) de 9 a 11 hs. San Joaquin : The Salvation Army (21962 W Railroad Ave) de 9 a 11 hs.

: The Salvation Army (21962 W Railroad Ave) de 9 a 11 hs. Huron : John Palacios Community Center (16856 4th St) de 10 a 13 hs.

: John Palacios Community Center (16856 4th St) de 10 a 13 hs. Orange Cove : Iglesia El Buen Pastor (863 11th St) de 10.30 a 12.30 hs.

: Iglesia El Buen Pastor (863 11th St) de 10.30 a 12.30 hs. Thermal: Coachella Valley High School (83800 Airport Blvd) de 11 a 12 hs.

Martes 14 de abril

Fresno : Hope Lutheran Church (364 E Barstow Ave) de 6.30 a 8.30 hs. Saints Community Church (3740 E Ashlan Ave) de 9 a 11 hs. North Assembly of God (2707 W Dakota Ave) de 10 a 12 hs.

: Hope Lutheran Church (364 E Barstow Ave) de 6.30 a 8.30 hs. Saints Community Church (3740 E Ashlan Ave) de 9 a 11 hs. North Assembly of God (2707 W Dakota Ave) de 10 a 12 hs. Five Points : Westside Elementary School (19191 W Excelsior Ave) de 9.30 a 11:30 hs.

: Westside Elementary School (19191 W Excelsior Ave) de 9.30 a 11:30 hs. Riverdale : Lanare Community Center (20620 S Grantland Ave) de 10 a 12 hs.

: Lanare Community Center (20620 S Grantland Ave) de 10 a 12 hs. Tulare : St. John’s Missionary Baptist Church (310 S. Blackstone Ave.) de 10 a 12 hs.

: St. John’s Missionary Baptist Church (310 S. Blackstone Ave.) de 10 a 12 hs. Woodlake : Iglesia Adventista del Séptimo Día (230 N Acacia St) de 11 a 13 hs.

: Iglesia Adventista del Séptimo Día (230 N Acacia St) de 11 a 13 hs. Dunlap : Zion Mt. Christian Center (39712 Dunlap Rd) de 11 a 13 hs.

: Zion Mt. Christian Center (39712 Dunlap Rd) de 11 a 13 hs. Joshua Tree : Copper Mountain College (6162 Rotary Way) de 9 a 10 hs.

: Copper Mountain College (6162 Rotary Way) de 9 a 10 hs. Palmdale : The Sycamores (861 Auto Center Drive) de 9 a 12 hs.

: The Sycamores (861 Auto Center Drive) de 9 a 12 hs. Wilmington : ORALE (515 W Anaheim St) de 11 a 12 hs.

: ORALE (515 W Anaheim St) de 11 a 12 hs. Long Beach: ORALE (434 Olive Ave y 5314 Lime Ave) de 11 a 12 hs.

Miércoles 15 de abril

Coalinga : Chapel Grace (120 E Hawthorne St) de 9 a 12 hs.

: Chapel Grace (120 E Hawthorne St) de 9 a 12 hs. Fresno : Malaga Community Center (3582 S Winery Ave) de 9 a 12 hs. Peanut Butter & Jelly Ministries (3585 N Blythe Ave) de 9 a 11 hs. Fresno United (2940 S M.L.K. Jr Blvd) de 14 a 16 hs.

: Malaga Community Center (3582 S Winery Ave) de 9 a 12 hs. Peanut Butter & Jelly Ministries (3585 N Blythe Ave) de 9 a 11 hs. Fresno United (2940 S M.L.K. Jr Blvd) de 14 a 16 hs. Visalia : Family Health Care Network-Goshen (7210 Avenue 308) de 10 a 12 hs.

: Family Health Care Network-Goshen (7210 Avenue 308) de 10 a 12 hs. San Joaquin : Veterans Memorial Hall (22001 W Manning Ave) de 10 a 12 hs.

: Veterans Memorial Hall (22001 W Manning Ave) de 10 a 12 hs. Kerman : Westside Family Services (15101 W Kearney Blvd) de 10 a 12 hs.

: Westside Family Services (15101 W Kearney Blvd) de 10 a 12 hs. Thermal : Desert Mirage High School (86150 Ave 66th) de 16 a 18 hs.

: Desert Mirage High School (86150 Ave 66th) de 16 a 18 hs. Downey : Desert Reign (11610 Lakewood Blvd) de 9 a 11 hs.

: Desert Reign (11610 Lakewood Blvd) de 9 a 11 hs. Woodland Hills : Pierce College (6201 Winnetka Ave) de 11 a 15 hs.

: Pierce College (6201 Winnetka Ave) de 11 a 15 hs. Los Ángeles: Mid City Spanish SDA Church (330 W. 61st St.) de 12 a 15 hs.

Jueves 16 de abril

Fresno : California Hotel (851 Van Ness Ave) de 8.30 a 10.30 hs. EOC Fresno - LLC (1805 E California Ave) de 9 a 11 hs. Clovis Community College (10309 N Willow Ave) de 10 a 12 hs. West Fresno Family Resource Center (1825 S Delno Ave) de 12.30 a 14.30 hs.

: California Hotel (851 Van Ness Ave) de 8.30 a 10.30 hs. EOC Fresno - LLC (1805 E California Ave) de 9 a 11 hs. Clovis Community College (10309 N Willow Ave) de 10 a 12 hs. West Fresno Family Resource Center (1825 S Delno Ave) de 12.30 a 14.30 hs. Squaw Valley : Mountain Valley Church (30598 E Kings Canyon Rd) de 9 a 11 hs.

: Mountain Valley Church (30598 E Kings Canyon Rd) de 9 a 11 hs. Visalia : The Salvation Army (1501 W Main St) de 9 a 12 hs.

: The Salvation Army (1501 W Main St) de 9 a 12 hs. Mendota : Westside Youth Center (1709 7th St) de 9 a 14 hs.

: Westside Youth Center (1709 7th St) de 9 a 14 hs. Auberry : Big Sandy Rancheria (37387 Auberry Mission Rd) de 10 a 12 hs.

: Big Sandy Rancheria (37387 Auberry Mission Rd) de 10 a 12 hs. Palm Springs : James O. Jessie Desert Highlands Unity Center (480 W Tramview Rd) de 16 a 18 hs.

: James O. Jessie Desert Highlands Unity Center (480 W Tramview Rd) de 16 a 18 hs. La Puente: II Adam Ministries (15849 E. Main St) de 17 a 19 hs.

Viernes 17 de abril

Fresno : Rapto Divino (3707 E Laurite Ave) de 8 a 11 hs. Mt. Olive Baptist Church (101 W Clinton Ave) de 13 a 15 hs. Central Valley SDA Church (3901 E Clinton Ave) de 14 a 16 hs.

: Rapto Divino (3707 E Laurite Ave) de 8 a 11 hs. Mt. Olive Baptist Church (101 W Clinton Ave) de 13 a 15 hs. Central Valley SDA Church (3901 E Clinton Ave) de 14 a 16 hs. Coachella : Rancho Las Flores Park (48400 Van Buren St) de 7 a 9 hs.

: Rancho Las Flores Park (48400 Van Buren St) de 7 a 9 hs. Thermal : Oasis Elementary School (88175 74th Ave) de 16 a 18 hs.

: Oasis Elementary School (88175 74th Ave) de 16 a 18 hs. Los Ángeles: Build Plus Community Marketplace (1686 E. 103rd St) de 10 a 13 hs.

Sábado 18 de abril

Indio : Mathis Brothers (81410 Hwy. 111) de 6.30 a 8.30 hs.

: Mathis Brothers (81410 Hwy. 111) de 6.30 a 8.30 hs. Los Ángeles: All Saints Conference (3431 Portola Ave) de 9 a 11 hs. Focus SoCal (2300 W. 3rd St) de 10 a 11.30 hs.

Domingo 19 de abril

San Fernando: Jeremiah 1:10 Corporation (13333 Vaughn St) de 15 a 16 hs.

Estas organizaciones mantienen entregas continuas en distintos puntos del estado.

Qué incluye la asistencia alimentaria en California: productos, programas y requisitos de acceso

Los programas de comida gratis en California suelen incluir productos envasados, frutas, verduras, lácteos, carnes, huevos y, en algunos casos, comidas listas o artículos de apoyo para el hogar. Algunas agencias también conectan a los beneficiarios con programas como CalFresh o WIC.

El alcance de esta red se sostiene con donaciones, trabajo voluntario y convenios con entidades locales. De acuerdo con los registros de impacto del Central California Food Bank, sus programas permiten ayudar a más de 320 mil personas mensualmente.

FIND Food Bank anuncia una transición estratégica hacia un modelo de "Supersitios" para los meses de verano boreal Facebook FIND Food Bank

Este alcance se logra a través de diversas modalidades, como distribuciones directas de alimentos, programas de recuperación de comidas, entrega de cajas de comestibles y sitios de distribución en escuelas.

Además, varias entidades reorganizan su logística para implementar el modelo de “Supersitios”, un esquema pensado para concentrar grandes entregas, reducir filas y ordenar mejor la circulación durante los meses de mayor demanda.

En muchas entregas, el acceso es abierto, pero algunos sitios pueden solicitar identificación, registro como nuevo usuario, prueba de domicilio, comprobantes de ingresos o documentación sobre la composición del hogar.