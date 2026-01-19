Dónde entregan comida gratis en California en la semana del 20 al 24 de enero de 2026
Todas las ubicaciones en las que repartirán comestibles y productos de primera necesidad para personas de bajos ingresos, con y sin cita previa
Durante la tercera semana del primer mes del año, familias y residentes que enfrentan inseguridad alimentaria en California podrán acceder a entregas de comida gratuita. Del 20 al 24 de enero de 2026, se celebrarán jornadas organizadas por bancos de alimentos y despensas comunitarias en distintas ciudades del estado.
Dónde darán comida gratis en California del 20 al 24 de enero
El FIND Regional Food Bank realizará jornadas de distribución de alimentos sin costo del 20 al 24 de enero de 2026. La organización opera en 155 puntos de entrega, entre agencias comunitarias y mercados móviles, en un área de más de 10.000 millas cuadradas.
Según el banco de alimentos, este es el calendario de reparto de comida gratis en California durante la tercera semana de enero:
- Martes 20 de enero. Sky Valley, 20905 Hot Springs Rd., Desert Hot Springs. Horario: de 16.00 a 17.00.
- Miércoles 21 de enero. Desert Mirage High School, 86150 Ave 66th, Thermal. Horario: de 16.00 a 18.00.
- Jueves 22 de enero. P.S. James O. Jessie (Desert Highland), 480 W. Tram View, Palm Springs. Horario: de 16.00 a 18.00.
- Viernes 23 de enero. Oasis Elementary School, 88175 74th Ave., Thermal. Horario: de 16.00 a 18.00.
La organización recomienda llamar previamente al teléfono (760) 775-COMIDA (3663) para confirmar horarios y sedes, ya que pueden presentarse cambios. Asimismo, informó que las filas se abrirán una hora antes del inicio de cada evento y no se permitirá formarse con mayor anticipación.
Otros lugares donde entregan alimentos gratis en California
Además de las jornadas programadas, socios comunitarios de FIND Food Bank ofrecen alimentos sin costo de forma semanal o mensual, en algunos casos sin necesidad de cita previa.
Los sitios que entregan comida gratis en California cada semana son:
- Iglesia del Suroeste44-175 Washington St., Indian Wells, CA 92210Bolsas de emergencia: lunes a viernes, de 9.00 a 17.00
- Mercado móvil FIND – Parque Rancho Las Flores48400 Van Buren St., Coachella, CA 92236Cuarto viernes de cada mes, de 8.00 a 9.00
- Mercado móvil FIND – Escuela Primaria Oasis88175 74th Ave., Thermal, CA 92274Cuarto jueves de cada mes, de 16.00 a 18.00
- Mercado móvil FIND – Parque comunitario North Shore99480 70th Ave., Mecca, CA 92254Cuarto martes de cada mes, de 17.00 a 19.00
- Mercado móvil FIND – Biblioteca La Quinta78275 Calle Tampico, La Quinta, CA 92253Primer viernes del mes, de 7.00 a 9.00 (solo adultos mayores)
Para localizar más lugares donde se regala comida en California, se puede consultar el mapa interactivo de FIND Food Bank.
Entrega de alimentos gratis en San Diego
Además de las jornadas de la tercera semana de enero en California, también se entrega comida gratis en San Diego cada semana, de acuerdo con 2001 Live. Los siguientes lugares cuentan con espacios fijos y móviles donde se regalan los alimentos:
- Feeding San Diego: es un banco de alimentos que distribuye ayuda alimentaria a las personas de la ciudad. Los interesados pueden localizar la despensa más cercana a través de su sitio web oficial.
- The Jacobs & Cushman San Diego Food Bank: las personas interesadas pueden buscar su ubicación más cercana a través de su mapa interactivo.
