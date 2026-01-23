Dream For All: inscripción para recibir hasta el 20% del precio de compra de una casa nueva en California

En febrero, el programa Dream For All, impulsado por el gobierno de California, reanudará la aceptación de solicitudes. La iniciativa ofrece a los compradores de vivienda de primera generación hasta el 20% del precio total, sin exceder los US$150 mil. El plazo de solicitud cerrará el 16 de marzo, en tanto que solo podrán aplicar aquellos que cumplan con los límites de ingresos.

Cómo inscribirse a Dream For All para comprar casa en California

Del 24 de febrero al 16 de marzo de 2026, el programa Dream For All aceptará solicitudes de los compradores de vivienda de primera generación. En este periodo, podrán enviar las peticiones para recibir el dinero, que luego se asigna por lotería aleatoria, de acuerdo con el comunicado.

Dream For All, el programa que entrega hasta el 20% del precio de compra de una vivienda en California, recibirá solicitudes del 24 de febrero al 16 de marzo Freepik

Antes de aplicar, los solicitantes deben asegurarse de cumplir con ciertos requisitos básicos determinados por la Agencia de Financiamiento para la Vivienda de California (CalHFA, por sus siglas en inglés):

Ser comprador de vivienda por primera vez (no haber sido dueño de casa anteriormente).

(no haber sido dueño de casa anteriormente). Ser primera generación de compradores (al menos un solicitante cuyos padres no hayan sido dueños de una vivienda en EE. UU.).

de compradores (al menos un solicitante cuyos padres no hayan sido dueños de una vivienda en EE. UU.). Ser residente de California .

. Cumplir con los límites de ingresos según el condado donde compres.

Los umbrales varían en función del condado en el que resida el peticionario, como demuestra el documento oficial. En Los Ángeles, el número establecido es de US$168 mil, pero en otras zonas es más elevado. Por ejemplo, en Santa Clara llega hasta US$309 mil.

Además, la iniciativa exigirá a los interesados la presentación de documentos adicionales:

Identificación gubernamental : pasaportes, licencia de conducir, identificación emitida por el estado, identificación militar, tarjetas de residencia permanente, visas o documentos de autorización de empleo.

: pasaportes, licencia de conducir, identificación emitida por el estado, identificación militar, tarjetas de residencia permanente, visas o documentos de autorización de empleo. Documentación de cuidado temporal (si corresponde): formulario/carta de verificación de cuidado temporal o documentos judiciales

(si corresponde): formulario/carta de verificación de cuidado temporal o documentos judiciales Información de ambos padres de los prestatarios de primera generación designados, entre lo que se incluye el nombre, la fecha de nacimiento, fecha de fallecimiento (si corresponde) y la dirección actual.

de los prestatarios de primera generación designados, entre lo que se incluye el nombre, la fecha de nacimiento, fecha de fallecimiento (si corresponde) y la dirección actual. Prueba de relación parental: certificado de nacimiento o documentos de adopción.

El programa Dream For All ofrece hasta un 20% para el pago inicial o costos de cierre, sin exceder los US$150 mil, a personas que cumplen con los requisitos Pexels

Paso a paso: guía para inscribirse a Dream For All en California

Una vez que el solicitante se asegura de cumplir los requisitos y reúne los documentos necesarios, el siguiente paso es entrar al portal de CalHFA para registrar la solicitud de voucher.

En este punto, la persona debe estar registrada dentro del sitio web de DFA Pre-Registration Portal, de lo contrario, no podrá completar el proceso.

El peticionario debe estar registrado en el sitio de Dream For All para aplicar al programa en California Foto de Tierra Mallorca en Unsplash

Si visita el sitio oficial antes de que abra el registro, el interesado verá una opción de “Register/Sign in” en la página principal del programa. Luego tendrá que adjuntar la documentación requerida y completar el formulario correspondiente.

Tras la finalización del período de inscripción, se seleccionarán y auditarán las solicitudes. Los peticionarios que reciban una aprobación condicional recibirán instrucciones específicas y tendrán hasta 90 días para buscar una vivienda.

Detalles de Dream For All: el programa que entrega hasta el 20% del precio de compra de una vivienda

Para 2026, CalHFA espera asignar entre US$150 y US$200 millones. De cara al comienzo de la etapa de inscripción, instó a los solicitantes potenciales a comenzar a prepararse cuanto antes.

“A medida que estos propietarios comienzan a pagar sus préstamos, los fondos se reinvierten en el programa para crear un ciclo que continuará en el futuro, sembrando la semilla de la riqueza generacional para ayudar a mantener vivo el sueño californiano”, especificó en el comunicado Tony Sertich, director ejecutivo de CalHFA.

El objetivo del programa, según indicó la agencia en el comunicado citado, es permitir a los compradores eliminar la necesidad de un seguro hipotecario y beneficiarse de pagos mensuales más bajos.

El préstamo de apreciación compartida del programa California Dream For All ahorrará al comprador promedio de vivienda alrededor de US$1200 al mes, según California Forward, una organización sin fines de lucro que promueve políticas públicas, citado por CalHFA.