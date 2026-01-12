Florida y California en el top: las ciudades estadounidenses donde el precio de las casas podrían ser más bajos en 2026

Los pronósticos del mercado de viviendas durante el año 2026 apuntan a la estabilidad, aunque en algunas partes de Estados Unidos se advierte que los precios subirán moderadamente, otras ciudades al oeste y al sur tendrán costos estancados o en descenso.

Ciudades en EE.UU. donde las casas serán más asequibles en 2026

Existen al menos diez áreas metropolitanas grandes en Estados Unidos que probablemente experimentarán caídas importantes en los precios de las viviendas.

Analistas del mercado inmobiliario en EE.UU. predicen la caída de precios en 10 áreas metropolitanas importantes (Pexels/Binyamin Mellish)

De acuerdo con Realtor estas son las ciudades en Estados Unidos donde las casas serán más baratas en 2026:

Cabo Coral–Fort Myers, Florida, con caídas de aproximadamente el 10,2%

North Port–Sarasota–Bradenton, Florida, con 8,9 %

Stockton–Lodi, California, con 4,1%

Raleigh, Carolina del Norte, con 3,7%

Deltona–Daytona Beach–Ormond Beach, Florida, con 3,6 %

Tampa–San Petersburgo–Clearwater, Florida, con 3,6 %

Spokane–Spokane Valley, Washington, con 3,5 %

Denver–Aurora–Lakewood, Colorado, con 3,4 %

Sacramento–Roseville–Arden-Arcade, California, con 3,3 %

San Francisco–Oakland–Hayward, California, con 2,5 %

Estas proyecciones están basadas en el inventario, las expectativas de tasas hipotecarias y las condiciones económicas locales y son estimadas por Realtor, que también prevé que las tasas hipotecarias promedien el 6,3% y que las ventas de viviendas incrementen modestamente.

El panorama general para comprar una casa en EE.UU.

Los pronósticos de vivienda generales coinciden en que el mercado será estable y aunque la mayoría de los precios de las viviendas podrían subir lentamente, las tasas hipotecarias descenderían modestamente, según CNBC.

A pesar de que en 2026 el mercado inmobiliario será estable, adquirir una vivienda será costoso (Pexels/Jakub Zerdzicki)

Sin embargo, para muchas personas la compra de una vivienda permanecerá costosa y en general pronosticadores como Redfin, Realtor, Zillow, y Fannie Mae, apuntan a un incremento en costos desde el 1% hasta el 2,2%.

Por otra parte, las tasas hipotecarias fijas a 30 años se mantendrán por encima del 6% durante todo 2026, al igual que en los últimos tres años. Las previsiones de los principales analistas del mercado hipotecario apuntan que promediará en 6,3%.

Esto podría significar un mayor espacio de negociación para los compradores, aunque en general no se espera un gran alivio de costos en los precios de las propiedades, pero sí un mayor inventario de viviendas disponibles.

Cuánto cuesta comprar una casa en EE.UU. en 2026

El mercado inmobiliario estadounidense está valorado en miles de millones de dólares y durante 2026 podría registrar un incremento anual promedio de 4,2%, de acuerdo con Miami Lending Advisors.

El promedio nacional del costo de una vivienda en 2026 en EE.UU. es de US$430 mil (Pexels/Jakub Zerdzicki)

En un estudio reciente se estableció que los costos de vivienda promedio en el país norteamericano cambian según el estado donde se radique.

Esto quiere decir que aunque el promedio nacional es de US$430 mil, los precios van desde US$250 mil en algunas partes de Texas, hasta los US750 mil en las zonas más costosas del país.

La lista de precios estimados por estado es:

California: US$750 mil, aunque en áreas de San Francisco pueden superar el millón de dólares y en Los Angeles los US$850 mil.

US$750 mil, aunque en áreas de San Francisco pueden superar el millón de dólares y en Los Angeles los US$850 mil. Nevada US$445 mil.

US$445 mil. Arizona US$425 mil.

US$425 mil. Florida US$410 mil.

US$410 mil. Texas US$350 mil.

US$350 mil. Ohio US$225 mil.

US$225 mil. Michigan US$225 mil.

El mismo estudio explica que además del precio de una vivienda, también se deben considerar cuotas adicionales, que pueden consistir en:

Enganche o Down Payment

Es la cantidad de dinero en efectivo que se paga por adelantado al adquirir una propiedad.

Closing Costs

También llamado costo de cierre que consiste en honorarios para cerrar la compra-venta y pueden ir del 2% al 5% del precio de la vivienda.

Inspección

Son honorarios pagados por el comprador para evaluar el estado físico, seguridad y sistemas de la propiedad que pueden ir desde los US$300 a los US$600.

Seguro de título

Es una póliza única que protege al comprador contra pérdidas financieras derivadas de defectos ocultos en el título de propiedad y asegura que es legítimamente suya. Tiene un costo del 0,5% al 1% del valor de la vivienda.

Reserva de emergencia

Es la cantidad de dinero que el prestamista hipotecario requiere que el comprador tenga disponible después de cubrir el pago inicial y los costos de cierre y puede ir de tres a seis meses de pagos.