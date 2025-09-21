El adiós al último puente de madera de la Highway 1: por qué California quiere reemplazar esta joya histórica

El último puente de madera de la Highway 1, el Albion River Bridge, inaugurado en 1944, es considerado un emblema para la comunidad. Sin embargo, su deterioro y mal estado hicieron que el Departamento de Transporte de California (Caltrans) presente un plan para reemplazarlo.

Por qué se planea reemplazar el Albion River Bridge

Este puente emblemático se encuentra a 45 metros sobre el agua del río que lleva su mismo nombre y ofrece vistas a las casas del condado de Mendocino.

Caltrans presentó un plan para mantener la seguridad de la estructura, pero implicaría su reemplazo.

El Albion River Bridge podría ser reemplazado por su estructura de madera de 1944 albionriverbridgeproject.com

Según el organismo estatal, los principales inconvenientes que presenta el Albion River Bridge son:

Es potencialmente peligroso debido a un mal estado.

Presenta una capacidad de carga baja.

Su diseño no es adecuado para el entorno marino en el que se ubica, en la costa norte de California.

Tiene deficiencias funcionales, de seguridad y estructurales.

Situado a unos 24 kilómetros al sur de For Bragg, su diseño de madera se originó durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que es un emblema histórico de la comunidad californiana. Con casi 300 metros de longitud, los residentes de la zona lo consideran un símbolo irremplazable.

Caltrans mostró la situación actual de la estructura en el condado de Mendocino albionriverbridgeproject.com

“Es difícil ver una foto de Albion que no muestre también el puente”, expresó Jim Heid, miembro de Administradores del Puente Albion, a SFGATE. Y añadió: “Es un emblema de la comunidad”.

De hecho, se creó una página en redes sociales que pide la “salvación” de esta estructura para evitar que las autoridades den marcha a su plan de reemplazo.

La alternativa para la Highway 1 en Mendocino

El 10 de agosto pasado, Caltrans detalló los objetivos para la nueva estructura. Según el informe, el puente debería contar con tres características principales:

Cumplir con las normas modernas de seguridad sísmica.

Proporcionar un acceso multimodal, seguro y confiable.

Minimizar los costos de mantenimiento continuo, que en ocasiones causan también retrasos en el tránsito.

De esta forma, el organismo estatal planea eliminar la “condición crítica” de fractura que presenta el tramo principal de Albion River Bridge, lograr una alineación más exacta de la carretera y mejorar la resiliencia ante el aumento del nivel del mar.

Cómo es el nuevo diseño del puente que se planea reemplazar en California

Las autoridades a cargo del proyecto revelaron el diseño que surgió como opción preferida: el 2B/ East Alignment.

Según este plan, el puente contaría con los estándares de seguridad y, además, tendría una dimensión de 14 metros de ancho, para dos carriles destinados a los vehículos que transiten por él.

A su vez, presentaría barreras de acero externas y una pasarela peatonal separada de casi dos metros de ancho.

La alternativa que sustituiría al actual Albion River Bridge albionriverbridgeproject.com

El diseño de la estructura también sería distinto, ya que las columnas de madera que sostienen el puente serían reemplazadas por una especie de forma en arco.

Si la construcción se efectúa, el acceso a la Highway 1 permanecería abierto. No obstante, se podrían presentar retrasos de hasta 15 minutos, así como cierres nocturnos temporales.