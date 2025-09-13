El icónico puente de Texas que desaparece: es uno de los más largos de EE.UU.

A más de 65 años de su inauguración, el histórico Harbor Bridge de Corpus Christi desaparecerá. Se trata de uno de los puentes más largos e icónicos de Texas, que será demolido para instalar una nueva estructura más moderna y segura.

El inicio de la demolición de Harbor Bridge

Tras la inauguración del nuevo puente de tirantes sobre el canal de navegación de Corpus Christi y el redireccionamiento del tráfico, este mes comienzan los primeros operativos para la demolición del antiguo Harbor Bridge. Medía 5,818 pies (1773 metros) y fue el puente más largo de Texas hasta su reemplazo.

El antiguo Bridge Harbor de Texas será demolido durante el otoño boreal Tripadvi

Si bien Flatiron/Dragados LLC, que estará a cargo del derrumbe, todavía no especificó las fechas, adelantó que esperan bajar la armadura principal a una barcaza durante el otoño boreal, lo que cerrará temporalmente el canal de navegación. Además, se finalizará la demolición en la primavera.

“Actualmente, estamos movilizando múltiples cuadrillas y equipos a la cubierta del antiguo Harbor Bridge y realizando operaciones terrestres debajo, cerca del canal de navegación”, explicó a Chron la portavoz de Flatiron/Dragados, Lynn Allison.

“Los preparativos iniciales de la puesta en escena y la ingeniería comenzarán durante el próximo mes”. Sin embargo, aclaró que los tiempos pueden moverse por cuestiones meteorológicas desfavorables.

El objetivo es realizar el derrumbe de manera controlada. Primero, retirarán los soportes estructurales y luego la pasarela se bajará mediante grúas a barcazas para poder quitarlo cuidadosamente.

El arreglo de las calles de la ciudad bajo el viejo puente se espera recién para la primavera estadounidense de 2026.

El impacto en de la demolición del puente en el Acuario Estatal de Texas

El Acuario Estatal de Texas, una de las atracciones más cercanas al antiguo Harbor Bridge, tiene planificada hace más de un año una operación para proteger a los visitantes del lugar y a los animales.

En declaraciones a KIII TV, el presidente del acuario, Jesse Gilbert, explicó: “Esto no es diferente a un huracán. Cuando comience la demolición, apartaremos a los delfines, son muy propensos al polvo. Solo queremos sacarlos de aquí”.

El Acuario Estatal de Texas tiene planificada una operación para proteger a los animales cuando comience la demolición del puente Texas State Acuari

Gilbert señaló que los cuatro delfines serán trasladados temporalmente al Centro de Rescate de Vida Silvestre del acuario, que se encuentra del otro lado del estacionamiento, y que los espectáculos se suspenderán hasta el 2026.

Además, los especialistas evalúan como impactará el ruido y el polvo en otros animales, como mantarrayas, nutrias y tortugas marinas.

También, el estacionamiento más grande del acuario, que se encuentra bajo el puente, permanecerá cerrado ante la posibilidad se caigan escombros durante la demolición.

El nuevo puente que reemplaza al antiguo Bridge Harbor

El nuevo puente más largo de Texas fue inaugurado a fines de junio, como un reemplazo del histórico Bridge Harbor. La estructura se extiende a lo largo del Canal de Navegación de Corpus Christi, a más de 200 pies sobre el agua, y es resultado de un proyecto de US$1300 millones.

El nuevo Bridge Harbor se extiende a lo largo del Canal de Navegación de Corpus Christi HNTB

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Transporte de Texas (TxDOT, por sus siglas en inglés) se trata el puente atirantado segmentado de hormigón más largo de Norteamérica.

Entre sus características se destacan:

Posee una longitud total de 3295 pies.

La torre mide 538 pies y se consolida como la estructura más alta al sur de San Antonio.

El sendero de uso compartido tiene 10 pies de ancho y 2,4 millas con plataforma de observación.

Es suficientemente alto para acomodar barcos Neo-Panamax.