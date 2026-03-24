El ICE detuvo a una mujer frente a su hijo en el aeropuerto de San Francisco: todo quedó grabado

Un video que mostró la detención de una mujer frente a un menor en el Aeropuerto Internacional de San Francisco se volvió viral en redes sociales y desató una polémica en torno a los procedimientos migratorios en espacios públicos. Las imágenes, que circularon rápidamente, capturan el momento en que agentes federales reducen a la mujer mientras el niño permanece a pocos metros.

Qué se sabe del arresto de la mujer en San Francisco, según el DHS

De acuerdo con información difundida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en sus redes sociales, el operativo tuvo lugar el 22 de marzo de 2026. Es decir, antes del despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en aeropuertos para reforzar tareas vinculadas a la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

Crisis de la TSA en EE.UU.: confirman la presencia de agentes del ICE en los aeropuertos desde este lunes ADAM GRAY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Según esta versión oficial, las personas detenidas fueron identificadas como Angelina Lopez-Jimenez y Wendy Godinez-Lopez. El DHS explicó que ambas contaban con una orden final de deportación emitida por un juez de inmigración desde 2019, lo que habilitaba su detención y posterior expulsión del país norteamericano.

En el mismo comunicado, el organismo detalló que, mientras eran escoltadas hacia la terminal internacional para su procesamiento, Lopez-Jimenez habría intentado escapar y resistirse a las autoridades, lo que derivó en la intervención física de los agentes.

En ese contexto, el organismo también indicó que el objetivo de las autoridades era concretar la repatriación del grupo familiar hacia Guatemala “lo más rápido posible”, lo que sugiere que el procedimiento formaba parte de una operación migratoria previamente definida y no de un control aleatorio dentro del aeropuerto.

El video en el aeropuerto de San Francisco que desató la controversia

El episodio tomó relevancia pública a partir de la difusión de un video que muestra el momento de la detención. En las imágenes, que se viralizaron en cuestión de horas, se observa cómo agentes federales inmovilizan a una mujer en presencia de un infante, lo que generó una ola de reacciones tanto en redes sociales como en el ámbito político.

Agentes Del ICE Detuvieron A Una Mujer En El Aeropuerto De San Francisco

Según consignó Vanguard News Group, el material audiovisual provocó una inmediata preocupación entre funcionarios de California, quienes interpretaron el hecho como una posible señal de un endurecimiento en la política migratoria dentro de espacios civiles de alta circulación, como los aeropuertos.

Reacciones políticas y críticas al accionar federal

En una conferencia de prensa realizada el lunes 23 de marzo, posterior al incidente, el senador estatal Scott Wiener expresó su rechazo a la presencia de agentes migratorios en el aeropuerto de San Francisco.

Según detalló Vanguard News Group, el legislador calificó la situación como parte de una postura federal “cada vez más agresiva” en materia migratoria, que comienza a extenderse a espacios cotidianos utilizados por millones de personas.

ARCHIVO - El senador estatal demócrata Scott Wiener (AP Foto/Rich Pedroncelli, archivo)

“Estoy aquí hoy para dejar claro una vez más que ICE no es bienvenido en San Francisco ni en el aeropuerto internacional”, sostuvo Wiener, para marcar una posición firme frente a la actuación de las autoridades federales.

En su intervención, también cuestionó la necesidad de este tipo de operativos en un entorno civil, al señalar: “No necesitamos al ICE ni a la Patrulla Fronteriza en el aeropuerto”.

El senador agregó que, aunque aún no conocía todos los detalles del caso, su comprensión inicial era que la mujer había sido trasladada al aeropuerto con fines de deportación y posteriormente embarcada junto a su hijo.