Gavin Newsom, gobernador de California: “Nuestros aliados de siempre nos están abandonando”

El conflicto bélico en Medio Oriente ya generó impactos económicos en Estados Unidos, y el gobernador de California, Gavin Newsom, reaccionó en redes sociales. Apuntó a la negativa de varios líderes internacionales a colaborar en la guerra con Irán y se refirió al incremento del precio del combustible. A su vez, aseguró que Donald Trump “no tiene ni idea de lo que está haciendo“.

La reacción de Gavin Newsom, gobernador de California, a la guerra en Irán

En uno de los estados con el precio más alto del combustible, el cierre del Estrecho de Ormuz provoca un aumento sin precedentes.

Según los registros de la Asociación Americana del Automóvil (AAA), que monitorea las oscilaciones, la suma a pagar por galón en California es de 5,561 dólares , superior al mes pasado, cuando alcanzó los US$4,586 .

, superior al mes pasado, cuando . En este contexto, Newsom dejó un contundente mensaje para la administración Trump en su cuenta de X.

Newsom cruzó a Trump por los impactos de la guerra en Irán

“Los precios de la gasolina se están disparando en todo el país. Hay soldados estadounidenses muertos y heridos. Nuestros aliados de siempre nos están abandonando. Y el presidente de Estados Unidos no tiene ni idea de lo que está haciendo“, escribió.

Actualmente, de acuerdo con los datos de la AAA, el precio de la gasolina a nivel nacional es de US$3,842. Aunque es drásticamente menor a la cifra de California, el aumento también fue explícito: el mes pasado, el valor promedio en Estados Unidos era de US$2,923 por galón.

Por qué Gavin Newsom dijo que los aliados “están abandonando” a EE.UU.

El mensaje de Newsom surge en medio de las repercusiones internacionales sobre la avanzada de Israel y EE.UU. en Medio Oriente. Trump dijo el martes que la mayoría de los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) le habían informado al gobierno que no querían involucrarse en la operación militar que se desarrolla en Irán.

La administración Trump había solicitado a las naciones que ayudaran a vigilar el estrecho de Ormuz, por donde se transporta el 20% del petróleo mundial. Sin embargo, el lunes varios aliados manifestaron que no tenían planes inmediatos de enviar barcos para ayudar a desbloquear el área.

El presidente Donald Trump apuntó contra los países aliados luego de su negativa a vigilar el estrecho de Ormuz SAUL LOEB - AFP

Ante esta negativa, el martes por la mañana, Trump escribió en Truth Social: “Debido a que hemos tenido tanto éxito militar, ya no ‘necesitamos’ ni deseamos la ayuda de los países de la OTAN; ¡NUNCA LA NECESITAMOS!”. Luego, mencionó específicamente a Japón, Australia y Corea del Sur.

Por su parte, Alemania, España e Italia estaban entre los aliados que el lunes descartaban participar en cualquier misión en el Golfo “por el momento”. Asimismo, Gran Bretaña y Dinamarca indicaron que consideran formas de ayudar al país norteamericano, pero enfatizaron la necesidad de una desescalada de la violencia.

La batalla interna entre Gavin Newsom y Donald Trump por el petróleo en EE.UU.

Mientras continúa la guerra en Medio Oriente, Newsom libra su propia batalla con Trump. El Estado Dorado tiene una política ambiental orientada a minimizar la producción del petróleo y priorizar la energía renovable. Según el plan actualizado del gobierno estatal, el objetivo climático es:

Reducir la contaminación del aire en un 71%.

Disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 85% para 2045.

para 2045. Esto incluye una reducción del 48% para 2030 .

. Reducir el consumo de combustibles fósiles a menos de una décima parte de lo que se usa en la actualidad, una caída del 94% en la demanda de petróleo y una del 86% en la de todos los combustibles fósiles.

En este contexto, el pasado viernes Trump firmó una orden ejecutiva vinculada al suministro energético, que habilitó al secretario de Energía, Chris Wright, a tomar medidas bajo facultades federales para reforzar la producción.

Esta medida permitió a Wright emitir una orden durante la misma jornada para que Sable Offshore Corp. reanudara sus operaciones en su planta de Santa Ynez, que cuenta con:

Tres plataformas petrolíferas en alta mar , frente a California.

, frente a Un sistema de oleoductos asociado que ha estado mayormente inactivo desde un derrame por corrosión en 2015 .

asociado que ha estado mayormente . Una instalación de procesamiento en Las Flores Canyon.

El gobierno de Gavin Newsom en California avanza con una batalla judicial contra Trump por la producción petrolera Facebook Governor Gavin Newsom / White House

La planta en Santa Ynez es motivo de polémica desde hace varios años. Con conocimiento de la orden, Newsom emitió el viernes un comunicado de prensa en el que calificó la instalación como “una operación ilegal clausurada en 2015 tras derramar petróleo en las playas de California y causar la muerte de miles de aves y mamíferos marinos”.

En esa línea, sostuvo que la producción petrolífera de Sable Offshore Corp “no tendría ningún impacto en la disminución de los precios mundiales del petróleo”.

Luego, acusó a Trump de aprovechar la guerra para "abrir las puertas de la costa de California a sus amigos de la industria petrolera para que contaminen las playas".