El nuevo campo de batalla entre Trump y Gavin Newsom: “California se niega a someterse a los hombres pequeños”

El gobernador de California, Gavin Newsom, reaccionó a las advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre un nuevo envío de la Guardia Nacional al estado. El demócrata fue contundente en sus declaraciones tras un fallo judicial.

Trump violó la ley al desplegar efectivos federales en California, según un tribunal

El 2 de septiembre, el juez Charles Breyer determinó en un tribunal federal del Estado Dorado que es de carácter ilegal la orden emitida por la administración estadounidense en Los Ángeles de junio pasado, cuando se enviaron efectivos de la Guardia Nacional y los Marines para controlar las protestas migrantes que reaccionaron a las redadas.

Trump envió efectivos de la Guardia Nacional a Los Ángeles en junio del 2025. Eric Thayer - FR171986 AP

Según el tribunal, la iniciativa violó una ley del siglo XIX que prohíbe el despliegue de fuerzas militares para cuestiones internas de seguridad.

Previamente, el mandatario republicano advirtió sus intenciones de realizar un segundo operativo en la ciudad de California, con 300 efectivos adicionales, el 5 de agosto pasado.

El fallo se refirió a cualquier acción por parte de oficiales federales como “participar en arrestos, aprehensiones, registros, incautaciones, patrullas de seguridad, control de tráfico, control de multitudes, control de disturbios, recolección de evidencia, interrogatorios o actuar como informantes”.

La reacción de Newsom a las amenazas de Trump para California

El martes pasado, la administración estatal compartió un comunicado oficial en el que anunció que el gobernador presentó una orden preliminar para que el tribunal frene “por completo” la nueva orden sobre el despliegue de soldados en Los Ángeles hasta el 5 de noviembre.

El demócrata señaló que ese período se trata de hasta un día después de la fecha que solicitó la elección especial para la redistribución de distritos en el Congreso a la Legislatura de California.

Newsom respondió a las declaraciones de Trump sobre California X/@CAgovernor

“California se niega a dejarse intimidar y someterse por los hombres pequeños de la Casa Blanca”, aseveró Newsom en una publicación en su perfil de X el 2 de septiembre.

A las declaraciones previas del presidente sobre que el Estado Dorado requeriría de nuevo la presencia de efectivos federales, añadió: “Nadie en su sano juicio piensa que la administración Trump debería lanzar otra militarización fallida de Los Ángeles”.

“El momento elegido por Trump para extender el número de soldados de la Guardia Nacional no es casualidad: los mantendrá hasta el día de las elecciones. Nunca hubo necesidad, ni la hay ahora, de desplegar soldados contra sus comunidades", expresó.

Newsom destacó la unión del pueblo californiano frente a las acciones federales

El gobernador de California indicó que el presidente estadounidense “no puede” justificar el mantenimiento de las fuerzas del orden nacionales en Los Ángeles. “Quieren continuar con sus tácticas de intimidación para asustarlos y lograr que se sometan”, añadió. Y siguió: “No retrocederemos”.

La administración de California presentó una orden preliminar sobre la advertencia de Trump X/@CAgovernor

Por su parte, el fiscal general Rob Bonta tildó de “absurda” la redistribución de los efectivos federales por 90 días adicionales.

La presentación de la orden preliminar se enmarcó tras la demanda presentada por las autoridades de California en junio pasado contra la administración de EE.UU., por enviar efectivos a Los Ángeles y, según el texto, violar la Ley Posse Comitatus.

Esta norma de hace más de 100 años establece límites a las acciones del Ejército en ese país con respecto a la aplicación de las leyes locales.