¿Buenas noticias en Nueva Jersey? Sherrill ordena congelar las tarifas de luz en su primer día de mandato

El 20 de enero de 2026, Nueva Jersey comenzó un nuevo ciclo político con una decisión inmediata en materia energética. Durante su ceremonia de juramentación en Newark, la gobernadora Mikie Sherrill adoptó medidas para declarar el estado de emergencia por el alto costo en la electricidad, lo que le permitió activar herramientas regulatorias para frenar los incrementos tarifarios previstos y ordenar una revisión integral del sistema energético.

Congelamiento de las tarifas de luz y alivio inmediato en Nueva Jersey

La primera orden ejecutiva firmada por Sherrill en el comienzo de su mandato establece formalmente el congelamiento de aumentos en las tarifas de suministro eléctrico. A través de esta disposición, la Junta de Servicios Públicos de Nueva Jersey (BPU, por sus siglas en inglés) recibió la instrucción de utilizar su autoridad para frenar o modificar procesos en los que las empresas de servicios soliciten ajustes de precios.

La gobernadora de Nueva Jersey declaró un estado de emergencia por los costos de los servicios públicos y utiliza la autoridad estatal para congelar los aumentos en las tarifas de suministro eléctrico NJ.gov

Como parte del alivio financiero directo, la orden prevé la implementación de Créditos de Factura Universal Residencial, conocidos como RUBC. Estos créditos están diseñados para compensar los aumentos en el costo del suministro eléctrico programados para 2026 y deberán comenzar a reflejarse en las facturas de los usuarios a más tardar el 1° de julio de ese año.

Además, la BPU fue facultada para coordinar con el Departamento de Protección Ambiental y la Autoridad de Desarrollo Económico el uso de fondos provenientes de la Iniciativa Regional de Gases de Efecto Invernadero. El objetivo es destinar estos recursos a aliviar la carga económica de hogares de ingresos bajos y medios.

“Estoy comenzando mi mandato como gobernadora tomando medidas inmediatas para cumplir con algunos de los problemas clave que afectan a los habitantes de Nueva Jersey”, señaló la gobernadora en un comunicado oficial. “Mis primeras órdenes ejecutivas incluyen congelar los aumentos de las tarifas de los servicios públicos (...) Pongámonos a trabajar”, agregó.

Cuánto cuesta la luz en Nueva Jersey

De acuerdo con un reciente informe de Electric Choice, un sitio que se dedica a comparar las tarifas en Estados Unidos, al inicio de 2026, el precio promedio de la electricidad residencial en Nueva Jersey se ubicó en 22,55 centavos por kilovatio por hora (kWh), lo que representó un aumento interanual del 6,4% frente a 2025. Esta cifra superó de manera considerable el promedio nacional, que ronda los 17,98 centavos.

En el sector comercial, la tarifa promedio alcanzó los 18.69 centavos, con un incremento cercano al 9% respecto al año anterior. Para un hogar con un consumo mensual estimado de 1500 kWh, el gasto puede alcanzar los US$338 al mes y los US$4059 al año, mientras que un negocio con el mismo consumo enfrenta costos mensuales de aproximadamente US$280 y anuales de US$3364.

Según los datos presentados por la nueva administración, el precio de la electricidad residencial en Nueva Jersey registró incrementos superiores al 33% entre mediados de 2023 y mediados de 2025, lo que ubicó al estado entre los más caros de EE.UU. en este rubro. También señalaron que una amplia proporción de los residentes destina una parte significativa de sus ingresos al pago de vivienda y servicios públicos.

En Nueva Jersey, el costo residencial, estimado en un consumo de 1500 kWh, podría llegar a US$4059 anual Freepik

Revisión del modelo de las empresas de servicios públicos

Además del congelamiento de tarifas, la Orden Ejecutiva N.º 1 establece mecanismos de control y rendición de cuentas. La Junta de Servicios Públicos deberá revisar los modelos de negocio de las compañías eléctricas para evaluar si están alineados con la reducción de costos para los usuarios.

En un plazo máximo de 180 días, la BPU deberá presentar un estudio sobre la modernización del modelo tradicional de servicios públicos. Entre los aspectos a analizar se encuentra la posibilidad de desvincular los ingresos de las empresas del volumen de inversión en infraestructura y explorar esquemas de tarifas basadas en desempeño.

También se ordenó una revisión exhaustiva de los Cargos por Beneficios Sociales y del presupuesto del Programa de Energía Limpia. Para el 1° de mayo de 2026, la BPU deberá emitir un presupuesto actualizado que priorice el alivio directo a los consumidores y la inversión en eficiencia energética.

Sherrill también apunta a un aumento en la oferta de energía para reducir los costos para los ciudadanos Freepik

Segunda orden ejecutiva: aumento de la oferta energética

Junto con las medidas de control tarifario, la gobernadora Sherrill firmó una segunda Orden Ejecutiva, enfocada en abordar las causas estructurales del aumento de precios. Esta disposición parte de la premisa de que la demanda de electricidad crece más rápido que la oferta disponible en el estado.

La disposición declara un estado de emergencia bajo la Ley de Control de Desastres, lo que permite agilizar procesos administrativos para proyectos energéticos. Entre las prioridades se encuentra la aceleración de programas de energía solar, tanto a gran escala como comunitarios, y el desarrollo de sistemas de almacenamiento mediante baterías.

Asimismo, se estableció la creación de un Grupo de Trabajo sobre Energía Nuclear. Este equipo interinstitucional tendrá la tarea de diseñar una estrategia para evaluar y promover nuevas instalaciones de generación nuclear en Nueva Jersey como parte de una matriz energética diversificada.

Las dos órdenes ejecutivas responden a un enfoque dual. Por un lado, se busca ofrecer alivio financiero inmediato a los usuarios mediante el congelamiento de tarifas y créditos en las facturas. Por otro, se apunta a corregir el desequilibrio entre oferta y demanda que contribuyó al aumento sostenido de los precios.