El proyecto de ley de California que podría restaurar la cobertura de Medi-Cal para inmigrantes indocumentados

Desde el 1° de enero de 2026, miles de inmigrantes indocumentados en California perdieron la cobertura de Medi-Cal a partir de los cambios implementados por el Departamento de Servicios de Atención Médica (DHCS, por sus siglas en inglés). Con el objetivo de restaurar el beneficio, se presentó un proyecto de ley que apunta a eliminar restricciones basadas en el estatus migratorio. Si se aprueba, los los adultos mayores de 19 años podrían calificar para un seguro completo.

En California: la ley que busca restaurar la cobertura de Medi-Cal para inmigrantes

A principios de este año comenzó a regir el bloqueo de inscripciones para adultos mayores de 19 años que son indocumentados o no tienen un estatus migratorio satisfactorio para recibir el beneficio. Esta modificación impactó a miles de inmigrantes, pero ahora una nueva ley busca volver atrás con la medida.

La nueva propuesta de ley busca extender la cobertura completa de Medi-Cal hacia todos los grupos etarios, pero establecería ciertas condiciones Freepik - Freepik

El proyecto SB 1422, introducido en febrero de 2026 por la senadora Maria Elena Durazo, ampliaría la cobertura para hacerla completa para todos los grupos etarios. A pesar de la expansión que propone, el texto impone ciertas condiciones para los adultos de 19 años o más:

Primas mensuales : a partir del 1° de julio de 2027, las personas de entre 19 y 59 años (que no estén embarazadas) deberán pagar una prima mensual de 30 dólares. Aquellos de más de 60 años no tendrán la obligación monetaria.

: a partir del 1° de julio de 2027, las personas de entre 19 y 59 años (que no estén embarazadas) deberán pagar una prima mensual de 30 dólares. Aquellos de más de 60 años no tendrán la obligación monetaria. Consecuencias por falta de pago: si no se abona el dinero por más de 90 días, la cobertura se reducirá únicamente a servicios de emergencia y relacionados con el embarazo.

si no se abona el dinero por más de 90 días, la cobertura se reducirá únicamente a servicios de emergencia y relacionados con el embarazo. Limitaciones Dentales : a partir del 1° de julio de 2026, los adultos de 19 años o más no tendrán cobertura para servicios dentales, excepto en casos de emergencias médicas.

: a partir del 1° de julio de 2026, los adultos de 19 años o más no tendrán cobertura para servicios dentales, excepto en casos de emergencias médicas. Planes de cuidado administrado: los beneficiarios deben inscribirse en un plan de salud de cuidado administrado de Medi-Cal.

Cómo se financiaría la restauración de la cobertura de Medi-Cal para inmigrantes indocumentados

En cuanto a la financiación, el estado buscará maximizar la participación financiera federal. Si estos fondos no están disponibles, se utilizará dinero estatal.

Dado que los condados son los encargados de determinar la elegibilidad, esta ley se considera un programa local obligatorio. De este modo, el gobierno de California reembolsaría los costos asociados si así lo determina la Comisión de Mandatos Estatales.

Los adultos de 60 años o más en California no deberían abonar ninguna prima adicional para recibir el beneficio completo de Medi-Cal Freepik

Muchos de estos cambios solo se implementarán una vez que el director del departamento determine que los sistemas informáticos han sido programados para ello.

“Negarles la cobertura médica básica no es ahorrar dinero, es endeudarse. Pagamos más cuando la gente termina en urgencias. La SB 1422 es la medida fiscalmente responsable y correcta”, precisó Durazo sobre la propuesta.

Desde 2026: los cambios en la cobertura de Medi-Cal para inmigrantes indocumentados

De acuerdo a la California Medical Association, el bloqueo de inscripciones se aplica a los adultos mayores de 19 años que:

Son indocumentados o no tienen un estatus migratorio satisfactorio para recibir Medi-Cal de alcance completo financiado por el gobierno federal.

de alcance completo financiado por el gobierno federal. Reciben Medi-Cal completo financiado por el estado a través de los programas de expansión para adultos que se crearon para cubrir a aquellos sin estatus legal.

El término Estatus Inmigratorio Satisfactorio (SIS, por sus siglas en inglés) alude a los siguientes grupos:

Es ciudadano o nacional de Estados Unidos .

. No es ciudadano y su estatus migratorio le permite acceder a Medi-Cal con cobertura completa, financiado por el gobierno federal; como residentes permanentes legales (titulares de la green card) o refugiados y asilados.

Aunque la medida no admite nuevas inscripciones para estos beneficiarios, las personas ya inscritas en Medi-Cal completo seguirán como elegibles siempre que completen su renovación anual a tiempo.

Además, el cambio no afecta a los niños de 0 a 18 años ni a las embarazadas, quienes podrán seguir inscritos en el programa, independientemente de su estatus migratorio.