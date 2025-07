El sueño americano de una venezolana en California: dibujaba a escondidas, superó problemas con su visa y llegó a Disney

El sueño americano es un eslogan que sí tiene sentido en algunas historias. Este es el caso de Nadine Promes García, una venezolana que, a través de su creatividad en el arte, logró ser la nueva dibujante de la serie Phineas y Ferb en Disney+.

De dibujar a escondidas a estudiar en Francia arquitectura: el primer boceto de Nadine Promes antes de llegar a EE.UU.

Nadine Promes García nació en Maracaibo, un estado caluroso y caracterizado por ser pionero de varias costumbres venezolanas como escuchar gaita zuliana.

Zulia es uno de los estados más calurosos de Venezuela X/@giocrosbo

Este folklore captó la atención de García, quien comenzó a dibujar historias de pequeña hasta altas horas de la noche a escondidas de sus papás.

"Dibujaba bastante, tanto así que en días de escuela pasaba toda la noche dibujando y cuando subía la cabeza del papel, de repente veía que ya había luz, se me pasaba toda la noche y se hacía de mañana. Así me encontraban mis padres", expresó la artista en diálogo con La Patilla.

García estudió arquitectura en Francia antes de dedicarse a la animación Captura de pantalla/www.nadinepromes.com

Su pasión por el arte captó la atención de su familia, quiénes creían que el sueño de Nadine estaba en la arquitectura. Fue así como la joven decidió emigrar a Francia para estudiar la carrera en la Escuela Nacional Superior de Arquitectura Paris-Malaquais, cerca de Notre Dame.

El primer contacto con la animación y su llegada a EE.UU.

La joven se mantuvo en la carrera hasta el último año, cuando debía presentar su trabajo final de grado. Sin embargo, al ver los proyectos de sus compañeros, se dio cuenta de que su verdadera vocación era la animación.

“Recuerdo que abrí la puerta y vi la diferencia entre mi proyecto y el de los estudiantes franceses. Eso me dio un shock cultural, un shock que me dio miedo, que me empujó a llamar a mi mamá y decirle ‘no puedo entrar, no quiero seguir aquí, quiero estudiar animación’”, recordó la joven en La Patilla.

Nadine decidió estudiar animación en Estados Unidos poco después de casi culminar su carrera en Arquitectura Instagram/@nadinepromesgarcia

A raíz de esto, se reencontró con su familia en Venezuela para pasar las Navidades y tomó la decisión de emigrar a Estados Unidos para estudiar animación en Savannah College of Art and Design.

Al graduarse, obtuvo la autorización de Entrenamiento Práctico Opcional (OPT, por sus siglas en inglés), un permiso temporal para estudiantes con F-1 que les permite adquirir experiencia laboral en áreas relacionadas con su campo de estudio. Gracias a ello, pudo conseguir su primer trabajo como asistente de un vicepresidente de producción en Sony Pictures Animation.

Sony Pictures Animation está detrás de algunas historias como "Hotel Transilvania" y "Spider Man: Into the Spider- Verse" Sony Pictures Animation - Sony Pictures Animation

Sin embargo, dado que Sony no estaba dentro del programa de E-Verify, su visa expiró por no cumplir con los requisitos, por lo que debió trabajar en una pequeña compañía donde no se sentía cómoda.

“No tuve la mejor experiencia (en la pequeña compañía) y me empezó a dar depresión, la verdad es que la pasé bien difícil", reconoció la artista.

La llegada del TPS y la oportunidad de Disney

Tras no contar con buenas oportunidades en Los Ángeles, se mudó a Florida para realizar cursos de dibujo y ganar dinero extra para irse a España o Canadá.

Pero un mes antes de dejar su vida en Estados Unidos, Joe Biden anunció el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas), lo que le permitió conseguir trabajo en la serie Los Reyes de la Colina.

Nadine logró conseguir su primer trabajo en una serie tras aprobarse su Estatus de Protección Temporal

“Fue súper loco. Tanto desafío de no poder trabajar por no tener la visa, no tener el permiso de trabajo y nada, pero cuando por fin tuve el permiso de trabajo, un mes después, conseguí un tremendo trabajo como artista”, detalló la venezolana.

Nadine trabajó en la serie desde abril hasta julio de 2023, cuando inició la huelga de guionistas y actores. Tres meses después, un colega consiguió que pudiera entrar a Disney+ como dibujante para la nueva temporada de Phineas y Ferb.

Algunos dibujos de García en la nueva temporada de Phineas y Ferb. En la izquierda está el doctor Heinz Doofenshmirtz y en la derecha, su hija Vanessa Instagram/@nadinepromesgarcia

"Estoy sumamente agradecida de trabajar en una serie que me llega al corazón y con gente que también lo está“, expresó la artista en su cuenta de Instagram sobre el comienzo de su sueño americano.