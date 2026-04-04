Halló un collar en un parque de Dallas y resultó ser una urna con cenizas humanas: ahora busca a su dueño

En Dallas, Texas, Kierion Johnson halló una pieza inusual en un parque, cerca de un área de juegos para niños. Se trata de un collar que sirve como una pequeña urna de cenizas. La mujer busca a su dueño para regresárselo.

Así fue el descubrimiento en un parque de Dallas

El descubrimiento ocurrió mientras la mujer pasaba el día en el parque junto a su familia. Según explicó a NBC 5 Dallas-Fort Worth, fue su primo menor quien vio el objeto cerca del carrusel y del gimnasio infantil.

El niño corrió hacia ella para avisarle que alguien había perdido el accesorio. Fue entonces que Johnson lo examinó con más detalle y comprendió que se trataba de “un recuerdo”. El objeto es un collar con urna funeraria, diseñado para contener cenizas.

La mujer sostuvo que, aunque no sabe con certeza qué contiene el collar, considera que podría corresponder a una mascota o a un ser querido. Al ponerse en el lado de quien extravió el objeto, señaló que “se volvería loca si perdiera a un ser querido”, por lo que ahora tiene una misión.

Tras el hallazgo, Johnson intentó localizar al propietario dentro del parque, pero no obtuvo resultados. Así fue que decidió llevar esta campaña a redes sociales para ampliar su búsqueda.

El objeto apareció junto a un área de juegos infantiles y podría tener alto valor sentimental Captura de nbcdfw

Características del collar funerario encontrado en Klyde Warren Park

El collar encontrado en Klyde Warren Park se comercializa en plataformas como Amazon por alrededor de US$14,99. En la publicación, se describe como una “pieza de joyería conmemorativa” diseñada para contener cenizas y “mantener el recuerdo de un ser querido cerca”.

El producto está fabricado en acero inoxidable y cuenta con un colgante con compartimento interno, que permite guardar pequeñas cantidades de cenizas, así como otros elementos simbólicos como flores secas o cabello.

La cadena tiene una longitud aproximada de 50 centímetros, con una extensión adicional para ajustarse. Además, se presenta como un objeto resistente y duradero, pensado para el uso cotidiano.

Johnson trabaja en conjunto con el personal de Klyde Warren Park para dar con el propietario.

Las personas que crean ser dueñas del objeto pueden comunicarse a través de los siguientes canales:

Teléfono del parque: (214) 716-4500

Correo electrónico: info@klydewarrenpark.org

Contacto directo: kierionjohnson@gmail.com

El hallazgo de una presunta urna con cenizas en una tienda de Goodwill en Texas que generó conmoción

Este no es el único caso de este tipo que ha generado conmoción. El año pasado, en otra ciudad de Texas, una mujer encontró una presunta urna con cenizas en una tienda de Goodwill.

El hallazgo ocurrió en San Antonio, cuando Tina Soto visitó un local ubicado en 2514 SW Military Drive el 8 de noviembre de 2025.

El parque y la mujer trabajan juntos para identificar al propietario del objeto Captura de nbcdfw

La mujer recorría la sección infantil en busca de un regalo cuando vio un recipiente rosado con un osito y una etiqueta de precio de US$5,99. Al tomarlo, sospechó que se trataba de una urna funeraria. En una publicación en Facebook, afirmó que el objeto contenía cenizas y que la situación la impactó al punto de salir del lugar entre lágrimas.

Tras la viralización del caso, la organización indicó que el artículo había sido revisado por empleados antes de ser puesto a la venta y que, al momento de su comercialización, la urna estaba vacía. Soto, por su parte, difundió las imágenes con la intención de encontrar a los posibles dueños y devolver el objeto en caso de que tuviera un valor sentimental.