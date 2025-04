Es mexicana, salió a vender helados en California y fue agredida por hablar español: tiene 8 meses de embarazo

Una mexicana embarazada de ocho meses fue víctima de un ataque racista mientras intentaba vender helados en las calles de la ciudad Simi Valley, California. El video se hizo viral en redes sociales y el abogado de la vendedora exigió que juzguen a la agresora por un crimen racial.

Una embarazada mexicana fue agredida en California por no hablar inglés

“Déjeme pasar, yo no la estoy molestando en su casa, estoy pasando por la calle”, se escucha decir a la mujer —identificada bajo el seudónimo Mary, por razones de seguridad— en el video que ella misma grabó el pasado lunes 14 de abril, cuando fue agredida por una vecina de Simi Valley, identificada como Yuly Christine Sánchez, de 56 años.

Mary está embarazada de 8 meses y es oriunda de Oaxaca, México Captura: Univision

La vecina se acercó a interceptarla junto a su perro, empujó el carrito de dulces y tiró a Mary al suelo. En las imágenes se ve como le exigió: “¡Habla inglés!”. Cuando la latina, oriunda de Oaxaca, México, le respondió que no podía, Sánchez le remarcó: “¡Estados Unidos… inglés! ¡Nada más!”.

“No entiende, no me importa”, continuó gritándole la agresora a Mary, quien respondió: “Yo no la estoy molestando, señora”. “Te dije que no vinieras por esta calle otra vez y lo dije en serio. Haces que bajen los valores de mi propiedad. Vete, vete, vete”, sostuvo mientras empujaba el carrito.

Al caer al suelo, Mary sufrió golpes y moretones en diferentes partes de su cuerpo. Sin embargo, los médicos confirmaron que su bebé estaba fuera de peligro. “Yo no he trabajado, no me siento bien, no sé ni cómo voy a hacer para que mi bebé nazca. Nunca le respondí una palabra grosera, nada”, remarcó tras el incidente en declaraciones a Telemundo.

Respecto a la agresora, la mexicana —que llegó hace cuatro meses a Estados Unidos— sostuvo en una entrevista con Univision: “Me encantaría tocarle el corazón y decirle que no está bien lo que está haciendo, que tenga un poco de humanidad hacia las personas”.

La agresora Yuly Sánchez acusó a Mary de hacer que “bajen” los valores de su propiedad Captura: Telemundo

“No como a gusto porque sé que mis hijos están allá solos (en México), no sé si ya comieron o no, si tienen para comer o no”, sostuvo Mary, quien remarcó que continuará con su trabajo para poder ayudar a su familia.

¿Qué pasó con la agresora?

Identificada como Yuly Christine Sánchez, la vecina explicó a la policía local que se había molestado porque la mujer embarazada no tenía permiso para vender en su calle, según explicaron las autoridades. La mujer no quiso brindar declaraciones a la prensa.

“Estamos demandando que el fiscal presente cargos de crimen de odio contra la mujer que atacó a Mary”, sostuvo el abogado de la mexicana Christian Contreras, quien remarcó: “Esta mujer atacó a Mary porque ella solo habla español, porque ella es latina”. Yuly Sánchez deberá responder ante la corte el próximo 14 de mayo.

El abogado de Mary pide que juzguen a la agresora por un crimen de odio Captura: Univision

La mujer se ganó el repudio de diferentes vecinos. “A pesar de que su apellido es Sánchez, la mujer tiene que ser racista porque le dijo que tiene que hablar inglés”, sostuvo José Fernández en declaraciones a Telemundo. Por su parte, Dan Owens consideró: “Creo que es injusto porque la gente tiene derecho de estar en calles públicas, es penoso”.