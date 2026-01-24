En Florida: cuándo se deposita el beneficio del programa SNAP de febrero 2026

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) es un subsidio alimentario vital para más de 42 millones de ciudadanos de bajos ingresos en Estados Unidos. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) es la institución encargada de administrar los fondos, y ya publicó el calendario de pagos en Florida, para febrero de 2026.

Calendario de pagos de SNAP en Florida para enero de 2026

El calendario de USDA establece que los beneficiarios del programa SNAP recibirán sus depósitos de forma escalonada para el segundo mes del año. Los pagos estarán disponibles a partir del primer día del mes y hasta el 28 de febrero, de acuerdo con los últimos dígitos de caso.

La entrega de recursos se hará paulatinamente durante todo el mes de febrero (X/@USDA)

Las fechas para la entrega de cupones son las siguientes:

Número de caso 00-03: depósito disponible el día 1° de febrero

Número de caso 04-06: disponible el día 2 de febrero

Número de caso 07-10: disponible el día 3 de febrero

Número de caso 11-13: disponible el día 4 de febrero

Número de caso 14-17: disponible el día 5 de febrero

Número de caso 18-20: disponible el día 6 de febrero

Número de caso 21-24: disponible el día 7 de febrero

Número de caso 25-27: disponible el día 8 de febrero

Número de caso 28-31: disponible el día 9 de febrero

Número de caso 32-34: disponible el día 10 de febrero

Número de caso 35-38: disponible el día 11 de febrero

Número de caso 39-41: disponible el día 12 de febrero

Número de caso 42-45: disponible el día 13 de febrero

Número de caso 46-48: disponible el día 14 de febrero

Número de caso 49-53: disponible el día 15 de febrero

Número de caso 54-57: disponible el día 16 de febrero

Número de caso 58-60: disponible el día 17 de febrero

Número de caso 61-64: disponible el día 18 de febrero

Número de caso 65-67: disponible el día 19 de febrero

Número de caso 68-71: disponible el día 20 de febrero

Número de caso 72-74: disponible el día 21 de febrero

Número de caso 75-78: disponible el día 22 de febrero

Número de caso 79-81: disponible el día 23 de febrero

Número de caso 82-85: disponible el día 24 de febrero

Número de caso 86-88: disponible el día 25 de febrero

Número de caso 89-92: disponible el día 26 de febrero

Número de caso 93-95: disponible el día 27 de febrero

Número de caso 96-99: disponible el día 28 de febrero

Para aquellos beneficiarios que reciben los pagos del SNAP en efectivo y SUNCAP, el USDA compartió también este calendario en el que obtendrán sus cupones los primeros tres días de febrero:

Número de caso 00-33: disponible el día 1° de febrero

Número de caso 34-66: disponible el día 2 de febrero

Número de caso 67-99: disponible el día 3 de febrero

Los depósitos se realizan en las tarjetas EBT, en las fechas programadas.

Qué alimentos se pueden comprar con los cupones

El programa SNAP ayuda a las personas a comprar comida para mantener una buena salud. Desde el sitio oficial de USDA señalan que los alimentos que se pueden adquirir son los siguientes:

Frutas y verduras

Carne, aves y pescado

Productos lácteos

Panes y cereales

Otros alimentos como snacks y bebidas no alcohólicas

Semillas y plantas que producen alimentos para el consumo doméstico

Es importante conocer las restricciones para la compra de algunos productos con los cupones de SNAP (X/@USDA)

Desde la entidad, también señalaron que los hogares no pueden usar los beneficios de SNAP para la compra de los siguientes productos:

Cerveza, vino y licor.

Cigarrillos y tabaco.

Alimentos y bebidas que contienen sustancias controladas como cannabis/marihuana y CBD.

Vitaminas, medicamentos y suplementos. Si un producto tiene una etiqueta de información nutricional, se considera un suplemento y no se puede comprar con SNAP.

Animales vivos (excepto mariscos, pescado extraído del agua y animales sacrificados antes de recogerlos de la tienda).

Alimentos que están calientes en el punto de venta.

Cualquier artículo no alimentario como: alimentos para mascotas; artículos de limpieza, productos de papel y otros artículos para el hogar; y artículos de higiene y cosméticos.

Cómo solicitar la ayuda de cupones SNAP en Florida

Para obtener los cupones de alimentos, los interesados deberán buscar la oficina estatal de SNAP más cercana, la cual se puede consultar de forma directa en el directorio de USDA.

Para proteger sobre todo a los niños, fueron aprobados qué alimentos se pueden comprar con el beneficio (X/@USDA)

Algunos estados permiten presentar la solicitud en línea, o bien de forma presencial, por correo postal o fax. Es importante destacar que es posible que se lleven a cabo entrevistas a algunos solicitantes antes de aprobar la solicitud para los beneficios de SNAP.