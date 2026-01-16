Éxodo en California: Newsom quiere frenar el impuesto “a los ricos” por el que Larry Page amenaza con irse

En California, la propuesta de un impuesto del 5% a millonarios se instaló como un tema central de la agenda pública. Más allá de que una porción pequeña de la población estaría alcanzada, hay empresarios que analizan la idea de abandonar el estado ante esta posibilidad. En ese contexto, el gobernador Gavin Newsom continúa las negociaciones para frenar la idea.

Newsom discute por el impuesto a los millonarios: por qué quiere evitarlo

La propuesta aún está lejos de convertirse en realidad, ya que debe reunir casi 900.000 firmas para eventualmente llegar a la instancia electoral y ser votada por los californianos. Sin embargo, ya comenzaron a anticiparse algunos de los efectos.

Larry Page inició su salida de California tras la propuesta de un impuesto a la riqueza del 5% Archivo

De acuerdo con The New York Times, los cofundadores de Google Larry Page y Sergey Brin ya retiraron algunos de sus negocios del Estado Dorado ante la posibilidad. En paralelo, Peter Thiel, uno de los fundadores de PayPal, tomó una decisión más activa: aportó tres millones de dólares a un comité que se opone a la implementación del impuesto, según AP.

Frente a este escenario, Newsom intenta negociar para evitar que la propuesta impositiva llegue a las urnas. La idea es impulsada por el Service Employees International Union–United Healthcare Workers West (abreviado en inglés como SEIU-UHW).

Según el sindicato, el mpuesto, que sería de pago único, destinaría gran parte de lo recaudado a fondos de salud. La organización considera que el aporte es necesario para suplir los recortes que impulsó Donald Trump en el financiamiento del sector.

Trabajadores de la salud de California aseguran que el impuesto es necesario para suplir los recortes de Donald Trump en el sector Mark J. Terrill� - AP�

Mientras la propuesta se discute públicamente, Newsom lleva meses en negociaciones con Dave Regan, el líder del sindicato, según informó Politico. Más allá de coincidir en la visión general sobre una escala de impuestos progresiva, el mandatario no está de acuerdo con las condiciones de esta propuesta y cree que puede perjudicar al estado.

A pesar de que se encuentran en conversaciones hace tiempo, a esta altura parece difícil que puedan concretar un acuerdo, ya que las posiciones de ambos todavía están alejadas.

Otro impuesto a la riqueza ya había sido rechazado por Newsom

En línea con su posición actual, el mandatario ya había manifestado públicamente en el pasado que no estaba de acuerdo con este tipo de iniciativas. Así lo hizo a comienzos de 2024, cuando se discutía la AB 259, que imponía un impuesto a la riqueza del 1,5%.

Gavin Newsom había rechazado la idea de un impuesto a la riqueza en 2024 Captura

En aquel entonces, dio a conocer su opinión mediante una publicación en redes sociales del vocero Brandon Richards. “Como Newsom ha dicho repetidamente durante muchos años, un impuesto a la riqueza no es parte de la conversación: las propuestas de impuestos a la riqueza no avanzan en California“, escribió.

Qué dice la propuesta del impuesto del 5% a los millonarios en California

De acuerdo con el documento, la iniciativa electoral que se presentó el 26 de diciembre tiene las siguientes condiciones:

Es un pago único del 5% y aplica a millonarios con patrimonios superiores a los US$1000 millones . La tasa se aplica sobre bienes o activos y no sobre ingresos.

y aplica a millonarios con . La tasa se aplica sobre bienes o activos y no sobre ingresos. El 90% de lo que se recaude iría a fondos de salud y el 10% restante a asistencia alimentaria y programas educativos.

y el 10% restante a asistencia alimentaria y programas educativos. Lo recaudado sería un extra y no podría reemplazar el financiamiento de esas áreas.

De cualquier manera, la iniciativa aún se encuentra en la etapa inicial. En caso de obtener casi 900.000 firmas, recién allí podría avanzar.