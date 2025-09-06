Adiós a Walmart en California: una sucursal cierra sus puertas tras una “cuidadosa revisión”

La comunidad de Pleasanton se despide de uno de sus supermercados más conocidos: el Walmart Neighborhood Market de 3112 Santa Rita Road cerrará sus puertas el próximo 2 de octubre de 2025. El anuncio incluye también el cierre de la farmacia de la tienda y forma parte de una “cuidadosa revisión” que llevó a la compañía a reestructurar sus operaciones en California.

Walmart cierra su tienda Neighborhood Market en Pleasanton, California

A pesar de este cierre, la empresa señaló que hay otras sucursales a pocos kilómetros, según detalló The Sun. “Es importante señalar que tenemos tres tiendas Walmart a menos de ocho millas (13 kilómetros) de esta ubicación; el local más cercano está a solo una milla (1,6 km) de distancia”.

La portavoz de Walmart indicó que la tienda seguirá operando en otras ubicaciones y en su página web (Unsplash)

Anne Hatfield, la portavoz de la compañía, indicó: “Estamos agradecidos con los clientes que nos han dado el privilegio de atenderlos en nuestro Neighborhood Market de Pleasanton. Esperamos continuar sirviéndoles en nuestra otra tienda de Pleasanton o en otras ubicaciones próximas, en walmart.com y mediante entregas a su hogar o negocio”.

La decisión responde a cambios en los hábitos de compra de los usuarios y a una estrategia de optimización de sus sucursales. “La forma en que los clientes quieren ser atendidos cambia constantemente, y estamos evolucionando para satisfacer sus necesidades y atenderlos cómo, cuándo y dónde quieran”, indicó Hatfield. A su vez, explicó las razones de la clausura: “Consideramos muchos factores, incluyendo la combinación actual de tiendas, las necesidades de los clientes, el desempeño financiero y la proximidad de otros locales cercanos”.

La farmacia de la tienda también finalizará sus operaciones el 2 de octubre Walmart

La vocera indicó que alrededor de 90 empleados trabajan en el mercado de Santa Rita. La compañía señaló que espera que puedan continuar en Walmart y que tendrán la opción de transferirse a otra sucursal. “En este momento nuestro enfoque está en apoyarlos… y trabajaremos con cada asociado para identificar nuevas oportunidades de empleo para ellos”, dijo Hatfield.

La farmacia de la tienda también finalizará sus operaciones el 2 de octubre. Hatfield indicó que el personal asistirá a los clientes para trasladar sus recetas a otro local de Walmart cercano. “Seguimos muy comprometidos con California. A nivel estatal, estamos en proceso o hemos completado 57 remodelaciones este año”, añadió.

Tiendas Walmart cercanas en Pleasanton, San Ramon y Livermore

Aunque el minorista cierra una de sus sucursales en la localidad, la portavoz destacó la proximidad de la tienda Walmart en 4501 Rosewood Drive, ubicada dentro del centro comercial Metro 580, que en el último año sufrió también el cierre de dos cadenas minoristas: Kohl’s y Party City, según informó Pleasanton Weekly.

En la tienda trabajan alrededor de 90 empleados y la compañía señaló que esperan que puedan continuar en Walmart Facebook: Walmart

Los otros locales más cercanos son el recientemente renovado Neighborhood Market en Alcosta Boulevard, San Ramon, y en Las Positas Road, Livermore. “En los últimos cinco años, Walmart invirtió más de 800 millones de dólares para mejorar las tiendas en toda California”, indicó Hatfield.

Listado de tiendas Walmart cerradas en 2025 en EE.UU. y California

La mayoría de los cierres se produjeron en California, donde los clientes aún cuentan con otras opciones para adquirir alimentos y productos minoristas. Las sucursales que cerraron hasta el momento en distintos estados fueron las siguientes:

Dunwoody, Georgia (carretera Ashford Dunwoody).

Marietta, Georgia (mercado de barrio Walmart en Roswell Road).

Towson, Maryland (1238 Putty Hill Ave.).

Columbus, Ohio (3579 S. High St.).

Milwaukee, Wisconsin (7025 W. Main St.).

Aurora, Colorado (10400 E Colfax Ave.).

San Diego, California (2121 Avenida Imperial).

El Cajón, California (605 Fletcher Parkway).

West Covina, California (2753 E. Eastland Center Dr.).

Fremont, California (40580 Albrae Street).

Granite Bay, California (4080 Douglas Boulevard).