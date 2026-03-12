Tres consejos de la AAA para ahorrar combustible ante el aumento de precio de la gasolina en EE.UU.

Mientras continúa la guerra con Irán y aumentan los precios del petróleo a nivel mundial, los costos por cargar gasolina suben en Estados Unidos. En ese contexto, la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés) dispone de consejos de conducción para ahorrar en consumo y poder espaciar las recargas.

Los tres consejos principales de la AAA para disminuir el consumo de gasolina en EE.UU.

Las recomendaciones forman parte de una serie que la entidad publicó en su sitio web oficial. El listado incluye tanto cambios en la conducción y el mantenimiento del vehículo como en costumbres de los usuarios.

Los precios de la gasolina en EE.UU. y el mundo aumentaron por la suba del petróleo en medio de la guerra con Irán prostooleh / Freepik

Estos son los tres consejos más importantes de la AAA para ahorrar combustible:

Reducir la velocidad . Según la entidad, conducir a velocidades altas aumenta la resistencia aerodinámica. El cálculo es que la mayoría de los autos alcanzan su máximo nivel de eficiencia a 50 millas por hora (80 kilómetros por hora).

. Según la entidad, conducir a velocidades altas aumenta la resistencia aerodinámica. El cálculo es que la mayoría de los autos alcanzan su máximo nivel de eficiencia a (80 kilómetros por hora). Evitar el ralentí , es decir, dejar el motor encendido cuando el vehículo está detenido. La recomendación para los conductores es apagar el motor si van a permanecer detenidos durante más de un minuto . Dejarlo encendido consume combustible innecesariamente.

, es decir, dejar el motor encendido cuando el vehículo está detenido. La recomendación para los conductores es . Dejarlo encendido consume combustible innecesariamente. Acelerar con suavidad. Los movimientos bruscos al pisar el acelerador obligan al vehículo a consumir más potencia y combustible, por lo que lo óptimo es hacerlo de manera gradual.

Más recomendaciones de la AAA para ahorrar combustible

Además de los ítems mencionados, el listado también incluye otros consejos que pueden ser útiles para los conductores:

Utilizar el cruise control . Esto ayuda a mantener una velocidad constante, lo que mejora la eficiencia del combustible en carreteras llanas.

. Esto ayuda a mantener una velocidad constante, lo que mejora la eficiencia del combustible en carreteras llanas. Cambiar los filtros regularmente , ya que su obstrucción hace que el motor trabaje más.

, ya que su obstrucción hace que el motor trabaje más. Evitar que el nivel del tanque baje demasiado. Aunque implica ir a cargar gasolina más seguido, esta costumbre protege el sistema de combustible de sedimentos y evita que la bomba se sobrecaliente.

Cómo ahorrar combustible al conducir, ante el aumento de los precios de la gasolina en EE.UU. PATRICK T. FALLON� - AFP�

Usar el aire acondicionado solo cuando sea necesario . A altas velocidades puede ser más eficiente usar el aire acondicionado que abrir las ventanas; en otros escenarios, lo ideal es bajarlas.

. A altas velocidades puede ser más eficiente usar el aire acondicionado que abrir las ventanas; en otros escenarios, lo ideal es bajarlas. Realizar revisiones frecuentes . Mantener el auto con cuestiones como el cambio de aceite y la verificación de la presión de neumáticos evita consumos excesivos de combustible por problemas de funcionamiento.

. Mantener el auto con cuestiones como el cambio de aceite y la verificación de la presión de neumáticos evita consumos excesivos de combustible por problemas de funcionamiento. Llenar el tanque por la mañana temprano o por la noche. Con las temperaturas más bajas, el combustible está más denso y contraído, lo que permite obtener una mayor masa por el mismo volumen medido por la bomba.

Además, el manual de consejos de la AAA también menciona otras cuestiones dirigidas directamente a los hábitos de consumo, como cargar los lunes y martes o adherirse a programas de beneficios.

Sin embargo, esas recomendaciones podrían verse modificadas por el contexto global.

EE.UU. e Israel bombardearon un depósito de petróleo en Teherán

A cuánto está la gasolina en EE.UU., según el monitoreo de AAA

Junto con los consejos, la entidad también rastrea y tiene un mapa en el que detalla los precios promedio de la gasolina a nivel nacional y en cada estado del país norteamericano.

De acuerdo con el reporte del miércoles 11 de marzo, el valor promedio del combustible en EE.UU. fue de 3,57 dólares por galón.

Los estados del oeste se vieron especialmente afectados por la suba de la gasolina con costos superiores, que en el caso de California alcanzaron los US$5,33.