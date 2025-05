Gavin Newsom se compara con Greg Abbott tras un ataque de Trump: “California avanza, Texas no”

Gavin Newsom criticó a Texas al tiempo que respondía a las críticas recientes del presidente Donald Trump por el lento avance del tren de alta velocidad de California. En ese sentido, el gobernador aseguró que mientras en su estado ya se construyeron 119 kilómetros del trazado de ese proyecto, en el territorio de Greg Abbott todavía no comenzaron las obras.

Las críticas de Trump a Gavin Newsom por el tren de alta velocidad en California

Este martes, frente a varios periodistas en la Casa Blanca, Trump anunció que el gobierno de Estados Unidos no financiará la línea de tren de alta velocidad prevista entre Los Ángeles y San Francisco. “El gobierno no va a pagar por eso, está fuera de control”, enfatizó.

Trump afirmó que el tren californiano representa “el mayor sobrecosto que haya visto” y anticipó que el gobierno federal no aportará más fondos Manuel Balce Ceneta - AP

Según Trump, la obra presenta gastos de entre 88.000 y 128 mil millones de dólares. “He visto un montón de gente estúpida construyendo un montón de cosas estúpidas, pero ese tren tiene el sobrecosto más grande que he visto en mi vida”, argumentó el republicano.

Además, utilizó ese proyecto para cruzar a Gavin Newsom y cuestionar su posible candidatura para presidente: “Me encantaría que se postulara a la presidencia. Me encantaría verlo, pero no creo que se presente porque ese solo proyecto —bueno, eso, los incendios y muchas otras cosas— prácticamente lo deja fuera de la contienda“.

Newsom defendió el tren de alta velocidad de California y se comparó con Texas

Por su parte, a partir de un comunicado de prensa, Newsom respondió a las críticas de Trump con una comparación directa entre California y Texas, uno de los estados más alineados con el presidente republicano. “California avanza, Texas no”, arremetió el gobernador.

En tanto, el mandatario estatal aseguró que “el sistema de trenes de California está en construcción y el de Texas ni siquiera comenzó”. En específico, remarcó que el Estado Dorado construyó 119 kilómetros del proyecto, mientras que el Estado de la Estrella Solitaria no inició obras.

De acuerdo a datos oficiales, 171 kilómetros del tren de California están en desarrollo activo y ya finalizaron 52 estructuras importantes. En cuanto al avance en Texas, el trazado entre Dallas y Houston sigue sin fecha de inicio. El consorcio cambió de dueños en enero y aún no adquirió ni la mitad de los terrenos necesarios.

La línea californiana ya tiene 119 kilómetros en construcción, con 52 estructuras terminadas y casi todo el trazado aprobado ambientalmente X (@MorningBrew)

¿El tren de California viene mejor que el de Texas? Las diferencias clave entre ambos proyectos

En su comunicado, Newsom detalló una serie de datos para respaldar su afirmación de que el proyecto de California está más avanzado que el de Texas. Según su oficina:

Rutas : California planea unir San Francisco con Los Ángeles (794 km), mientras que Texas conectará Dallas con Houston (386 km).

: California planea unir San Francisco con Los Ángeles (794 km), mientras que Texas conectará Dallas con Houston (386 km). Construcción : California ya trabaja en el trazado, mientras que Texas no inició obras.

: California ya trabaja en el trazado, mientras que Texas no inició obras. Estudios ambientales: California obtuvo aprobación para 93% del recorrido, mientras que Texas tiene un aval parcial.

California obtuvo aprobación para 93% del recorrido, mientras que Texas tiene un aval parcial. Estaciones: Merced, Fresno, Kings/Tulare y Bakersfield ya están en diseño avanzado, mientras que Texas no tiene estaciones en desarrollo.

Merced, Fresno, Kings/Tulare y Bakersfield ya están en diseño avanzado, mientras que Texas no tiene estaciones en desarrollo. Financiamiento: California cuenta con fondos estatales y federales, mientras que Texas depende del sector privado y perdió apoyo federal.

California cuenta con fondos estatales y federales, mientras que Texas depende del sector privado y perdió apoyo federal. Apertura: el tramo inicial de California abriría entre 2030 y 2033, mientras que Texas no definió fechas.

Impacto económico y ambiental del tren de alta velocidad en California

Por último, Newsom subrayó que el proyecto ya generó más de 15.000 empleos y produjo un impacto económico de US$22.000 millones. Asimismo, estimó que una vez operativo, podría generar US$221.800 millones.

El trazado en California generó más de 15.000 empleos y un impacto económico estimado en US$22.000 millones, según datos oficiales del proyecto X (@CaHSRA)

Además, según datos oficiales, el tren reduciría entre 0,6 y 3 millones de toneladas de gases de efecto invernadero al año. Esto equivale a retirar hasta 700 mil autos de la vía pública.

Un portavoz de Newsom agregó como respuesta a Trump: “Abandonar ahora que estamos por comenzar a instalar las vías sería una irresponsabilidad: se desperdiciarían miles de millones ya invertidos y se permitiría que quienes destruyen empleos cedan una ventaja estratégica de infraestructura generacional a China”.