Guía de transporte en Santa Clara: cómo llegar al estadio y zonas restringidas por el Servicio Secreto

Por el Super Bowl 2026, Santa Clara se ve revolucionada. Ya desde los días previos al 8 de febrero, el tráfico de la ciudad está en un estado particular. En ese contexto, es importante que todos los que se quieran acercar al Levi’s Stadium para la final de la NFL conozcan las opciones de transporte público y cuáles son las zonas restringidas por el operativo de seguridad del Servicio Secreto y otras fuerzas federales.

Super Bowl 2026: el transporte público para llegar al Levi’s Stadium de Santa Clara

En el sitio web oficial de la National Football League, se presenta una guía de transporte para conocer cómo llegar al estadio el día del partido y cómo salir luego de que termine el encuentro entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots.

El Levi's Stadium de Santa Clara es la sede del Super Bowl LX Wikimedia

La opción más conveniente para quienes opten por el transporte público de Santa Clara será en tren, ya que dos estaciones del servicio ligero depositarán a los fanáticos en las cercanías del estadio.

Según el mapa que compartió la Valley Transportation Autorithy (VTA, por sus siglas en inglés), quienes vengan de la estación de Mountain View a bordo de la línea naranja deberán bajarse en Great America.

Por su parte, quienes tomen la misma línea desde Alum Rock o conecten con la línea verde y azul, utilizarán el servicio hasta la estación Lick Mill.

Sumado a esto, la VTA también indica que habrá estacionamiento tanto en Mountain View como en Alum Rock y otras estaciones intermedias, lo que permitirá a los fanáticos acercarse con sus autos hasta esos puntos y luego tomar el servicio de transporte público.

El mapa del servicio de trenes que compartió la VTA para llegar al Levi's Stadium de Santa Clara y ver el Super Bowl 2026 VTA

Por otro lado, las estaciones de Reamwood, Old Ironsides, Lick Mill, Champion, Tasman y Baypointe tienen conexiones con líneas de autobuses.

La VTA también detalló que habrá una frecuencia mejorada del servicio por el Super Bowl. Estos son los detalles:

Línea naranja entre Mountain View y Great America : trenes cada 30 minutos entre las 7 y 10 hs y cada 10 minutos entre las 10 y las 15.30 hs.

: trenes cada 30 minutos entre las 7 y 10 hs y entre las 10 y las 15.30 hs. Línea naranja desde Alum Rock, línea verde desde Winchester/Diridon y línea azul desde Santa Teresa/St. James: trenes cada 30 minutos entre las 7 y 10 hs y cada 20 minutos entre las 10 y las 15.30 hs.

Además, para los pasajeros de la línea azul, la VTA recomienda hacer la combinación con la línea verde en la estación Convention Center.

Corte de calles en Santa Clara por el Super Bowl LX

Durante el día del evento, se realizarán desvíos de tránsito para el tráfico regional y local. Más allá de que algunos cortes ya se aplican desde hace días en el perímetro más amplío, el 8 de febrero tiene dispuestas nuevas restricciones.

Los desvíos del tráfico regional afectan a un perímetro delimitado por Lawrence Expy, Montague Expy y N Fisrt St.

Dentro de esa zona, los cortes locales involucran a Great America Pkwy, Stars and Stripes Dr y Mission College Blvd. También habrá desvíos en Tamsan Dr, Patrick Henry Dr, Agnew Rd, Hope Rd, Lafayette St y Lick Mill Blvd.

Los cierres y desvíos alrededor del Levi's Stadium de Santa Clara el día del Super Bowl LX sfbayareasuperbowl.com

Los consejos de la NFL para la desconcentración del Super Bowl 2026

Luego del evento, la organización brindó además en la guía los pasos a seguir para quienes usen el transporte público al trasladarse del Levi’s Stadium tanto a sus hogares como a sus vehículos: