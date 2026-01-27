Habrá restricciones en California: la advertencia que surge en Santa Clara ante la llegada del Super Bowl LX

El 8 de febrero, California recibe a los New England Patriots y Seattle Seahawks, quienes se enfrentarán en el Levi’s Stadium por el Super Bowl LX. Para proteger a los turistas y residentes, el alcalde de Santa Clara anunció nuevas medidas de seguridad durante el evento.

¿Cuáles son los preparativos en Santa Clara para el Super Bowl?

Las normativas fueron informadas desde el sitio web de la gobernación de San Francisco. En el escrito, el alcalde de Santa Clara, Daniel Lurie, y los líderes de la seguridad pública de la ciudad revelaron cuáles eran los operativos coordinados para el Super Bowl.

Santa Clara prevé mayor presencia de fuerzas locales y coordinación de operativos de emergencia

En principio, habrá mayor presencia de las fuerzas locales alrededor de las áreas del evento. El Departamento de Policía de San Francisco (SFPD, por sus siglas en inglés) tendrá personal completo y ha cancelado días libres para brindar cobertura en la ciudad.

Los agentes de la Oficina del Sheriff, por su parte, patrullarán el centro de la ciudad y los corredores claves para mantener la visibilidad.

El SFPD brindará cobertura durante el Super Bowl LX en toda la ciudad de Santa Clara Instagram/@sfpdofficial

“Nuestros oficiales estarán en plena actividad en los lugares clave de los eventos para mantener un entorno seguro y acogedor”, dijo el jefe del SFPD, Derrick Lew. “Estamos preparados para responder a las emergencias y garantizar la seguridad pública dentro de nuestra jurisdicción”.

El Centro de Operaciones de Emergencia de la ciudad también coordinará de manera activa a los departamentos de la ciudad para la semana del Super Bowl LX. Sus labores principales incluyen:

Monitoreo activo de todos los eventos relacionados y las llamadas al 911 en toda la ciudad para los Servicios Médicos de Emergencia y los activos policiales.

en toda la ciudad para los Servicios Médicos de Emergencia y los activos policiales. Compartir información rápida entre los departamentos para responder ante cualquier incidente.

entre los departamentos para responder ante cualquier incidente. Apoyar los esfuerzos coordinados de respuesta en las calles.

en las calles. Monitoreo del clima y otros factores.

Calles cerradas y limpieza de avenidas

Las autoridades de Santa Clara le advirtieron a la ciudadanía sobre el posible cierre de calles y restricciones de carriles durante el evento deportivo. Sobre todo cerca del Moscone Center, que será el epicentro de los eventos oficiales del Super Bowl.

Moscone Center será el epicentro de los eventos oficiales del Super Bowl Moscone

Debido a esto, se recomienda el uso del transporte público para viajar dentro de la ciudad y toda la región. Muni, BART, Caltrain, VTA Light Rail y los autobuses de enlace brindarán fácil acceso al centro y al Levi’s Stadium.

Además del cierre de algunos carriles, varias agencias y embajadores de seguridad comunitaria trabajan en conjunto para mantener las condiciones de las calles. En ese sentido, los servicios rutinarios de toda la ciudad continuarán, entre ellos las respuestas a solicitudes de servicio del 311, eliminación de grafitis y limpieza de vertidos ilegales.

Advertencia a los residentes y turistas

Los visitantes deben estar atentos a los alrededores y mantener los objetos de valor cerca o fuera de la vista dentro de los vehículos.

En caso de ver un comportamiento o actividad sospechosa, se debe notificar a un oficial de policía o a un miembro del personal del evento. En caso de emergencia, llamar al 911.