Gavin Newsom los apoyó, pero los Rams quedaron fuera del Super Bowl y ya no podrán jugar la final de locales

Luego de las finales de conferencia, quedaron definidos los equipos que participarán del Super Bowl 2026. A pesar del deseo del gobernador Gavin Newsom para que Los Angeles Rams llegaran a la final de la National Football League (NFL), la franquicia angelina cayó derrotada. El partido por el título en el Levi’s Stadium de Santa Clara lo disputarán el 8 de febrero los New England Patriots y los Seattle Seahawks.

Los Seattle Seahawks vencieron a Los Angeles Rams en un partido abierto y jugarán el Super Bowl LX

La final de la conferencia NFC presentó un marcador amplio y un espectáculo atractivo para los fanáticos. En un encuentro cambiante que tuvo su momento más intenso en el tercer cuarto, la franquicia de Seattle se impuso y dejó a los de California sin oportunidades.

Los Seattle Seahawks vencieron a Los Angeles Rams y jugarán el Super Bowl 2026 Godofredo A. Vásquez - AP

De acuerdo con la crónica de CBS Sports, los Seahawks se fueron con la ventaja por 17-13 luego de la primera mitad del encuentro.

Luego del descanso, el tercer cuarto estuvo repleto de emoción. Tras una buena acción de Sam Darnold para estirar la ventaja, el mariscal de campo de los Rams, Matthew Stafford, respondió con tres pases completos, uno de ellos para marcar un touchdown.

Con una serie de ofensivas exitosas, el equipo de California descontó la diferencia y se puso 24-20 por debajo. Sin embargo, los Seahawks no se quedaron atrás y volvieron a aumentar la ventaja, para poner un 31-20 con poco menos de cinco minutos restantes del tercer cuarto.

Sin embargo, otro touchdown de los Rams volvió a ponerle suspenso y dejó el marcador en 31-27. No obstante, el último cuarto terminó sin modificaciones.

Los Rams cayeron derrotados ante los Seahawks en la final de conferencia Lindsey Wasson - AP

A pesar de la presión de la franquicia de Los Ángeles, los de Seattle lograron resistir la ofensiva y quedarse con la victoria. Como ganadores de la conferencia NFC, disputarán el Super Bowl 2026 ante los New England Patriots.

El apoyo de Newsom a Los Angeles Rams

El gobernador de California se había manifestado luego de que la franquicia de Los Ángeles obtuviera el boleto a la final de conferencia. Tras un triunfo dramático ante los Chicago Bears, los Rams mantenían las expectativas de llegar al Super Bowl.

En ese contexto, el demócrata escribió una publicación en su cuenta de X: "Felicitaciones a los Rams por su victoria en tiempo extra. Adelante hacia el campeonato“.

Gavin Newsom había celebrado el triunfo de Los Angeles Rams ante los Chicago Bears JUSTIN SULLIVAN� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Sin embargo, la franquicia de Los Ángeles quedó afuera de la competencia. Por lo tanto, ningún equipo de California disputará la final que se llevará a cabo en el Estado Dorado.

Se repite el Super Bowl 2015: las finales y títulos de los Patriots y los Seahawks

El enfrentamiento del Super Bowl LX repetirá los protagonistas de la edición 2015. En aquel entonces, los Patriots se impusieron por un ajustado marcador de 28-24.

Para ambos equipos se trata de un escenario conocido, aunque los de Nueva Inglaterra tienen más experiencia y títulos de la NFL. Según datos de Statmuse, estos son los campeonatos y finales jugadas de ambos: