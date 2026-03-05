Buenas noticias en California: Gavin Newsom anuncia un plan de alivio hipotecario de hasta US$100.000 en Los Ángeles

Gavin Newsom, gobernador de California, anunció la extensión del plan de alivio hipotecario para los sobrevivientes del incendio de Los Ángeles, ocurrido en 2025. Los solicitantes podrán aplicar a subvenciones de hasta 100 mil dólares, sin requisitos de reembolso. Para ello, deben cumplir con el requisito de elegibilidad sobre los ingresos anuales.

Gavin Newsom anuncia un plan de alivio hipotecario de hasta US$100 mil en Los Ángeles

La oficina del gobernador informó en X la ampliación del programa para sobrevivientes de desastres calificados, que según sus declaraciones responde a los comentarios y preocupaciones de los propietarios que buscan reconstruir. El plan de US$125 millones permite a los beneficiarios recibir 12 meses de pagos hipotecarios, abonados directamente a sus administradores.

El anuncio de Newsom sobre el plan de alivio hipotecario de hasta US$100 mil

El período representa un aumento de cuatro veces el programa, que anteriormente ofrecía tres meses de ayuda. La asistencia está disponible para propietarios que estén al día con su hipoteca, en aplazamiento o atrasados ​​en los pagos. Las familias que anteriormente recibían tres meses de asistencia recibirán apoyo adicional, lo que eleva la asistencia total a un año completo.

En esa línea, la iniciativa cubrirá ahora hasta US$100 mil en pagos, en comparación con los $20.000 anteriores. Esto permitirá a las familias aprovechar al máximo la ampliación de 12 meses.

Hasta el 12 de febrero, cuando la oficina anunció, el estado había pagado US$6,5 millones a 793 beneficiarios de desastres naturales recientes. La gran mayoría de estas personas son sobrevivientes de los incendios de Palisades y Eaton ocurridos entre enero y febrero de 2025.

Requisitos para aplicar al plan de alivio hipotecario de hasta US$100 mil en Los Ángeles

Según el anuncio, en el condado de Los Ángeles, los hogares con ingresos anuales combinados de hasta US$281.400 ahora califican. Esto representa un aumento de US$70.000 con respecto al límite anterior.

Para aplicar al programa de alivio hipotecario de Gavin Newsom en Los Ángeles, los solicitantes tienen que cumplir con el límite de ingresos @CAGovernor

No obstante, es importante tener en cuenta que los límites de ingresos varían según el condado de California; en lugares como Butte, son de US$255 mil. La lista de los requisitos también menciona otras condiciones:

El propietario solo debe ser dueño de una casa .

. La vivienda debe haber sido la residencia principal en el mes anterior al desastre .

. La casa está destruida o gravemente dañada hasta el punto de ser considerada inhabitable como resultado de un desastre en California que recibió una proclamación de estado de emergencia por parte del gobernador o una Declaración de Desastre Mayor aprobada por el presidente.

hasta el punto de que recibió una proclamación de estado de emergencia por parte del gobernador o una Declaración de Desastre Mayor aprobada por el presidente. Los tipos de inmuebles elegibles incluyen: vivienda unifamiliar; unidad de condominio; propiedad con hasta cuatro unidades; y casas prefabricadas que están fijadas permanentemente a una propiedad inmobiliaria y se gravan como bienes inmuebles.

Como parte del programa de alivio hipotecario, los propietarios en Los Ángeles pueden recibir hasta 100 mil dólares que se entregan directamente a los administradores Freepik

Cómo aplicar al plan de alivio hipotecario de Newsom que entrega hasta US$100 mil en Los Ángeles

Para aplicar, los aplicantes deben completar una petición en línea en el sitio web oficial de la iniciativa. En este proceso, se deben cargar documentos, entre los que se incluyen:

Estado de cuenta hipotecario más reciente.

Prueba de identificación.

Extractos bancarios.

Última factura de servicios públicos disponible para la propiedad dañada.

Documentación de ingresos (es decir, recibos de sueldo, declaraciones de impuestos o verificación de desempleo).

Si la persona necesita ayuda para completar la solicitud en línea, puede llamar al Centro de Contacto al 800-501-0019, de lunes a viernes, entre las 8 y las 17 hs. El plazo para aplicar estará abierto mientras queden fondos restantes en el programa.

Una vez aprobada la petición, el personal del Fondo Hipotecario de CalAssist enviará la asistencia directamente al administrador hipotecario. En caso de recibir un rechazo, el solicitante tiene la opción de volver a pedir la admisión al plan. Si desea apelar la decisión, puede hacerlo en los 30 días posteriores a la fecha de notificación.