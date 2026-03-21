Sube el salario en California: estos trabajadores de salud cobrarán más a partir del 1° julio de 2026

Por disposición de una ley en California, el salario de muchos trabajadores de salud aumentará a partir del 1° de julio de 2026. Este cambio forma parte de una serie de modificaciones escalonadas para que los empleados del rubro alcancen una remuneración mínima de 25 dólares la hora durante los próximos años.

El salario mínimo para muchos trabajadores de salud aumentará en California desde julio

De acuerdo con un documento del Departamento de Relaciones Industriales (DIR, por sus siglas en inglés), las modificaciones en el piso salarial se desprenden de la ley SB 525 que firmó Gavin Newsom y que ya comenzó a aplicarse a mediados de 2025.

Trabajadores de la salud tendrán un aumento del salario mínimo en California PonyWang - E+

Con una serie de aumentos escalonados previstos para el 2026 y los próximos años, desde el 1° de julio muchos trabajadores de la salud podrán gozar de un nuevo sueldo mínimo.

Concretamente, estos son los valores según cada categoría que distingue California:

US$25 por hora: empleados de centros con 10.000 o más trabajadores, sistemas integrados de salud, clínicas de diálisis o sitios gestionados por condados con más de 5 millones de habitantes.

empleados de centros con 10.000 o más trabajadores, sistemas integrados de salud, clínicas de diálisis o sitios gestionados por condados con más de 5 millones de habitantes. US$23 por hora: este valor aplica al resto de los empleados de centros de salud cubiertos que no entren en las categorías específicas de clínicas u hospitales rurales o gubernamentales.

este valor aplica al resto de los empleados de centros de salud cubiertos que no entren en las categorías específicas de clínicas u hospitales rurales o gubernamentales. US$22 por hora: para centros de salud específicos como clínicas comunitarias, rurales, de urgencias afiliadas e intermitentes.

para centros de salud específicos como clínicas comunitarias, rurales, de urgencias afiliadas e intermitentes. US$19,28 por hora: aplica en el caso de hospitales con una elevada porción de pagadores gubernamentales, centros de salud rurales independientes o aquellos gestionados por condados con menos de 250.000 habitantes.

Muchos de estos valores se aplicarán durante el período de un año, cuando se actualicen nuevamente hasta llegar a un valor establecido.

Las normas sobre el salario mínimo para estos empleados en California se desprenden de una ley firmada por Gavin Newsom Facebook California Governor

La meta de California de llegar a US$25 como salario mínimo para trabajadores de salud

A pesar de que una categoría ya se encuentra en ese valor, la mencionada ley plantea el objetivo a mediano plazo de que todos los empleados del sector de salud en California tengan ese piso salarial.

La intención y la manera de implementación se menciona en el documento. Para quienes estén por debajo de los US$25, una nueva ronda de aumentos llegará en julio de 2027.

De manera escalonada, los últimos trabajadores de la salud en llegar al sueldo mínimo de US$25 lo harán el 1° de julio de 2033. Adicional a los montos establecidos por la ley, el Estado Dorado puede aplicar subas por inflación.

La nueva ley firmada por Newsom que impactará en el transporte de California

Cuál es el salario mínimo en California en marzo 2026

Por fuera de la reglamentación que afecta a empleados del sector de la salud, también existe una norma general para el sueldo base de los trabajadores en el estado. Desde el 1° de enero, ese indicador se encuentra en US$16,90 por hora.

La cifra reflejó un aumento de 40 centavos con respecto al valor de US$16,50 que estuvo en vigor hasta el 31 de diciembre de 2025. Con el cálculo de ocho horas por jornada, eso da un resultado de US$135,20 por día de trabajo.

Además, en el caso de quienes trabajan a tiempo completo y cumplen 40 horas semanales, el salario mínimo de California queda establecido en US$676 por semana.