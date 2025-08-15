Gavin Newsom, al más puro estilo de Trump: la nueva estrategia del gobernador de California

El gobernador de California, Gavin Newsom, reaccionó a la iniciativa del líder de Texas, Greg Abbott, sobre la redistribución de distritos electorales antes de cumplir la década y protagonizó una estrategia al más puro estilo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La estrategia de Newsom que responde a la de Trump

El demócrata y el mandatario republicano llevaron a cabo una batalla política en los últimos días sobre los mapas electorales de cara a los comicios de 2026. Luego de ofrecer una tregua, el gobernador del Estado Dorado inició ahora una táctica de fuerza para vencer en este ida y vuelta.

“Es hora de dejar de ser los buenos. La realidad es que ya no podemos jugar al juego de la respetabilidad”, aseveró el congresista demócrata Robert García, en declaraciones a MSNBC.

“La gente está energizada y, si Texas va a golpear, California va a golpear más fuerte y el estado de ánimo actual es de lucha. Esto ha unido al partido, estamos listos para contraatacar”, agregó García.

Por su parte, el representante James Talarico adhirió que el Partido Demócrata del estado “nunca ha manipulado distritos a mitad de la década a petición del presidente de Estados Unidos” y que tampoco tienen intención de hacerlo. Esta acción sí se la achacaron a los líderes del ala republicana en territorios como Texas.

En tanto, Abbott amenazó a los legisladores demócratas que abandonaron el Estado de la Estrella Solitaria para negar el quórum a los republicanos

Con este escenario, Gavin Newsom no dudó en implementar una nueva estrategia que pudiera poner en jaque el liderazgo del partido de Trump y utilizó su tono más irónico en las redes sociales, tal como acostumbra a hacer el presidente de ese país.

El mensaje de Newsom al estilo de Trump en redes sociales X/@GovPressOffice

Por ejemplo, el martes 12 de agosto pasado, escribió en su perfil de X una referencia al mandatario y lo llamó "Donald Taco Trump“. El gobernador de California se refirió a un dicho de ”Trump always chickens out".

Asimismo, agregó un mensaje sobre la redistribución de los distritos electorales, en la que el presidente estadounidense pretende ganar al menos cinco escaños en Texas. “California ahora dibujará nuevos mapas más hermosos”, expresó Newsom.

Y siguió: “Serán históricos, ya que pondrán fin a la presidencia de Trump y los demócratas recuperarán la Cámara”. El mensaje fue escrito en su completitud en letras mayúsculas, lo que recordó a las publicaciones habituales del neoyorquino en Truth Social, haciendo uso de la ironía. Además, concluyó con un “gracias por su atención en este asunto”.

Los representantes demócratas de California apoyaron a Newsom

García argumentó que el partido en el estado se asegurará de que todos los miembros que ocupan escaños “también estén en escaños más azules”, con la intención de “construir un cortafuegos” en el territorio.

“Hemos estado perdiendo elecciones y es hora de que profundicemos y respondamos a lo que sea que los republicanos nos lancen”, aseveró.

Trump y Newsom, en una batalla política por la redistribución de distritos Archivo

El representante del Congreso estatal señaló que requieren de una “postura más agresiva” para ganar los comicios. “La forma en que conseguimos esas mayorías, que ganamos las elecciones, tiene que cambiar. No vamos a quitar el pie del acelerador”, enfatizó. Y concluyó: "Donald Trump solo entiende la fuerza bruta“.