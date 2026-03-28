La ciudad de California donde casi el 80% de sus residentes habla español: así se vive Oxnard en 2026

Oxnard es una ciudad de California reconocida por sus playas, puerto y su herencia agrícola. Sin embargo, ese perfil no es su único rasgo distintivo: también destaca por el peso de su comunidad latina, que representa el 77,1% de la población, y por el 67,9% de residentes de cinco años o más que hablan en sus hogares un idioma distinto del inglés.

¿Qué dicen los datos del Censo sobre Oxnard?

La estimación de población de la Oficina del Censo de los Estados Unidos (U.S. Census Bureau) al 1° de julio de 2024 ubica a Oxnard en 200.616 habitantes.

Más de un tercio de los residentes nació en el extranjero Gobierno de Oxnard

La composición demográfica marca el perfil local migrante:

El 77,1% de la población es hispana o latina

El 34,2% nació en el extranjero

A su vez, entre 2020 y 2024, el 67,9% de las personas de cinco años o más hablaba en su casa un idioma distinto del inglés.

Esta ciudad refleja un proceso demográfico que se extiende en todo el estado. Según un informe de CNN basado en datos del Instituto de Políticas Públicas de California, el estado tenía hasta 2024 más de 39,4 millones de habitantes. De ese total, más de 16 millones eran latinos, equivalentes al 40% de la población, y más de 10 millones eran inmigrantes, es decir, el 27%.

Una ciudad costera de California con playas, puerto y vida local

De acuerdo con Visit Oxnard, la ciudad se presenta como una localidad costera de la Costa Central de California con una arquitectura histórica, mercados agrícolas y una amplia oferta de actividades al aire libre.

El sitio oficial describe kilómetros de playas, un puerto amplio y acceso cercano al Parque Nacional de las Islas del Canal. También destaca su vida nocturna, su escena musical, sus festivales y una oferta gastronómica donde los tacos ocupan un lugar distintivo porque la ciudad “tiene la mayor cantidad de tacos per cápita al norte de la frontera entre California y México”, explican.

¿Por qué la agricultura es clave para entender la presencia de la comunidad latina en Oxnard?

La ciudad se desarrolló a fines del siglo XIX alrededor del negocio de la remolacha azucarera impulsado por Henry T. Oxnard.

En 1897, Albert Maulhardt y Johannes Borchard comenzaron a plantar remolacha azucarera en la región. Dos años después, Henry T. Oxnard invirtió US$2 millones para construir la American Sugar Beet Factory, una de las refinerías de azúcar más grandes de los Estados Unidos continentales.

Ese proceso atrajo a migrantes de México, China y Japón, que llegaron para trabajar en la fábrica. Más adelante, cuando la fresa se convirtió en el cultivo principal, la demanda de mano de obra impulsó el crecimiento de una comunidad latina que perdura hasta hoy.

Así es la vida diaria en Oxnard

La descripción urbana de Oxnard cambia según la zona. El blog Living in Ventura County divide la ciudad en tres grandes áreas:

North Oxnard, con desarrollos más nuevos y cercanos al barrio residencial de lujo RiverPark.

Los barrios costeros y portuarios, con un ritmo “más lento” marcado por la vida en la playa.

Central & East Oxnard, con un perfil más histórico y urbano.

La mayoría de los habitantes habla en casa un idioma distinto del inglés Gobierno de Oxnard

La ciudad tiene playas menos concurridas que otras localidades costeras cercanas pero su ubicación permite conexión con ciudades como:

Ventura

Malibú

Santa Bárbara

Ojai

Los Ángeles

Entre los aspectos menos favorables, el sitio menciona un costo de vida elevado, con viviendas que parten de un piso de US$650 mil y la dependencia del automóvil para casi cualquier actividad.