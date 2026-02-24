La curiosa razón por la que Karen Bass desplegó 500 cabras en Los Ángeles: ahorro y seguridad
Se trata de un plan piloto que cubrirá aproximadamente 35 acres (unas 14 hectáreas) y ayudará a prevenir incendios de manera natural
El Ayuntamiento de Los Ángeles desplegó 500 cabras en California en la Sepulveda Basin Wildlife Reserve por orden de la alcaldesa Karen Bass. El objetivo es despejar vegetación densa e invasora para reducir el riesgo de nuevos focos de incendios.
¿Por qué enviaron 500 cabras a la Sepulveda Basin Wildlife Reserve?
La mandataria explicó en su cuenta de X que la ciudad trabajó junto con la San Fernando Valley Audubon Society y otros socios locales para desplegar 500 cabras con el fin de “despejar vegetación crecida y mayormente invasora en la Reserva de Vida Silvestre Sepulveda Basin”.
El proyecto piloto cubrirá aproximadamente 35 acres (unas 14 hectáreas) de un campo que “se ha incendiado repetidamente”.
Una estrategia integral para la cuenca de Sepulveda
La alcaldesa afirmó que esta acción es solo una parte de una “estrategia integral y coordinada para abordar desafíos de larga data en la Sepulveda Basin”. También detalló que el plan incluye la remoción de escombros que incrementan el peligro de incendio.
Además, la ciudad implementa acciones dirigidas a personas indigentes que se encuentran en el área. Según expresó, el objetivo es que el espacio recreativo y los vecindarios cercanos estén “más limpios, más seguros y más accesibles para todos”.
¿Cómo funcionan las cabras como herramienta contra incendios?
El uso de cabras para gestionar vegetación cuenta con respaldo de investigaciones vinculadas al Programa de Oficiales de Bomberos Ejecutivos de la Academia Nacional de Bomberos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés). De acuerdo con esa fuente, las cabras actúan de la siguiente manera:
- Reducen el combustible al consumir vegetación invasora y cortar la continuidad horizontal y vertical de los materiales inflamables.
- Esto disminuye la posibilidad de que el fuego se inicie y reduce la intensidad de los incendios.
- También eliminan combustibles muertos finos y pueden bajar la altura de la hierba seca a unas tres pulgadas (7,6 centímetros).
Cada cabra puede ingerir hasta 10 libras (4,5 kilogramos) de vegetación por día. También pueden desplazarse por terrenos empinados, rocosos y de difícil acceso donde la maquinaria encuentra limitaciones.
Los costos y las ventajas del pastoreo dirigido
Según la información de FEMA, el sistema digestivo de las cabras (que tienen cuatro estómagos) inactiva las semillas de las plantas invasoras que consumen. Esto evita que se propaguen a través del estiércol.
La fortaleza de este método es que prescinde de maquinaria pesada y herbicidas químicos, lo que reduce las emisiones de carbono. Además, suele resultar más económico que el desmalezado manual:
- Una cuadrilla manual puede superar los US$2500 por acre (0,4 hectáreas).
- El pastoreo con cabras se estima entre US$530 y US$950 por acre, según la ubicación y el proveedor.
A su vez, el organismo destaca que en parques con problemas de campamentos ilegales, la eliminación de vegetación alta mejora la visibilidad para guardaparques y fuerzas de seguridad.
Para proteger al rebaño de depredadores como coyotes, se emplean perros guardianes y cercas eléctricas de bajo voltaje.
¿Qué zonas de California ya tuvieron resultados al usar cabras para frenar incendios?
Diversas localidades de California implementaron el pastoreo con cabras como estrategia para reducir combustible vegetal y crear cortafuegos. Entre los casos documentados por la FEMA, se encuentran:
- Simi Valley (Biblioteca Presidencial Reagan): en 2019, durante el incendio Easy Fire, un rebaño de aproximadamente 500 cabras ayudó a proteger el edificio. Los animales habían sido desplegados meses antes para crear un cortafuegos que resultó clave cuando las llamas impulsadas por el viento llegaron a la zona.
- Anaheim: en los incendios Canyon 1 y Canyon 2 de 2018, los cortafuegos creados por cabras frenaron o detuvieron el avance del fuego. Esto permitió minimizar o eliminar daños potenciales en comunidades residenciales cercanas.
- Oakland: la ciudad utilizó de manera continua unas 3500 cabras para reducir la carga de combustible en sus colinas. La intervención bajó la altura de la hierba seca a tres pulgadas (7,6 centímetros), lo que disminuyó de forma drástica la probabilidad de que el fuego se inicie y su intensidad. Bomberos locales informaron que los incendios se detienen al llegar a estas franjas, lo que les da tiempo para controlarlos.
- Montecito (Condado de Santa Barbara): en el incendio Thomas Fire de 2017, las estrategias de reducción de vegetación, incluido el pastoreo, redujeron la intensidad del fuego y la velocidad de propagación hacia viviendas y carreteras.
- Claremont Hills (Condado de Los Ángeles): en áreas como el cortafuegos Etz Meloy, el uso de cabras redujo de forma marcada la intensidad de incendios de maleza recientes al llegar a zonas previamente pastoreadas.
- Laguna Beach: adoptó esta estrategia para disminuir hierbas que se secan con rapidez y favorecen la propagación de incendios forestales.
