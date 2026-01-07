La estrategia de Gavin Newsom para evitar la salida de Valero Energy de California y mantener los precios de la gasolina

En diciembre pasado, ante un panorama complejo por la posible salida de la compañía Valero Energy, analistas estimaron que la gasolina en California podría aumentar varios dólares en 2026. Para mitigar este incremento, el gobernador Gavin Newsom anunció recientemente que la empresa continuará abasteciendo el mercado californiano mediante una combinación de inventarios existentes e importaciones mientras siguen adelante las conversaciones para evitar su partida.

Gavin Newsom y su estrategia para mantener los precios de la gasolina en California

En 2025, la compañía anunció su intención de “paralizar, reestructurar o cesar las operaciones” en su refinería de Benicia, con capacidad de 145 mil barriles diarios de petróleo crudo (b/d) . El cierre se completaría en abril de 2026 y resultaría en una caída del 8,6% de la capacidad de producción del estado. Desde su lugar, la oficina de Newsom publicó una actualización en la que dio a conocer un nuevo plan.

En el comunicado de prensa, afirmó que Valero paralizará su refinería de Benicia, pero abastecerá al mercado californiano con una combinación de inventarios existentes o compras al exterior.

Luego de la suspensión de producción prevista para abril, la compañía continuará con la importación de gasolina al norte de California.

Según la oficina del gobernador, esta estrategia ayudará a mantener un suministro constante y precios estables mientras continúan las discusiones sobre el camino a seguir para la planta.

“Estamos en conversaciones con Valero para evaluar las opciones para la continuidad de las operaciones en la refinería de Benicia y agradezco la planificación responsable de la empresa, incluyendo la planificación de las importaciones de productos refinados para abastecer el mercado mientras tanto”, manifestó Newsom.

En el cierre del comunicado, detalló que trabaja con Valero para “explorar oportunidades para que las operaciones de refinería continúen”.

Anteriormente, la empresa Phillips 66 Co. había adelantado que detendría de forma permanente las operaciones de procesamiento de petróleo crudo convencional en su planta de doble ubicación de 138.700 b/d en Los Ángeles para fines de 2025. Finalmente, se completó el proceso y ya no opera en la región.

Por qué Valero podría marcharse de California en abril de 2026

La salida de las compañías responde en parte al aumento de presiones y regulaciones impuestas por el gobierno del Estado Dorado. En octubre, el gobierno estatal emitió una multa de casi US$82 millones para Valero Energy por infracciones, como emisiones tóxicas no reportadas, que se remontan a 2003.

A su vez, al término de 2024, promulgó una legislación que brindó a la Comisión de Energía de California (CEC, por sus siglas en inglés) más herramientas para exigir a las refinerías de petróleo que repongan los suministros y planifiquen tiempos de inactividad por mantenimiento.

La ley requiere que las compañías mantengan un inventario mínimo de combustible refinado en toda la cadena de distribución para evitar la escasez de suministro que genere precios más altos para los consumidores. Pese a que buscaba regular el valor de la gasolina, finalmente condujo a mayores presiones sobre las empresas del sector.

En diciembre, los economistas de la Universidad de California en Davis, citados por el medio Web Pro News, proyectaron un aumento inmediato de 40 centavos de dólar por galón.

El incremento estaría seguido por 81 centavos más cuando Valero abandone el Estado Dorado. Estas proyecciones resultarían en una suba inicial de US$1,21 para agosto de 2026.

En el comunicado, la oficina de Newsom sostuvo que la inactividad o el cierre de refinerías no son exclusivos de California, sino que es un fenómeno global.

El aumento de precios de combustible marca un revés para California

El 6 de enero, la plataforma de ahorro en combustibles GasBuddy publicó un análisis en el que indicó que se espera que los precios de la gasolina promedien 2,97 dólares por galón a nivel nacional. De cumplirse, marcaría el cuarto año consecutivo de caída de los precios en el surtidor.

No obstante, el informe ubicó a California en el primer puesto con relación a los estados en los que el combustible será más caro. Los autores señalaron que el precio por galón tendrá un promedio de US$4,19 a US$4,66.

El tanque de un automóvil de tamaño medio va de 45 a 65 litros, es decir, entre 12 y 17 galones. De esta manera, llenarlo en el Estado Dorado podría costar hasta US$79.

