¿Bajará de precio la gasolina en EE.UU. tras la captura de Nicolás Maduro?: el pronóstico de GasBuddy para 2026

La captura del presidente venezolano Nicolás Maduro dejó una incógnita que se centra en la extracción del petróleo en la región, uno de los objetivos de Donald Trump. Si bien el gobierno estadounidense tendría una importante participación en la actividad, mediante la que espera obtener una “remuneración”, los pronósticos indican que no incidirá en el precio de la gasolina para 2026. Sin embargo, los expertos prevén una nueva disminución en los valores este 2026.

Trump anunció que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos

En medio de las negociaciones entre Donald Trump y Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro, el presidente anunció este martes que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos.

“Me complace anunciar que las autoridades provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a los Estados Unidos. Este petróleo se venderá a su precio de mercado y yo, como presidente, controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos”, expresó el presidente republicano en su cuenta de la plataforma The Truth Social.

El mensaje que compartió Trump en Truth Social

Luego aclaró: “He solicitado al secretario de Energía, Chris Wright, que ejecute este plan de inmediato. Se transportará en buques de almacenamiento directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos”.

Qué pasará con el precio de la gasolina en EE.UU. tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

Para este 2026, se espera que los precios de la gasolina promedien 2,97 dólares por galón a nivel nacional, según el análisis de la plataforma de ahorro en combustibles GasBuddy. De cumplirse, marcaría el cuarto año consecutivo de caída de los precios en el surtidor.

Los expertos de GasBuddy proyectaron que 2026 será el cuarto año consecutivo de caída de los precios de la gasolina Foto de freepik

La plataforma elaboró la predicción antes de la captura de Nicolás Maduro. De todas maneras, Patrick De Haan, jefe de análisis petrolero de GasBuddy, expresó en diálogo con CNN que la situación en Venezuela no cambia su perspectiva optimista sobre los precios.

Según sus palabras, reconstruir la deteriorada infraestructura tomará un tiempo considerable, por lo que el impacto será a futuro. “A corto plazo, vemos poca interrupción o cambio como resultado de los acontecimientos de los últimos días”, consideró.

El promedio anual proyectado, de US$2,97 por galón, sería 13 centavos menos que el de US$3,102 de 2025. No obstante, 2026 podría presentar episodios habituales de volatilidad relacionados con la demanda estacional, el mantenimiento de las refinerías, la temporada de huracanes y los persistentes riesgos geopolíticos.

Además, durante el cambio a la gasolina de verano, los precios podrían alcanzar brevemente los US$3,20. Después de junio volverían a reducirse, mientras que en diciembre se espera un valor promedio de US$2,83.

Las zonas de EE.UU. en donde la gasolina será más barata en 2026

De acuerdo con el informe de GasBuddy, se espera que los precios en la Costa del Golfo y el sur de Estados Unidos se mantengan muy por debajo de los US$3 durante el año, aunque en otras regiones serían superiores.

En general, los estadounidenses gastarían US$11.000 millones menos en gasolina que en 2025. La cifra se traduciría en un gasto promedio por hogar de US$2083 durante el año, una reducción notable frente a los US$2716 en 2022.

En tanto, se prevé que diez estados registren precios promedio anuales inferiores a US$2,75 por galón:

Alabama.

Arkansas.

Kansas.

Louisiana.

Misisipi.

Missouri.

Oklahoma.

South Carolina.

Tennessee.

Texas.

De acuerdo con GasBuddy, 10 estados de EE.UU. registrarían precios promedio anuales inferiores a US$2,75 por galón en 2026 Imagen Freepik

Con base en los datos de GasBuddy, los diez estados en los que la gasolina será más cara son:

California : promedio de US$4,19 a US$4,66

: promedio de US$4,19 a US$4,66 Hawaii : promedio de US$4,01 a US$4,42

: promedio de US$4,01 a US$4,42 New Hampshire : promedio de US$3,56 a US$3,89

: promedio de US$3,56 a US$3,89 Oregon : promedio de US$3,56 a US$3,87

: promedio de US$3,56 a US$3,87 Alaska : promedio de US$3,37 a US$3,68

: promedio de US$3,37 a US$3,68 Illinois : promedio de US$3,15 a US$3,44

: promedio de US$3,15 a US$3,44 Arizona : promedio de US$3,09 a US$3,38

: promedio de US$3,09 a US$3,38 Pennsylvania : promedio de US$3,08 a US$3,37

: promedio de US$3,08 a US$3,37 Idaho : promedio de US$3,05 a US$3,33

: promedio de US$3,05 a US$3,33 West Virginia: promedio de US$2,98 a US$3,25

Según las proyecciones, en 2026 California tendría los precios más altos de gasolina en EE.UU. Shutterstock - Shutterstock

Qué sucederá con el precio del combustible diésel en EE.UU. en 2026

Los especialistas prevén que los precios del diésel se mantengan elevados en comparación con la gasolina. Sin embargo, bajarán desde sus máximos recientes, con un promedio de US$3,55 por galón para el año, por debajo de los US$3,62 de 2025.

A diferencia de la gasolina, el valor del diésel experimentaría una disminución a mitad de año, lo que lo llevaría a bajar de US$3,75 en enero a US$3,40 en julio. Posteriormente, volvería a subir, mientras que en diciembre alcanzaría los US$3,58.